Станишев: Възможно е БСП да не мине 4-процентната граница

25 Януари, 2026 14:55

Ситуацията е притеснителна за бъдещето на БСП. Ако има "касапница" на конгреса, БСП ще излезе отслабена и с малко шансове да вдъхнови избирателите си. Фактор, който се пропуска е появата на нов проект, който ще вдигне избирателната активност

Станишев: Възможно е БСП да не мине 4-процентната граница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът да се завърна като лидер на БСП за мен не е на дневен ред. Имам други сериозни ангажименти, притеснявам се за БСП и съм готов да помогна за намиране на изход, заяви бившият лидер на Столетница, бивш премиер на България в Тройната коалиция, евродепутат и бивш председател на ПЕС Сергей Станишев в интервю пред БНР.

"Ситуацията е притеснителна за бъдещето на БСП. Ако има "касапница" на конгреса, БСП ще излезе отслабена и с малко шансове да вдъхнови избирателите си. Фактор, който се пропуска е появата на нов проект, който ще вдигне избирателната активност, това ще постави задачата пред БСП още по-трудно", каза още Станишев.

И призна, че са съжаление е възможно БСП да не мине 4-процентната граница на изборите за НС:

"Това не е предопределено и не е неизбежно да се случи, но ако не се отчита като риск и се действа по инерции, избирателите ще си направят избора. Ние сме сега в шизофренна ситуация. От една страна се дава положителна оценка на участието на БСП в управлението, от друга страна се смени председателя, а какво ще реши тя, ако не се промени нещо сериозно. Нещата са в динамика. Ако имаме символни гласувания, които ни закотвят в статуквото, който и да застане начело на БСП, е загубена работа. БСП загуби собствената си физиономия, особено в последната година, когато се приемаше като послушен партньор на други. Ако искаш да имаш шанс, трябва да покажеш, че това не е така."

Той посочи, че и всички партии се опитват да се пренаредят към проекта на Румен Радев, "който очевидно има вятър в платната, огромна подкрепа, защото много хора виждат в него шанс да разбие статуквото, а БСП се превърна в част от статуквото".

Станишев коментира подписаното от България участие в Борда за мир на Доналд Тръмп.

"Имам притеснения, защото първо не е докрай ясно, що за борд е това. Първоначално бе обявен за мира в газа и развитието там. Газа сега не се споменава, но има някакви такива наметки. Беше направена сериозна презентация за развитието на Газа като инвестиции и хъб", коментира Станишев и смята, че целта е този Борд за мир да прерасне в нещо по-голямо.

"Очевидно ООН преживяват криза, не от вчера, от гледна точка на ефективност и вземане на решения за решаване на кризи. И започва процес, всеки да си прави структури. В Китай също има структура и говорим за интересите и правата на страните от юга на света. Тя е подкрепена от много страни. Очевидно върви процес на разпарчетосване на световния ред на група страни. И е добре България да знае къде се позиционира. И тя е в Европа, и е важно да е заедно със страните от Европа, без да разваляме отношенията с други световни фактори", посочи бившият премиер на България.

Той призна, че е притеснен относно участието на България в Борда за мир, но:

"Имаме специфична позиция - Николай Младенов е върховен представител на Борда за Газа и това би могло да обясни участието на България пред ЕС. Но трябва да сме предпазливи много оттук нататък в действията си."

Станишев посочи, че вече имаше реакция от Европейския съвет по отношение на България, но "едва ли ще има публична реакция, защото сме вторичен фактор в този процес, но разбира се ще се отчете":

"Европа се лута в момента и това е притеснително, защото големите фактори Русия Китай играят своята игра и водят активен диалог, а ЕС няма собствен план. Притеснен съм и за войната в Украйна, че ЕС няма план за траен мир. Гледаме действията на ЕС и те по-скоро са реактивни, и изглеждат като действия да саботират действията на Тръмп. Това е грешно като политика. Трябва да се търси балансирано, не само като уреждане на териториалните въпроси – границите, които са на дневен реда, а как в Европа да си установи система за сигурност между всички фактори, която да не води до нови конфликти. И да не бъдат тези преговори като едно примирие до следващ военен конфликт. ЕС трябва наистина да започне да прави нещата да изглежда солиден, тежък и да играе собствената игра, а това не се прави."

Бившият лидер на ПЕС предупреди, че ако ЕС иска да е фактор, трябва да намери начин за спирането на войната в Украйна.

"Защото тя води до безкрайни разходи, стотици милиарди евро, и по-добре да се инвестира във възстановяването на Украйна, защото тази държава е пред пълен срив – 8-10 милиона украинци са вън и повечето от тях няма да се върнат. Иначе това се превръща с постоянна язва за цяла Европа и трагедия за украинския народ", каза Станишев.

Според него ЕС трябва да създаде равноправни отношения с Китай, Индия и МЕРКОСУР, защото САЩ излязоха от ролята на световен хегемон, но носи отговорност – "нашият интерес е №1 и всички останали да се подчинят", но това няма да е трайно и трябва да изграждаме активни партньорства, за да имаме собствена тежест.


