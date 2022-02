Елтън Джон благодари на грешния град след концерт

Елтън Джон изрази своите благодарности на грешния град след свой концерт в Канзас Сити, щата Мисури, по-рано тази седмица, пише New York Post.

Рано сутринта в сряда в „Туитър“ профила си музикалната икона публикува серия от снимки от концерта си в T-Mobile Center в Канзас Сити, придружено от мило послание към присъствалите.

“Каква страхотна нощ @tmobilecenter в Арканзас Сити!”, написа Елтън Джон в социалната мрежа. „Благодаря на всички, които слязоха – всички бяхте невероятни.”

Ръководството на T-Mobile Center отговори на певеца, като не отчете грешката му.

„Канзас Сити [обича] Елтън Джон“, се казва в тяхното съобщение.

След грешката все пак музикантът се поправи и публикува нов туит с правилното име на града.

Легендарният музикант тръгва на турнето си „Fewell Yellow Brick Road“, което ще се проведе в САЩ, Канада и Европа, припомня novini.bg.

What a great night @tmobilecenter in Kansas City!



Thank you to everyone who came down - you were all amazing 😍



📸: @bengibsonphoto pic.twitter.com/cTib75hGaC