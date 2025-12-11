Виктория Капитонова: Плащат на инфлуенсъри да мълчат за протестите

Виктория Капитонова, победителката от първия сезон на „Ергенът“, отново разбуни духовете в мрежата със сензационно твърдение за инфлуенсърските среди. Часове преди големия протест снощи, тя пусна серия от смели сторита, в които твърди, че някои популярни лица в интернет пространството са получили между 5 и 10 хиляди лева, за да си държат профилите в пълно мълчание относно демонстрациите срещу правителството.

„Снощи разбрах, че са платили на няколко инфлуенсъра по 5–10К, за да НЕ качват нищо за протестите“, написа Капитонова, след което допълни бойно: „Аз пък ще качвам.“ Не само това, но и тя призова последователите си да разкриват кои са тези хора като ги отбелязват.

Гневът ѝ не спря дотук. В последвало видео тя директно изрази разочарованието си от колегите, които според нея са си затворили очите срещу пачка. „Много съм разочарована. За миналия протест колко се натискаха да качват, а сега – гробна тишина“, отсече още рускинята.

Постовете ѝ моментално запалиха социалните мрежи. Последователите ѝ я заляха с подкрепа, като мнозина я поздравиха за откритата позиция и смелостта да назовава нещата с истинските им имена. Други пък коментират, че думите ѝ може да разтърсят инфлуенсърската общност, където подобни практики са тема табу.

Дали ще последват публикации или сторита с оправдания предстои да разберем.