Марина Кискинова влезе в CNN във Вашингтон (СНИМКИ)

Бившата водеща на „Тото 2“ Марина Кискинова преживя един от най-вълнуващите моменти в журналистическата си кариера, след като прекрачи прага на централата на CNN във Вашингтон.
В профила си в Инстаграм тя сподели серия от кадри от студиата и вътрешните пространства на медийния гигант, като не скри емоцията си от срещата с една от най-влиятелните телевизии в света.
„Да вляза в централата на CNN във Вашингтон беше сбъдната мечта – след 9 години като водеща на телевизионно предаване в България Огромни благодарности на Брайън Ейбъл за невероятната обиколка – студиа, лабиринт от коридори и местата, където се случва цялата магия“, написа Марина под снимките си, определяйки преживяването като истинско вдъхновение.
От известно време Мария Кискинова живее в САЩ и започва нова страница зад океана. Тя често публикува кадри от Флорида и любимия си град Нейпълс, който описва като място, което я зарежда с енергия и ѝ носи спокойствие и усещане за щастие, пише Шоу Блиц.
И в личния ѝ живот не липсват силни емоции. Марина е сгодена за американския актьор Ланс Пол, който ѝ предложи брак по романтичен начин на върха на Олимп в Гърция. Любовната им история бързо привлече вниманието и у нас, и в чужбина, а последната ѝ поява в централата на CNN подсказва, че Кискинова не спира да гони големите си мечти – както в кариерата, така и в живота.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
11:44 25.01.2026
2 свири
11:45 25.01.2026
3 Грозната истина
Коментиран от #11
11:46 25.01.2026
4 червените топчици
11:49 25.01.2026
5 Не разбрах
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Марина ли е или Мария, кое е вярното дето сте го написали
11:53 25.01.2026
6 Хипотетично
11:53 25.01.2026
7 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
11:53 25.01.2026
8 ами,
11:54 25.01.2026
9 Репортер
12:01 25.01.2026
10 Марина Бангиева
12:02 25.01.2026
11 Рон Джереми
До коментар #3 от "Грозната истина":Яде наденица с яйца,брат
12:09 25.01.2026
12 Г€Н€РАЛ Д€$И
а$ $ам ПЪРВАТА "дама" НАВ€ДНЪЖ ОПРАВЯМ ПО ДВАМА...!
М€Н М€ ВОЗИ(и Б€) Н$О , А "мъжът" ми € Л . Й Н О!
12:10 25.01.2026
13 ЕстетЪ
12:12 25.01.2026