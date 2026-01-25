Ана Пападопулу: Хората зад Мариян Бачев решават как се управлява културния сектор (ВИДЕО)

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков – Мон Дьо актрисата Ана Пападопулу разкрива своята гледна точка и споделя съкровените си мисли и мечти в един живот, който тръгва от борбата с анорексията и стига до до борбата с държавата.

С годините обаче тя остава вярна на характера си, избягва конфликтите и това често ѝ носи емоционални поражения.

„Да, много неща премълчавам. По-скоро в отношенията с хората, но когато става въпрос за големи истини, тогава никога не мълча.”., заявява тя. Актрисата не остава безразлична на случващото се в държавата – протестите срещу властта и нейния личен професионален бунт – в Народния театър.

„Василев се опитва да промени да промени субсидията на Народния театър, не да е два пъти по-малка от един куклен театър в провинцията, това са неща, които не са удобни на някой.”, разкрива актрисата за директора на театъра. Според нея в институцията диктуват чужди интереси, а хората, които определят какво ще се случва, са не самият министър, а хора „зад него”.

„Какво да направи Мариян Бачев? Той е представител на „Има такъв народ”. Те решават, че така се управлява културния сектор.”, заявява открито Ана Пападопулу през Мон Дьо.

Но именно протестите на новото поколение и подкрепата, която среща трупата на театъра сред гилдията ѝ носят надежда.

„Много се надявам да тези повече млади хора някак си да правят разликата между доброто и злото.”, споделя Ана Пападопулу. За нея политиката ще усети промяна, когато на власт дойдат хора, които не търсят изграждане на финансова независимост, а я имат преди да влязат в парламента. А нейният сън-мечта остава идеята за „чиста и спретната България, в която всички да се усмихваме и някак си да бъдем по-мили един с друг”.