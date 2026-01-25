Елен Колева с прощални думи към Калин Терзийски (СНИМКИ)

Елен Колева се прости с писателя Калин Терзийски чрез трогателни думи в социалните мрежи. Актрисата сподели общи снимки с писателя, с когото имаха необичайни близки взаимоотношения, и остави емоционално послание, в което отдаде почит на духа и словото му.
„Поезията е форма на любов,
която не умира заедно с тялото.
Тя преминава през думите,
през срещите,
през Мактуб.
Благодаря ти
за онази любов на думите,
в която смъртта няма последната дума..
R. I. P Калин Терзийски ", написа Елен Колева към кадрите.
Неслучайно Елен, която от известно време се представя като Елена Калевска, избра именно поезията, за да се сбогува с писателя, за когото тя беше вдъхновение и метод за изразяване.
