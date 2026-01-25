Катерачът Алекс Хонълд изкачи без въже 500-метровия небостъргач „Тайпе 101" за 90 минути (ВИДЕО)

Американският катерач Алекс Хонълд достигна до върха на небостъргача „Тайпе 101" без въжета или предпазно оборудване, предаде Асошиейтед прес.

Той се изкачи на кулата с височина 508 метра за около 90 минути. Облечен в червена блуза с къси ръкави, Хонълд поздрави от най-високата точка на сградата събралите се зрители.

„Гледката беше невероятна, денят беше прекрасен“, каза той, след като слезе, цитиран от Асошиейтед прес. „Вятърът беше много силен, затова се стараех да не падна от шпила. Опитвах се да запазя равновесие. Но гледката беше невероятна, а Тайпе беше толкова красив“.

Алекс Хонълд, известен с изкачването си без въже на скалата Ел Капитан в Националния парк "Йосемити" в САЩ, достигна до върха на „Тайпе 101" по един от ъглите на сградата. За подпори на краката си използваше малки издадени части на фасадата.

Сградата в Тайпе има 101 етажа, като най-трудната част са 64-те етажа в средната ѝ част – „бамбуковите кутии“, които придават на характерния ѝ вид.

Самостоятелното изкачване на Алекс Хонълд без предпазна екипировка беше излъчвано на живо по Нетфликс. Изкачването, първоначално планирано за събота, 24 януари, беше отложено с 24 часа поради дъжд. То предизвика както вълнение, така и загриженост относно етичните последствия от предприемането на толкова рисковано начинание по време на пряко предаване, отбелязва Асошиейтед прес.

Алекс Хонълд не е първият катерач, достигнал до върха на „Тайпе 101", но е единственият, който прави това без въже. Французинът Ален Робер изкачи небостъргача на Коледа през 2004 г. като част от тържественото откриване на тогавашната най-висока сграда в света, припомня Асошиейтед прес.