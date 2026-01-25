Станишев: Възможно е БСП да не мине 4-процентната граница

Въпросът да се завърна като лидер на БСП за мен не е на дневен ред. Имам други сериозни ангажименти, притеснявам се за БСП и съм готов да помогна за намиране на изход, заяви бившият лидер на Столетница, бивш премиер на България в Тройната коалиция, евродепутат и бивш председател на ПЕС Сергей Станишев в интервю пред БНР.
"Ситуацията е притеснителна за бъдещето на БСП. Ако има "касапница" на конгреса, БСП ще излезе отслабена и с малко шансове да вдъхнови избирателите си. Фактор, който се пропуска е появата на нов проект, който ще вдигне избирателната активност, това ще постави задачата пред БСП още по-трудно", каза още Станишев.
И призна, че са съжаление е възможно БСП да не мине 4-процентната граница на изборите за НС:
"Това не е предопределено и не е неизбежно да се случи, но ако не се отчита като риск и се действа по инерции, избирателите ще си направят избора. Ние сме сега в шизофренна ситуация. От една страна се дава положителна оценка на участието на БСП в управлението, от друга страна се смени председателя, а какво ще реши тя, ако не се промени нещо сериозно. Нещата са в динамика. Ако имаме символни гласувания, които ни закотвят в статуквото, който и да застане начело на БСП, е загубена работа. БСП загуби собствената си физиономия, особено в последната година, когато се приемаше като послушен партньор на други. Ако искаш да имаш шанс, трябва да покажеш, че това не е така."
Той посочи, че и всички партии се опитват да се пренаредят към проекта на Румен Радев, "който очевидно има вятър в платната, огромна подкрепа, защото много хора виждат в него шанс да разбие статуквото, а БСП се превърна в част от статуквото".
Станишев коментира подписаното от България участие в Борда за мир на Доналд Тръмп.
"Имам притеснения, защото първо не е докрай ясно, що за борд е това. Първоначално бе обявен за мира в газа и развитието там. Газа сега не се споменава, но има някакви такива наметки. Беше направена сериозна презентация за развитието на Газа като инвестиции и хъб", коментира Станишев и смята, че целта е този Борд за мир да прерасне в нещо по-голямо.
"Очевидно ООН преживяват криза, не от вчера, от гледна точка на ефективност и вземане на решения за решаване на кризи. И започва процес, всеки да си прави структури. В Китай също има структура и говорим за интересите и правата на страните от юга на света. Тя е подкрепена от много страни. Очевидно върви процес на разпарчетосване на световния ред на група страни. И е добре България да знае къде се позиционира. И тя е в Европа, и е важно да е заедно със страните от Европа, без да разваляме отношенията с други световни фактори", посочи бившият премиер на България.
Той призна, че е притеснен относно участието на България в Борда за мир, но:
"Имаме специфична позиция - Николай Младенов е върховен представител на Борда за Газа и това би могло да обясни участието на България пред ЕС. Но трябва да сме предпазливи много оттук нататък в действията си."
Станишев посочи, че вече имаше реакция от Европейския съвет по отношение на България, но "едва ли ще има публична реакция, защото сме вторичен фактор в този процес, но разбира се ще се отчете":
"Европа се лута в момента и това е притеснително, защото големите фактори Русия Китай играят своята игра и водят активен диалог, а ЕС няма собствен план. Притеснен съм и за войната в Украйна, че ЕС няма план за траен мир. Гледаме действията на ЕС и те по-скоро са реактивни, и изглеждат като действия да саботират действията на Тръмп. Това е грешно като политика. Трябва да се търси балансирано, не само като уреждане на териториалните въпроси – границите, които са на дневен реда, а как в Европа да си установи система за сигурност между всички фактори, която да не води до нови конфликти. И да не бъдат тези преговори като едно примирие до следващ военен конфликт. ЕС трябва наистина да започне да прави нещата да изглежда солиден, тежък и да играе собствената игра, а това не се прави."
Бившият лидер на ПЕС предупреди, че ако ЕС иска да е фактор, трябва да намери начин за спирането на войната в Украйна.
"Защото тя води до безкрайни разходи, стотици милиарди евро, и по-добре да се инвестира във възстановяването на Украйна, защото тази държава е пред пълен срив – 8-10 милиона украинци са вън и повечето от тях няма да се върнат. Иначе това се превръща с постоянна язва за цяла Европа и трагедия за украинския народ", каза Станишев.
Според него ЕС трябва да създаде равноправни отношения с Китай, Индия и МЕРКОСУР, защото САЩ излязоха от ролята на световен хегемон, но носи отговорност – "нашият интерес е №1 и всички останали да се подчинят", но това няма да е трайно и трябва да изграждаме активни партньорства, за да имаме собствена тежест.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бсп в канала
14:56 25.01.2026
2 Комунист милиардер
14:57 25.01.2026
3 Град Симитли
14:59 25.01.2026
4 Да кажа на цялата общественост
15:01 25.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10
15:02 25.01.2026
6 8хихижи
15:02 25.01.2026
7 Дориана
15:03 25.01.2026
8 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #12
15:04 25.01.2026
9 хаха
15:04 25.01.2026
10 Няма как да стане
До коментар #5 от "Последния Софиянец":БСП винаги ще има някакъв електорат. Както е казал Димитър Талев: Последният правоверен комунист ще умре в България. Горко на Майка България.
15:05 25.01.2026
11 Сесесере
15:06 25.01.2026
12 Освен далаверите
До коментар #8 от "Грамофон свири, майка плаче":И диктатурата през соца.
15:06 25.01.2026
13 Дупничанин
15:07 25.01.2026
14 Феникс
15:08 25.01.2026
15 Факти
15:09 25.01.2026
16 Перо
15:09 25.01.2026
17 Горски
Коментиран от #21
15:10 25.01.2026
18 Аууу
15:11 25.01.2026
19 Така е ,,Драги"...!
15:11 25.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оправяйте се помежду си
До коментар #17 от "Горски":Нема по цял ден да мислим кой е прецакал БСП-то.
15:16 25.01.2026
22 Любопитен
15:16 25.01.2026
23 Стенли
15:18 25.01.2026
24 гаргата:
15:19 25.01.2026