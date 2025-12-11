Виктория Капитонова: Плащат на инфлуенсъри да мълчат за протестите

Виктория Капитонова, победителката от първия сезон на „Ергенът“, отново разбуни духовете в мрежата със сензационно твърдение за инфлуенсърските среди. Часове преди големия протест снощи, тя пусна серия от смели сторита, в които твърди, че някои популярни лица в интернет пространството са получили между 5 и 10 хиляди лева, за да си държат профилите в пълно мълчание относно демонстрациите срещу правителството.
„Снощи разбрах, че са платили на няколко инфлуенсъра по 5–10К, за да НЕ качват нищо за протестите“, написа Капитонова, след което допълни бойно: „Аз пък ще качвам.“ Не само това, но и тя призова последователите си да разкриват кои са тези хора като ги отбелязват.
Гневът ѝ не спря дотук. В последвало видео тя директно изрази разочарованието си от колегите, които според нея са си затворили очите срещу пачка. „Много съм разочарована. За миналия протест колко се натискаха да качват, а сега – гробна тишина“, отсече още рускинята.
Постовете ѝ моментално запалиха социалните мрежи. Последователите ѝ я заляха с подкрепа, като мнозина я поздравиха за откритата позиция и смелостта да назовава нещата с истинските им имена. Други пък коментират, че думите ѝ може да разтърсят инфлуенсърската общност, където подобни практики са тема табу.
Дали ще последват публикации или сторита с оправдания предстои да разберем.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7, #22, #23
12:03 11.12.2025
2 Тихоооооо
И пак ще получите тиквеник и свинско!
12:03 11.12.2025
3 честен ционист
12:04 11.12.2025
4 Ко речи?
12:04 11.12.2025
5 На бас 👍
12:04 11.12.2025
7 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На Козяк е останал само портиера..
12:05 11.12.2025
8 Наблюдател
Коментиран от #11
12:07 11.12.2025
9 00014
12:07 11.12.2025
10 Гост
Коментиран от #24, #30
12:10 11.12.2025
12 ОЩЕ от оня ден се чудя защо звездите мъл
12:11 11.12.2025
13 име
До коментар #6 от "ИСТИНАТА":"Не можеш да правиш едно и също, а да очакваш различен резултат"
Разбирайки значеието на този израз, от ПП се консултираха с посолството как да овладеят службите и да си правят избори при тяхните правила и как дй правят ала-бала с машините, всичко с цел да постигнат различен резултат. И в крайна сметка свършиха в скута на шиши! Много различен резултат, нали!
12:12 11.12.2025
14 Весо
12:13 11.12.2025
15 Серго
12:14 11.12.2025
16 Драго
12:16 11.12.2025
17 аха
12:17 11.12.2025
18 инфлуЩО???
12:19 11.12.2025
19 Тая рускиня избяга
12:22 11.12.2025
20 Явно
Коментиран от #25
12:22 11.12.2025
21 Ззз
12:23 11.12.2025
22 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз бях от 19:00 до 22:30 и не видях такова нещо. А ти от баничарница всичко си разбрал...
12:24 11.12.2025
23 Всичко е повече от ясно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Протестите са допуснати, даже провокирани от управляващите в момента и ББ и ШШ и компания.
Искат с един куршум два заека да отстрелят - хем да "успокоят" народното недоволство, хем догодина да не носят отговорност за огромната криза която се задава и то не само заради въвеждане на €. искрено се надявам да не им се получи и да си получат заслуженото от Народа.
12:31 11.12.2025
24 Като
До коментар #10 от "Гост":Сложиш и колко е струвало това и кой е платил за това ,и става ясно
12:32 11.12.2025
25 Не бе
До коментар #20 от "Явно":За нея няма парички и затова реве
12:34 11.12.2025
26 това е супер
12:36 11.12.2025
27 ВЕЛИНСКИ
ДАВАХА ПО ТЕЛЕ ВИЗОРА
НЯМА ДА ИМ ДАМ НОК ТИТЕ ДА МИ РЕЖАТ
КАМОЛИ ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА С👈
12:38 11.12.2025
28 Разликата
12:38 11.12.2025
29 аве
12:44 11.12.2025
30 Бай Араб
До коментар #10 от "Гост":Поколението Z ми е много смешно.Мисля си,ако Путин беше нападнал България вместо Украйна, точно тези безполезни Z тове трябваше с оръжие в ръка да защитават Родината . Даже и 30 мин.нямаше да удържат фронта.
12:52 11.12.2025