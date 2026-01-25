Новини
Край на традициите: Великобританците се отказват от традиционния английски чай и белия хляб

Край на традициите: Великобританците се отказват от традиционния английски чай и белия хляб

25 Януари, 2026

През последните години англичаните са променили доста хранителните си навици

Край на традициите: Великобританците се отказват от традиционния английски чай и белия хляб - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Великобритания се отказва от белия хляб и традиционния английски чай. Британските власти направиха мащабно проучване как хранителните навици в страната се променят, за да могат да осигурят по-надеждни доставки в бъдеще на фона на климатични промени и военни конфликти, предава Nova.

От какво са се отказали англичаните и с какво са го заменили в менюто си?

Макар да живеят на остров, британците не остават изолирани от световната еволюция на вкусовете, а именно да се консумират повече здравословни храни. Проучването е показало, например, че във Великобритания се пие три пъти повече обезмаслено мляко, отколкото пълномаслено.

Официални данни показват, че британските домакинства консумират около 50% по-малко чай и около 56% по-малко бял хляб в сравнение с началото на 1990-те години, като в същото време темповете на пиене на кафе растат, а плодове и пълнозърнести храни стават по-чести в менюто им.

Докато традиционният черен чай с мляко остава широко разпространена напитка и Великобритания продължава да бъде сред страните с най-висока консумация на чай на глава от населението, значителна част от британците – особено по-младите поколения – пият кафе по-често или избират по-модерни напитки като лате и специални кафе вариации.

„Работя в голяма компания в Лондон и в началото на всяка година получаваме нещо като справочник за тенденциите в храненето, за да бъдем по-близо до вкусовете на клиентите си при разработването на нови рецепти. Това, което ни дадоха за 2026 г., е да правим ястия, в които протеините да идват от бобови растения като грах, боб, леща, нахут, а не от месо, както бе досега”, обясни майстор-готвачът Асен Ибров пред медията.

Преди три години той печели сребърен медал в най-голямото състезание за приготвяне на агнешко в Англия. Днес обаче все по-често му се налага да готви без месо. Консумацията на черен и пълнозърнест хляб в Англия се е увеличила с 30%, а тази на плодови сокове три пъти.

„В България ми се струва, че все още малко се мисли по въпроса на правителствено ниво, но браншът определено го прави. В края на месеца съм поканен на национален кулинарен форум „Еволюция на вкуса“, на който ще се разискват точно такива въпроси. Събираме се в Стара Загора готвачи от цяла България, за да представим своите виждания и умения”, поясни Асен Ибров.

Дали това означава, че и някои наши, популярни ястия си отиват?

„Не мисля, че българската, традиционна кухня замира, но вероятно малко ще се измени”, каза още майсторът.


  • 1 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Докат не го вида у конституцията им тва, не вервам на таа дебелата.

    12:52 25.01.2026

  • 2 Защо се чудят

    6 1 Отговор
    Не англичаните ги направиха англичани и се чудят.

    12:54 25.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Индийско къри.

    12:55 25.01.2026

  • 4 Хахахах

    10 3 Отговор
    Че то англичани не останаха .Претопиха ги едновремешните колонизатори станаха колония.

    13:02 25.01.2026

  • 5 Пържола и кебапче

    7 4 Отговор
    Хасанчо, стой си в Англия, на българите акъл не давай какво да ядат. Влачат се в България за да ни навират "ново" и джендърско, ще минем и без пълнозърнести щурци .

    13:04 25.01.2026

  • 6 хехе

    5 4 Отговор
    пакитата не пият чай.

    13:04 25.01.2026

  • 7 Град Симитли

    2 4 Отговор
    "Английски" чай?!... Най-много от ябълкови кори или от камъшит:))
    ... Цейлонски може

    13:05 25.01.2026

  • 8 няма нужда от проучване

    11 4 Отговор
    Традиционния английски чай и белия хляб са заменени от кус кус, абарски неквасени пити и каквото друго ядат пакиката, индийците и североафриканците.

    13:05 25.01.2026

  • 9 Тенденции

    6 0 Отговор
    Телосложението разкрива хранителните навици. Като видиш високи яки шведи шведки няма да си помислиш, че набиват киноа и чия. Дебелият индиец и жена му в Англия дънят месо ежедневно. Слабите индуси в Англия са отказали и белия хляб, и кърито. Те са по съвременните тенденции. Интелигентните българи на острова също не се тъпчат с хляб. На другия полюс са нашите мургави събратя. Те се хранят с ефтини колбаси и консервирани храни. Огледайте ги когато се връщат за празниците в България. Ходят с анцузи, защото са а ластик, и са топчести - мъжете, жените и децата. Братчедите им тук също копират този начин на живот, но не разбират английски и анцузите им са от Димитровградския пазар.

    13:12 25.01.2026

  • 10 Някой да обясни

    0 1 Отговор
    И какво общо имат климатичните промени?!

    13:26 25.01.2026

  • 11 г-н Ибров

    0 0 Отговор
    Е решил да ни вкара вкусово в правия път ...

    13:30 25.01.2026

  • 12 Ми те пакито

    3 0 Отговор
    И индуса, нямат афенитет към тия ,,неща,,.

    13:32 25.01.2026

  • 13 Пич

    1 0 Отговор
    Тоя па кога се из...ераси, кога акъл почна да дава?! Нали ако вместо агнешко или пържола ми донесе някакви бобови и оризови, в кухнята ще го намеря да го шамаросвам!

    13:36 25.01.2026

  • 14 Традиционалист

    1 0 Отговор
    Традиционните британци си пият традиционния чай. Не пиенето на традиционен чай намалява, намалява броя на традиционните британци.

    13:38 25.01.2026