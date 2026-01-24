След 3г. почивка Хари Стайлс пусна първата песен от новия си албум (ВИДЕО)

Почти три години след последния си проект, Хари Стайлс поставя началото на новата си музикална глава с “Aperture”, новия сингъл, който въвежда предстоящия му четвърти студиен албум Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Песента е продуцирана от Kid Harpoon, дългогодишен творчески партньор на Хари, работил по всичките му солови албуми и ключови хитове като “As It Was”, “Watermelon Sugar” и “Adore You”. Двамата са единствените автори и композитори на “Aperture”, което подчертава личния и автентичен характер на проекта. Парчето съчетава елементи на транс и диско, с продължителност от над пет минути, и започва с почти минута атмосферична бийт продукция, преди вокалът на Хари Стайлс да се появи.

Само час след излизането си, официалното аудио на “Aperture“ вече беше сред Trending Music в YouTube, с над 360 000 слушания в първите 90 минути. 16 часа след качването видеото вече има близо 5 милиона гледания.

Паралелно с премиерата на новата песен, Хари Стайлс обяви и дългоочакваното си завръщане на световната сцена с турнето-резиденция Together, Together. Турнето ще включва общо 50 концерта в седем града - Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни, и ще се проведе в периода от май до декември 2026 г. Артистът ще изнася концерти единствено в тези градове през годината, което превръща турнето в изключително ексклузивно събитие.

Към турнето ще се присъединят и специални гости в избрани дати, сред които Робин, Шаная Туейн, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé и Skye Newman.