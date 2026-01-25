Марина Кискинова влезе в CNN във Вашингтон (СНИМКИ)

Бившата водеща на „Тото 2“ Марина Кискинова преживя един от най-вълнуващите моменти в журналистическата си кариера, след като прекрачи прага на централата на CNN във Вашингтон.

В профила си в Инстаграм тя сподели серия от кадри от студиата и вътрешните пространства на медийния гигант, като не скри емоцията си от срещата с една от най-влиятелните телевизии в света.

„Да вляза в централата на CNN във Вашингтон беше сбъдната мечта – след 9 години като водеща на телевизионно предаване в България Огромни благодарности на Брайън Ейбъл за невероятната обиколка – студиа, лабиринт от коридори и местата, където се случва цялата магия“, написа Марина под снимките си, определяйки преживяването като истинско вдъхновение.

От известно време Мария Кискинова живее в САЩ и започва нова страница зад океана. Тя често публикува кадри от Флорида и любимия си град Нейпълс, който описва като място, което я зарежда с енергия и ѝ носи спокойствие и усещане за щастие, пише Шоу Блиц.

И в личния ѝ живот не липсват силни емоции. Марина е сгодена за американския актьор Ланс Пол, който ѝ предложи брак по романтичен начин на върха на Олимп в Гърция. Любовната им история бързо привлече вниманието и у нас, и в чужбина, а последната ѝ поява в централата на CNN подсказва, че Кискинова не спира да гони големите си мечти – както в кариерата, така и в живота.