  • 1 бсп в канала

    16 2 Отговор
    Не е възможно, а е сигурно фритюрника изгори картофките.

    14:56 25.01.2026

  • 2 Комунист милиардер

    10 1 Отговор
    Ние вече сме милиардери. Партии не ни трябват!

    14:57 25.01.2026

  • 3 Град Симитли

    14 1 Отговор
    За което,ти лично,Миков и Първанов ,добре се потрудихте,давайвъ у ......!

    14:59 25.01.2026

  • 4 Да кажа на цялата общественост

    8 2 Отговор
    Ако БСП не мине 4%, голям плач ще плача.

    15:01 25.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Партията на Корнелия Нинова Непокорна България надмина БСП.Голям смях.

    Коментиран от #10

    15:02 25.01.2026

  • 6 8хихижи

    11 0 Отговор
    ням да са само те под 4%....

    15:02 25.01.2026

  • 7 Дориана

    10 3 Отговор
    Станишев пръв се съюзи с ГЕРБ / СДС и стана патерица на Борисов. Точно той пръв срина БСП надолу и от тогава те падат все по- надолу. Така, че той не само, че не може да помогне , а по- скоро ще я доунищожи.. Той е потенциалната патерица на Борисов и им доказано нагло поведение и арогантност Точно по негово време бяха големите протести срещу начина на управление със още по- голяма арогантност и безочие.

    15:03 25.01.2026

  • 8 Грамофон свири, майка плаче

    11 2 Отговор
    100 и кусур годишна партия, и няма да се запомни с нищо,освен с далавери....2% са ви много даже.

    Коментиран от #12

    15:04 25.01.2026

  • 9 хаха

    3 2 Отговор
    Ноу шит Шерлок? Това е идеята в крайна сметка. БКП-в-скоби-меки да упражняват свободната си професия при червените фенери.

    15:04 25.01.2026

  • 10 Няма как да стане

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    БСП винаги ще има някакъв електорат. Както е казал Димитър Талев: Последният правоверен комунист ще умре в България. Горко на Майка България.

    15:05 25.01.2026

  • 11 Сесесере

    7 2 Отговор
    Тия имат невероятен талант за 70 години успяха да фалират България, няколко пъти, най-накрая еб@ха мамата и на тяхната партия !

    15:06 25.01.2026

  • 12 Освен далаверите

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Грамофон свири, майка плаче":

    И диктатурата през соца.

    15:06 25.01.2026

  • 13 Дупничанин

    2 0 Отговор
    Те го и суека. Ма е така, де. Амин, да боже!

    15:07 25.01.2026

  • 14 Феникс

    5 2 Отговор
    БСП и ИТН няма да видят следващ парламент ако шиши не им купи и на тях гласове :)

    15:08 25.01.2026

  • 15 Факти

    3 0 Отговор
    Станишев: Възможно е БСП да не мине или да мине 4-процентната граница

    15:09 25.01.2026

  • 16 Перо

    5 0 Отговор
    Тоя боклук откри топлата вода!

    15:09 25.01.2026

  • 17 Горски

    4 1 Отговор
    Ох, на каква дрога сте, не е истина. Само да ви припомня - ППДебилите 2020 дойдоха да разбият статуквото и да изчегъртат ГЕРБ - резултатът - ГЕРБ се бетонира, Делян набра скорост. Поредният келеш, който се опитва да говори от мое име. Айде улево! Те от една година са част от статуквото от партия Мафия, ръководителят на БСП седи с наведена глава и чука плахо пред кабинета на Делян Пеевски, за да получи инструкции какво да изпълнява във властта, а той точно сега се притеснил, преди изборите точно. Статуквото си и Ти, Станишев, заедно с Гоце Първанов, Доган-Сава, Божков-Черепа и други подобни. Статукво е и приватизаторката на Костов - Корнелия Нинова.

    Коментиран от #21

    15:10 25.01.2026

  • 18 Аууу

    1 0 Отговор
    То си има и хубаво с проекта на Радев ще затрие цялото ляво защото ни е ясно ,че Румен Радев ще открадне всичко което е останало и ще се затрие лявото..

    15:11 25.01.2026

  • 19 Така е ,,Драги"...!

    1 1 Отговор
    Като Ти си една от най-важните причини ,за краха на БСП...!

    15:11 25.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оправяйте се помежду си

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Нема по цял ден да мислим кой е прецакал БСП-то.

    15:16 25.01.2026

  • 22 Любопитен

    2 0 Отговор
    Пожелавам и да изчезнат най-накрая и да се отървем от столетната чумa!!!

    15:16 25.01.2026

  • 23 Стенли

    0 0 Отговор
    По принцип комунист не означава непременно че това лош човек защото думата комунист идва от думата комуна която означава подкрепа и взаимопомощ но БКП а след това БСП отдавна не означава това а пък бсп ново начало абсолютно няма нищо общо с комунистическата или социалистическата идея

    15:18 25.01.2026

  • 24 гаргата:

    0 0 Отговор
    И този, на снимката има дял в онодването на лявото

    15:19 25.01.2026

Новини по градове:
