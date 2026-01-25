Новини
Марина Кискинова влезе в CNN във Вашингтон (СНИМКИ)

Марина Кискинова влезе в CNN във Вашингтон (СНИМКИ)

25 Януари, 2026 11:43

Бившата водеща живее в Щатите от известно време

Марина Кискинова влезе в CNN във Вашингтон (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившата водеща на „Тото 2“ Марина Кискинова преживя един от най-вълнуващите моменти в журналистическата си кариера, след като прекрачи прага на централата на CNN във Вашингтон.

В профила си в Инстаграм тя сподели серия от кадри от студиата и вътрешните пространства на медийния гигант, като не скри емоцията си от срещата с една от най-влиятелните телевизии в света.

Да вляза в централата на CNN във Вашингтон беше сбъдната мечта – след 9 години като водеща на телевизионно предаване в България Огромни благодарности на Брайън Ейбъл за невероятната обиколка – студиа, лабиринт от коридори и местата, където се случва цялата магия“, написа Марина под снимките си, определяйки преживяването като истинско вдъхновение.

От известно време Мария Кискинова живее в САЩ и започва нова страница зад океана. Тя често публикува кадри от Флорида и любимия си град Нейпълс, който описва като място, което я зарежда с енергия и ѝ носи спокойствие и усещане за щастие, пише Шоу Блиц.

И в личния ѝ живот не липсват силни емоции. Марина е сгодена за американския актьор Ланс Пол, който ѝ предложи брак по романтичен начин на върха на Олимп в Гърция. Любовната им история бързо привлече вниманието и у нас, и в чужбина, а последната ѝ поява в централата на CNN подсказва, че Кискинова не спира да гони големите си мечти – както в кариерата, така и в живота.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Навсякъде се търсят Мисирки.Скъпа стока.

    Коментиран от #5

    11:44 25.01.2026

  • 2 свири

    6 0 Отговор
    отвъд голямата локва

    11:45 25.01.2026

  • 3 Грозната истина

    7 1 Отговор
    Кой я храни и с какво

    Коментиран от #11

    11:46 25.01.2026

  • 4 червените топчици

    2 0 Отговор
    се разбъркват а после и черните топчици

    11:49 25.01.2026

  • 5 Не разбрах

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Марина ли е или Мария, кое е вярното дето сте го написали

    11:53 25.01.2026

  • 6 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Спечелила е истинския джак пот на тотализатора, с пожелание да съумее да го уползотвори в щастлив живот.

    11:53 25.01.2026

  • 7 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    1 1 Отговор
    $КОРО И българка Щ€ $€ ПР€ВЪРН€ В ПРОФ€$ИЯ...!

    11:53 25.01.2026

  • 8 ами,

    5 0 Отговор
    Един годеж и една обиколка из централата на CNN във Вашингтон все още не значат кой знае колко.Когато се омъжи и започне работа в CNN тогава вече ще е новина.

    11:54 25.01.2026

  • 9 Репортер

    0 0 Отговор
    На кое предаване е била водеща?

    12:01 25.01.2026

  • 10 Марина Бангиева

    0 0 Отговор
    Да си платите данъците за 2025 че ще ви изпия млякото за секунди 🥳

    12:02 25.01.2026

  • 11 Рон Джереми

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Грозната истина":

    Яде наденица с яйца,брат

    12:09 25.01.2026

  • 12 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 0 Отговор
    тази Н€ МОЖ€ ДА $€ М€РИ $ М€Н И $ МО€ТО ДЪЛБОООКО ГЪРЛО!
    а$ $ам ПЪРВАТА "дама" НАВ€ДНЪЖ ОПРАВЯМ ПО ДВАМА...!
    М€Н М€ ВОЗИ(и Б€) Н$О , А "мъжът" ми € Л . Й Н О!

    12:10 25.01.2026

  • 13 ЕстетЪ

    3 0 Отговор
    Това момиче, с тези корекции е заприличала на патка,ако се засмее и ще и се разпадне лицето.Може ли така да се обезобразиш бе,момиче младо?

    12:12 25.01.2026