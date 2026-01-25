Новини
Мира Добрева се възмути от Никос Вертис (ВИДЕО)

25 Януари, 2026 15:12 565 5

Водещата напълно откровено сподели, че никак не е била впечатлена от гръцкия певец

Мира Добрева се възмути от Никос Вертис (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещата Мира Добрева сподели абсолютно честното си впечатление от концерта на Никос Вертис в София и се оказва, че журналистката не е никак впечатлена от гръцкия певец. Точно обратното - Мира изрази съжалението си, че изобщо е присъствала на концерта.

"Приятелка ми подари билет за концерта на Никос Вертис. Улични музиканти, полиция и малко хора, които опитваха да влязат, както си му е редът... Съвсем не в реда на нещата обаче вътре чакахме един час преди звездата на излезе на сцената“, започва разказа си за вечерта Мира Добрева.

По думите ѝ публиката е изгубила самообладание след продължителното очакване на изпълнителя: "15 000 души поподсквиркваха, поподканяха това да се случи и най-сетне пристигна началото, което беше може би най-озадачаващо от всичко “.

"Започнахме с гледки от пирамидите в Египет, от Тадж Махал в Индия и препоръки на британски, като малко остарял документален филм, за това по какъв начин не трябва да ненавиждаме, по какъв начин би трябвало да сме по-позитивни и да гледаме с вяра към бъдещето на света “, продължи описа си Мира.

Тя не скри скуката и разочарованието си по време на концерта: "Певецът, чието самотно наличие на сцената озадачаваше, с изключение на светлинните резултати, които опитваха да му вършат компания, се държеше като в провинциално гръцко бузуки “.

Оказва се, че не само на нея ѝ е скучно: "Не можех да допускам, че на други 15 000 души им е радостно досега, в който не видях това – момичето от предния ред си търсеше обувки, а аз също посвърших малко работа на телефона “.

В края на видеото водещата означи и отношението на изпълнителя към българските си фенове: Никос сподели, че това му е шесто посещаване в България, само че не беше научил нито една думичка на български“.


  • 1 Удри с лопатата

    1 0 Отговор
    Момичето,което си търсеше обувки през телефона, направо уби коча с лопатата🤣🤣🤣

    15:17 25.01.2026

  • 2 Див селянин

    3 0 Отговор
    Ти па,от ни си тръгна? И без тва билетя ти беше гратис

    15:19 25.01.2026

  • 3 Мира

    1 0 Отговор
    Този излезе истински грък! Аз го дърпам за пакета, а той дръпна към вратата и като побегна...
    Възмутена съм...

    15:19 25.01.2026

  • 4 Българин

    1 0 Отговор
    Аз винаги ходя на концерти на Азис и винаги съм оставал доволен!

    15:21 25.01.2026

  • 5 Лост

    1 0 Отговор
    Не стига,че карат само на аванта и и подарили билет и пак недоволна.

    15:21 25.01.2026