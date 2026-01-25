Новини
Любопитно »
Катерачът Алекс Хонълд изкачи без въже 500-метровия небостъргач „Тайпе 101" за 90 минути (ВИДЕО)

Катерачът Алекс Хонълд изкачи без въже 500-метровия небостъргач „Тайпе 101" за 90 минути (ВИДЕО)

25 Януари, 2026 14:37 835 7

  • катерене-
  • катерач-
  • небостъргач-
  • тайван-
  • тайпе 101

Американецът не използва въжета, нито предпазно оборудване

Катерачът Алекс Хонълд изкачи без въже 500-метровия небостъргач „Тайпе 101" за 90 минути (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският катерач Алекс Хонълд достигна до върха на небостъргача „Тайпе 101" без въжета или предпазно оборудване, предаде Асошиейтед прес.

Той се изкачи на кулата с височина 508 метра за около 90 минути. Облечен в червена блуза с къси ръкави, Хонълд поздрави от най-високата точка на сградата събралите се зрители.

Публикация, споделена от Netflix US (@netflix)

„Гледката беше невероятна, денят беше прекрасен“, каза той, след като слезе, цитиран от Асошиейтед прес. „Вятърът беше много силен, затова се стараех да не падна от шпила. Опитвах се да запазя равновесие. Но гледката беше невероятна, а Тайпе беше толкова красив“.

Алекс Хонълд, известен с изкачването си без въже на скалата Ел Капитан в Националния парк "Йосемити" в САЩ, достигна до върха на „Тайпе 101" по един от ъглите на сградата. За подпори на краката си използваше малки издадени части на фасадата.

Сградата в Тайпе има 101 етажа, като най-трудната част са 64-те етажа в средната ѝ част – „бамбуковите кутии“, които придават на характерния ѝ вид.

Самостоятелното изкачване на Алекс Хонълд без предпазна екипировка беше излъчвано на живо по Нетфликс. Изкачването, първоначално планирано за събота, 24 януари, беше отложено с 24 часа поради дъжд. То предизвика както вълнение, така и загриженост относно етичните последствия от предприемането на толкова рисковано начинание по време на пряко предаване, отбелязва Асошиейтед прес.

Алекс Хонълд не е първият катерач, достигнал до върха на „Тайпе 101", но е единственият, който прави това без въже. Французинът Ален Робер изкачи небостъргача на Коледа през 2004 г. като част от тържественото откриване на тогавашната най-висока сграда в света, припомня Асошиейтед прес.

Публикация, споделена от NetflixSports (@netflixsports)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хасковски каунь

    9 0 Отговор
    Като го гледам ще сенасЕра

    14:51 25.01.2026

  • 3 604

    1 0 Отговор
    после децата се катерили по стрежи!

    14:55 25.01.2026

  • 4 Див селянин

    2 0 Отговор
    Я па мога да изпия 14 6ири без да одя до кен ефа.Интервю кога?

    15:06 25.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Феникс

    0 0 Отговор
    Браво бе даже и на дърти години пак си го умее! Но по добре е по скалички, тези градски катерения са само за реклама и спонсори!

    15:13 25.01.2026