Новини
Любопитно »
Елен Колева с прощални думи към Калин Терзийски (СНИМКИ)

25 Януари, 2026 11:07 1 314 5

  • елен колева-
  • елена калевска-
  • прощални-
  • сбогом-
  • почина-
  • калин терзийски

Актрисата се сбогува с него с поетично послание

Елен Колева с прощални думи към Калин Терзийски (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Елен Колева се прости с писателя Калин Терзийски чрез трогателни думи в социалните мрежи. Актрисата сподели общи снимки с писателя, с когото имаха необичайни близки взаимоотношения, и остави емоционално послание, в което отдаде почит на духа и словото му.

„Поезията е форма на любов,
която не умира заедно с тялото.
Тя преминава през думите,
през срещите,
през Мактуб.
Благодаря ти
за онази любов на думите,
в която смъртта няма последната дума..
R. I. P Калин Терзийски ", написа Елен Колева към кадрите.

Неслучайно Елен, която от известно време се представя като Елена Калевска, избра именно поезията, за да се сбогува с писателя, за когото тя беше вдъхновение и метод за изразяване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма как

    8 6 Отговор
    тази фльорца да не си направи отвратилния пиар. Антипатична...ва.

    11:09 25.01.2026

  • 2 С/Р

    2 2 Отговор
    Последната му картина.

    Коментиран от #3

    11:23 25.01.2026

  • 3 Ироничен

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "С/Р":

    "Последната му картина."

    Не бих сложил това на стената у нас.

    Коментиран от #4, #5

    11:36 25.01.2026

  • 4 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ироничен":

    Никой нормален не би сложил това у тях.

    11:38 25.01.2026

  • 5 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ироничен":

    Тук ставва въпрос за картината
    Над лежащата мадонна...

    11:50 25.01.2026