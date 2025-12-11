Новини
Виктория Капитонова: Плащат на инфлуенсъри да мълчат за протестите

Виктория Капитонова: Плащат на инфлуенсъри да мълчат за протестите

11 Декември, 2025 12:01 1 372 30

  • виктория капитонова-
  • инфлуенсъри-
  • мълчание-
  • протест-
  • корупция

Риалити героинята сподели, че нейни колеги са получили между 5-10 хиляди лева да мълчат

Виктория Капитонова: Плащат на инфлуенсъри да мълчат за протестите - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виктория Капитонова, победителката от първия сезон на „Ергенът“, отново разбуни духовете в мрежата със сензационно твърдение за инфлуенсърските среди. Часове преди големия протест снощи, тя пусна серия от смели сторита, в които твърди, че някои популярни лица в интернет пространството са получили между 5 и 10 хиляди лева, за да си държат профилите в пълно мълчание относно демонстрациите срещу правителството.

„Снощи разбрах, че са платили на няколко инфлуенсъра по 5–10К, за да НЕ качват нищо за протестите“, написа Капитонова, след което допълни бойно: „Аз пък ще качвам.“ Не само това, но и тя призова последователите си да разкриват кои са тези хора като ги отбелязват.

Гневът ѝ не спря дотук. В последвало видео тя директно изрази разочарованието си от колегите, които според нея са си затворили очите срещу пачка. „Много съм разочарована. За миналия протест колко се натискаха да качват, а сега – гробна тишина“, отсече още рускинята.

Постовете ѝ моментално запалиха социалните мрежи. Последователите ѝ я заляха с подкрепа, като мнозина я поздравиха за откритата позиция и смелостта да назовава нещата с истинските им имена. Други пък коментират, че думите ѝ може да разтърсят инфлуенсърската общност, където подобни практики са тема табу.

Дали ще последват публикации или сторита с оправдания предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 25 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Всички НПО бяха вчера на площада активирани от Козяк.

    Коментиран от #6, #7, #22, #23

    12:03 11.12.2025

  • 2 Тихоооооо

    27 4 Отговор
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник и свинско!

    12:03 11.12.2025

  • 3 честен ционист

    13 9 Отговор
    Половината от протестърите са укропам. Има и много ЛГБТ грантоед от цял свят. НПО-тата е видно, че трябва да се забранят със закон.

    12:04 11.12.2025

  • 4 Ко речи?

    21 3 Отговор
    Само прошляците ги четат и се влияят от тях.

    12:04 11.12.2025

  • 5 На бас 👍

    13 14 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    12:04 11.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На Козяк е останал само портиера..

    12:05 11.12.2025

  • 8 Наблюдател

    17 9 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #11

    12:07 11.12.2025

  • 9 00014

    9 4 Отговор
    А тя защо не казва имената на взелите пачки? Или манипулира? ....... Дано свинчока да изяде тиквоча, и да умре от натравяне!

    12:07 11.12.2025

  • 10 Гост

    20 7 Отговор
    Снощи нямаше протест, а организирана, щедро финансирана партийна кампания. То не бяха клипове на известни личности, специални ефекти, подготвени предварително оратори, всичко, както си трябва. После поколение z ще реве, че са го употреби...както употребиха нас.

    Коментиран от #24, #30

    12:10 11.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ОЩЕ от оня ден се чудя защо звездите мъл

    7 0 Отговор
    ОЩЕ от оня ден се чудя защо звездите мълчат ///

    12:11 11.12.2025

  • 13 име

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "ИСТИНАТА":

    "Не можеш да правиш едно и също, а да очакваш различен резултат"

    Разбирайки значеието на този израз, от ПП се консултираха с посолството как да овладеят службите и да си правят избори при тяхните правила и как дй правят ала-бала с машините, всичко с цел да постигнат различен резултат. И в крайна сметка свършиха в скута на шиши! Много различен резултат, нали!

    12:12 11.12.2025

  • 14 Весо

    11 3 Отговор
    А това неприятно, алчно същество за какво се показва? Явно го е яд че не са дали на него. Да ходи в родината си да се прави на известна.

    12:13 11.12.2025

  • 15 Серго

    9 3 Отговор
    Тая лъже, да си прави реклама.

    12:14 11.12.2025

  • 16 Драго

    7 6 Отговор
    Защо не пише на Путин, или е страшно? Какво прави в България, да отива в руския рай!

    12:16 11.12.2025

  • 17 аха

    11 3 Отговор
    А тя горката артисала

    12:17 11.12.2025

  • 18 инфлуЩО???

    12 1 Отговор
    И по мое време ги имаше, ама си беа к.....ви! И маааалко се прикриваха поне.

    12:19 11.12.2025

  • 19 Тая рускиня избяга

    7 6 Отговор
    от великата матушка и сега ръси акъл!

    12:22 11.12.2025

  • 20 Явно

    8 2 Отговор
    Дядо и, с който "ходи" и е спрял паричките

    Коментиран от #25

    12:22 11.12.2025

  • 21 Ззз

    8 1 Отговор
    Принципно е по-добре отношение към протестите да имат работещи или учещи сериозни хора, не "инфлуенсъри" и пpocтитyтки, които с, меко казано, спорния си имидж само го компрометират.

    12:23 11.12.2025

  • 22 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз бях от 19:00 до 22:30 и не видях такова нещо. А ти от баничарница всичко си разбрал...

    12:24 11.12.2025

  • 23 Всичко е повече от ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Протестите са допуснати, даже провокирани от управляващите в момента и ББ и ШШ и компания.
    Искат с един куршум два заека да отстрелят - хем да "успокоят" народното недоволство, хем догодина да не носят отговорност за огромната криза която се задава и то не само заради въвеждане на €. искрено се надявам да не им се получи и да си получат заслуженото от Народа.

    12:31 11.12.2025

  • 24 Като

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Сложиш и колко е струвало това и кой е платил за това ,и става ясно

    12:32 11.12.2025

  • 25 Не бе

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Явно":

    За нея няма парички и затова реве

    12:34 11.12.2025

  • 26 това е супер

    1 0 Отговор
    Плащайте им и вие, за да не мълчат. Дори може да им кажете какво да говорят. Не ли?

    12:36 11.12.2025

  • 27 ВЕЛИНСКИ

    0 1 Отговор
    НА ТЕЗИ ДЖЕНЗИТА лекари КОИТО
    ДАВАХА ПО ТЕЛЕ ВИЗОРА
    НЯМА ДА ИМ ДАМ НОК ТИТЕ ДА МИ РЕЖАТ
    КАМОЛИ ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА С👈

    12:38 11.12.2025

  • 28 Разликата

    0 0 Отговор
    Между първата и втората снимка е очевадна ,как се е освинила за има няма 2-3 госини

    12:38 11.12.2025

  • 29 аве

    0 0 Отговор
    Кво е тфа инфлуензър? Чистачка ли нещо?

    12:44 11.12.2025

  • 30 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Поколението Z ми е много смешно.Мисля си,ако Путин беше нападнал България вместо Украйна, точно тези безполезни Z тове трябваше с оръжие в ръка да защитават Родината . Даже и 30 мин.нямаше да удържат фронта.

    12:52 11.12.2025