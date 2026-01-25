Новини
Роби Уилямс счупи рекорд на „Бийтълс“ в класация за албуми (СНИМКА)

25 Януари, 2026 13:26 387 1

Новият му албум Britpop оглави британската класация за албуми, с което свали рекорд на "Бийтълс"

Роби Уилямс счупи рекорд на „Бийтълс“ в класация за албуми (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Роби Уилямс официално се превърна в изпълнителя с най-много албуми, оглавявали британската класация – постижение, с което изпревари дори легендарните „Бийтълс“. Повод за историческия рекорд стана най-новият му албум Britpop, който дебютира на първо място, съобщава БТА

„Той е единственият!“, заявиха от компанията с намигване към хита She's the One – една от емблематичните песни на певеца. С успеха на Britpop Роби Уилямс вече има 16 албума начело на британските чартове – с един повече от „Бийтълс“, които държаха рекорда десетилетия наред.

От дебюта си като солов изпълнител през 1997 г. с албума Life Thru A Lens насам, Роби Уилямс е продал около 20 милиона албума само във Великобритания. Новият Britpop излезе на 16 януари и по думите на самия певец е „албумът, който винаги съм искал да направя, след като напуснах Take That през 1995 г.“.

Това е първият му студиен проект от 2019 г. насам и включва както енергични поп рок парчета, така и класически романтични балади – запазена марка на британската звезда.

„Поздравления, Роби!“, коментира генералният директор на Official Charts Мартин Талбът. „Дори 16-годишният младеж от Стоук он Трент не би повярвал, че един ден ще стане артистът с най-много албуми номер едно във Великобритания.“

С новия рекорд Роби Уилямс оставя зад себе си имена като „Ролинг стоунс“ и Тейлър Суифт (по 14 албума номер едно), както и Елвис Пресли с 13. От шестнадесетте му албума, оглавявали класацията, три са компилации, а един – Better Man (2025) – е саундтрак към едноименния филм за живота му, в който певецът е пресъздаден от шимпанзе.

Любопитен факт е, че само един от студийните му албуми – Reality Killed The Video Star от 2009 г. – не е стигал до върха и остава „заклещен“ на второ място.

За 35-годишната си кариера Роби Уилямс е продал над 80 милиона албума по света. А българските фенове още пазят спомена от концерта му на стадион „Васил Левски“ в София през септември миналата година, част от световното турне Robbie Williams Live 2025.


  • 1 Реконтра

    2 0 Отговор
    ... само дето да постигнеш този рекорд сега трябва да имаш хиляди стрийминги. А по времето на Бийтълс е трябвало да продадеш милиони физически бройки, за да постигнеш същото.

    13:43 25.01.2026