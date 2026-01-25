Край на традициите: Великобританците се отказват от традиционния английски чай и белия хляб

Великобритания се отказва от белия хляб и традиционния английски чай. Британските власти направиха мащабно проучване как хранителните навици в страната се променят, за да могат да осигурят по-надеждни доставки в бъдеще на фона на климатични промени и военни конфликти, предава Nova.
От какво са се отказали англичаните и с какво са го заменили в менюто си?
Макар да живеят на остров, британците не остават изолирани от световната еволюция на вкусовете, а именно да се консумират повече здравословни храни. Проучването е показало, например, че във Великобритания се пие три пъти повече обезмаслено мляко, отколкото пълномаслено.
Официални данни показват, че британските домакинства консумират около 50% по-малко чай и около 56% по-малко бял хляб в сравнение с началото на 1990-те години, като в същото време темповете на пиене на кафе растат, а плодове и пълнозърнести храни стават по-чести в менюто им.
Докато традиционният черен чай с мляко остава широко разпространена напитка и Великобритания продължава да бъде сред страните с най-висока консумация на чай на глава от населението, значителна част от британците – особено по-младите поколения – пият кафе по-често или избират по-модерни напитки като лате и специални кафе вариации.
„Работя в голяма компания в Лондон и в началото на всяка година получаваме нещо като справочник за тенденциите в храненето, за да бъдем по-близо до вкусовете на клиентите си при разработването на нови рецепти. Това, което ни дадоха за 2026 г., е да правим ястия, в които протеините да идват от бобови растения като грах, боб, леща, нахут, а не от месо, както бе досега”, обясни майстор-готвачът Асен Ибров пред медията.
Преди три години той печели сребърен медал в най-голямото състезание за приготвяне на агнешко в Англия. Днес обаче все по-често му се налага да готви без месо. Консумацията на черен и пълнозърнест хляб в Англия се е увеличила с 30%, а тази на плодови сокове три пъти.
„В България ми се струва, че все още малко се мисли по въпроса на правителствено ниво, но браншът определено го прави. В края на месеца съм поканен на национален кулинарен форум „Еволюция на вкуса“, на който ще се разискват точно такива въпроси. Събираме се в Стара Загора готвачи от цяла България, за да представим своите виждания и умения”, поясни Асен Ибров.
Дали това означава, че и някои наши, популярни ястия си отиват?
„Не мисля, че българската, традиционна кухня замира, но вероятно малко ще се измени”, каза още майсторът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
12:52 25.01.2026
2 Защо се чудят
12:54 25.01.2026
3 Последния Софиянец
12:55 25.01.2026
4 Хахахах
13:02 25.01.2026
5 Пържола и кебапче
13:04 25.01.2026
6 хехе
13:04 25.01.2026
7 Град Симитли
... Цейлонски може
13:05 25.01.2026
8 няма нужда от проучване
13:05 25.01.2026
9 Тенденции
13:12 25.01.2026
10 Някой да обясни
13:26 25.01.2026
11 г-н Ибров
13:30 25.01.2026
12 Ми те пакито
13:32 25.01.2026
13 Пич
13:36 25.01.2026
14 Традиционалист
13:38 25.01.2026