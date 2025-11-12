Принц Джордж се противи на строго правило на принц Уилям и Кейт Мидълтън

Принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън спазват стриктна позиция по отношение на възпитанието на своите деца и отказват да им позволят да използват мобилни телефони. Решението вече се превръща в източник на напрежение в семейството, особено за най-големия им син, 12-годишния принц Джордж.

По време на интервю за бразилската телевизия с водещия Лучано Хък, дадено по време на визитата на принца в рамките на наградите Earthshot Prize, принц Уилям призна, че опазването на децата от вредите на социалните мрежи и интернет е „все по-трудна задача“. „Да бъда честен, вече стигаме до момент, в който това се превръща в малко напрегнат въпрос“, коментира той.

Принцът на Уелс уточни, че макар решението да предизвиква недоволство у сина му, момчето разбира мотивите на родителите си. „Обясняваме му защо смятаме, че не е правилно. Проблемът не е толкова в самия телефон, колкото в достъпа до интернет. Децата могат да попаднат на съдържание, което не би трябвало да виждат. Така че обикновен телефон за разговори и съобщения, без достъп до интернет – това е приемливо“, каза той.

По думите на Уилям, семейството обсъжда възможността Джордж да получи телефон, когато започне обучение в гимназия, но устройството отново ще бъде без интернет връзка.

В същото интервю принцът разкри подробности от семейното ежедневие, споделяйки, че често се чувства като „таксиметров шофьор“ за трите си деца – принц Джордж, принцеса Шарлот (10) и принц Луи (7). „Да, аз ги водя и вземам от училище почти всеки ден. Катрин и аз си поделяме тази отговорност, макар че тя върши по-голямата част от това“, разказа с усмивка принцът.

Той засегна и трудната тема за диагнозата на съпругата му, принцеса Катрин, която през март 2024 г. публично съобщи, че се бори с онкологично заболяване. Принцът призна, че разговорите с децата по този въпрос са били „предизвикателство“. „Начинът, по който се справяш с подобни неща, е много индивидуален. Решихме да бъдем откровени с тях, да споделяме повече. Това има и своите плюсове, и минуси. Понякога усещаш, че им казваш повече, отколкото трябва, но криейки, рискуваш да предизвикаш още повече въпроси“, каза той.

Принц Уилям подчерта, че родителството е процес, който не може да се ръководи по правила. „Няма наръчник за това как да бъдеш родител. Просто следваш инстинкта си и правиш най-доброто, което можеш“, добави той.

Кейт Мидълтън премина през тежък курс на лечение, завършил през септември 2024 г. В началото на тази година тя съобщи, че е в ремисия и се фокусира върху възстановяването си, като постепенно се адаптира към „новото нормално“. Принцесата временно се оттегли от публичните си задължения след коремна операция в началото на 2024 г., но продължава да получава широка обществена подкрепа за начина, по който се справя със заболяването и същевременно поддържа стабилна семейна среда.