Риана спира с децата, приготвя се за първото си турне от 10 години насам

Дългоочакваното завръщане на Риана на музикалната сцена е на път да стане факт. По информация на британски медии световната звезда подготвя мащабно стадионно турне във Великобритания, което ще отбележи края на почти десетгодишната ѝ пауза от концертна дейност.

37-годишната изпълнителка не е издавала студиен албум от Anti през 2016 г., но според The Sun официалното обявяване на концертите се очаква в най-скоро време. Планира се турнето да стартира още през август, като фокусът първоначално ще бъде върху големи стадиони в Лондон и други ключови британски градове.

Източници от музикалната индустрия твърдят, че проектът е в напреднала фаза, а ангажиментите са били отложени през миналата година заради бременността на певицата. Тогава бяха отменени планирани дати на Лондонския стадион, но според близки до екипа ѝ сега графикът е изчистен и условията за завръщане са налице. Юбилейният контекст също има значение – през 2026 г. се навършват десет години както от излизането на „Anti“, така и от последното ѝ световно турне.

Макар официална информация за нов албум все още да липсва, редица международни издания, включително Billboard и Rolling Stone, отбелязват засилена активност около студийните проекти на Риана и подчертават, че концертното ѝ завръщане би било логична стъпка след участието ѝ в шоуто на Super Bowl през 2023 г., което поднови интереса към музиката ѝ в глобален мащаб.

През последните години певицата насочи усилията си основно към развитието на модната и козметичната си империя Fenty, превръщайки се в една от най-влиятелните и финансово успешни фигури в индустрията. По данни на Forbes състоянието ѝ се оценява на над един милиард долара, а марките ѝ продължават да разширяват пазарното си присъствие.

В личен план Риана също е по-заета от всякога. Тя стана майка на три деца от връзката си с рапъра A$AP Rocky – двама синове и дъщеря, родена в края на 2025 г. Въпреки семейните ангажименти, близки до звездата коментират, че тя е решена да намери баланс между личния си живот и завръщането си към активна музикална кариера.

Очакванията в музикалната индустрия са, че евентуалното турне във Великобритания ще бъде последвано от дати и в други региони, което би превърнало завръщането на Риана в едно от най-значимите събития на световната поп сцена през следващите години.