Десетте най-влиятелни жени в социалните мрежи (СНИМКИ)

Днес Instagram е една от най-големите и успешни социални мрежи в света с повече от 1 милиард активни месечни потребители онлайн. Платформата се е превърнала и в източник на доходи за много потребители - ако можеше да има една социална медийна мрежа, наречена "страната на влиятелните личности в социалните медии", това със сигурност щеше да бъде Instagram. Да не говорим, че инфлуенсърите не са съществували преди бума на Instagram. Имаше много влиятелни хора както в традиционните, така и в социалните медии. Тази социална мрежа обаче даде на хората може би най-непретенциозния начин да станат известни, пише life.dir.bg

Instagram е силно свързан с жените инфлуенсъри. Примери: блогъри за красота, кралици на модата, Instagram модели. Може би жените са по-склонни да се възползват от визуалния аспект на платформата на социалните медии или са свикнали да бъдат оценявани въз основа на външния си вид, което е тъжен факт. При всичко това е доста увлекателно да разгледаме топ инфлуенсърите жени в Инстаграм и да видим какви са техните тайни за успех в платформата, по повод наближаващия празник на дамите, 8 март. Със сигурност абсолютно най-популярните жени ще бъдат знаменитости от реалния живот.

10-те най-популярни жени в Instagram могат да ни дадат представа за това какво ни прави популярни в социалната мрежа и може би дори да дадат някои съвети. Ако сте запознати със съвременната попкултура, ще разберете, че списъкът е съставен предимно от поп изпълнители и членове на семейство Кардашиян-Дженър.

Първата в този списък е Кайли Дженър. Средният брой харесвания на Кайли, съчетан с голям брой последователи, я поставя на първо място в общата класация. Тя също така публикува сравнително често снимки, като влага мисъл в координацията на цветовете, като публикува поотделно няколко снимки от една фотосесия или място. Освен това можем често да срещнем рекламни публикации за нейната марка гримове. Въпреки това Инстаграмът ѝ не се усеща като прекалено рекламен, защото от време на време тя споделя ежедневието си и активно използва сторита за този вид съдържание.

Втората жена в тази класация е Селена Гомес. Тя е американска певица, актриса, автор на песни и телевизионен продуцент. Известна е с актьорската си игра във филми на "Disney Channel", като "Магьосниците от Уейвърли Плейс" например. В момента хората познават Селена като една от най-големите поп звезди. Тя е в музикалния бизнес от 2008 г. насам. Успешна в много области, Селена е популярна и в социалните медии, като има 300 млн. последователи.

Следващата жена в списъка е Ариана Гранде, която е популярна певица, автор на песни и актриса. Тя е много успешна и е смятана за една от най-влиятелни жени в поп музиката. Кариерата ѝ стартира, когато участва в сериала на Nickelodeon "Victorious" в ролята на емблематичната героиня Кет Валънтайн. След време тя започва да се интересува от собствена музикална кариера. Това води до издаването на първия ѝ албум "Yours Truly" през 2013 г. Оттогава насам тя постоянно оглавява класациите със своите хитови сингли и албуми. Тя дори счупи рекорди с песента си "Thank U, Next".

Ким Кардашиян е американска медийна личност, модел, бизнесдама и актриса. Телевизионното предаване, в което участва, "Keeping Up with the Kardashians" през 2007 г я прави още по-известна. Социалните медии не са ѝ чужди, тъй като в момента е една от най-влиятелните жени в интернет. В социалните мрежи тя споделя със света както своя бизнес, така и личния си живот, което привлича много хора към нейните марки и към вече бившия ѝ партньор Кание Уест.

Бионсе е американска певица, автор на песни, продуцент и актриса. Работи в музикалната индустрия от десетилетия, като започва в групата "Destiny's Child" в края на 90-те години на миналия век. Соловата си музикална кариера тя стартира в началото на 2000-те години и оттогава не спира да прави хитове. Тя е невероятна в промотирането на марката си в социалните медии и умее да привлече вниманието към себе си винаги.

Тейлър Суифт е утвърдена певица и автор на песни. Започнала като кънтри изпълнителка, тя си проправя път към поп жанра, когато израства като артист. Тя е една от най-големите американски поп звезди, добре позната с текстовете си за своите преживявания. Печелила е над 5 награди "Грами" и безброй други награди за своята музика.

Дженифър Лопес, известна още като Джей Ло, е актриса, певица, моден дизайнер, продуцент и бизнес дама. Започва кариерата си с актьорско майсторство, но през 1999 г. се насочва към музиката. Присъствието ѝ в социалните медии е активно, особено в собствения ѝ канал в YouTube, където показва различна страна от натоварения си живот.

Кейти Пери, известна със своя ярък образ, е американска певица и автор на песни. Музиката ѝ е запомняща се, но и въздействаща. Тя има огромна обществена популярност, като в един момент дори е най-следваният човек в Туитър. Определено е рекордьор, тъй като музикалните ѝ клипове, стриймовете и броят на последователите ѝ надминават много други знаменитости.

Елън Дедженеръс е водеща на телевизионното токшоу "Шоуто на Елън Дедженеръс", което е изключително популярно и се излъчва от 2003 г. насам. Тя е известна и с това, че е давала гласа си за герои в "Търсенето на Немо" и "Търсенето на Дори" като героинята Дори. Присъствието ѝ в социалните мрежи е голямо, тъй като в един момент дори е имала най-харесвания туит в Туитър. След като е известна от години, Елън е не само една от най-влиятелните жени в социалните медии, но и в развлекателната индустрия.

Шакира е колумбийска певица, автор на песни, продуцент и актриса. Известна е в цял свят и е международна суперзвезда. Има успех с албуми на испански и английски език. В социалните медии Шакира има голям брой последователи.