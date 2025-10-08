Новини
Инстаграм обяви, че ще раздава собствени награди на потребителите си (ВИДЕО)

Инстаграм обяви, че ще раздава собствени награди на потребителите си (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025

Наградените ще получат златен пръстен, както и привилегии на платформата

Инстаграм обяви, че ще раздава собствени награди на потребителите си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Instagram представи „Rings“ — годишна програма, която ще отличава 25 потребители от близо 3 милиарда активни акаунта с физически и дигитален трофей. Победителите ще получат златен пръстен, изработен от Grace Wales Bonner, и визуални привилегии в приложението: златен ореол около профилната снимка и сторитата, както и опции за персонализиране на цветове и някои елементи от профилния интерфейс.

Инициативата е позиционирана като признание за „културни катализатори“ — създатели, които поемат творчески рискове и задават тенденции в социалните мрежи. В журито има имена от модата, киното и визуалните изкуства, сред които Спайк Лий, Марк Джейкъбс, Пат Макграт, Яра Шахиди и пр., което подчертава амбицията да се съчетаят популярна култура и висока естетика.

Наградите ще бъдат представени в специална „златна“ рубрика в приложението, а сторитата на отличените ще се визуализират с луксозния златен ореол вместо стандартните цветове. Instagram посочва, че отличията ще останат видими до следващото издание на програмата и планира да превръща инициативата в годишен ритуал.

Реакциите са смесени: от една страна, „Rings“ предлага нов канал за признание и — потенциално — по-ясна видимост пред марки и медиите; от друга, програмата повдига въпроси за критерии, прозрачност и дългосрочни ползи за победителите (финансова компенсация не е посочена, а стойността е предимно символна и платформено-ексклузивна).

В по-широк контекст, стартирането на „Rings“ идва в период, в който Instagram интензивно пуска нови функции и експериментални продукти — от подобрения в Reels до нови формати за профили и образование — което прави наградата част от по-широка стратегия за ангажиране на креативната общност.„Rings“ е амбициозна и визуално силна кампания, чиято трайна стойност ще зависи от прозрачността на селекцията, честотата на инициативата и реалните ползи, които творците успяват да извлекат отвъд символиката на златния ореол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    За полуголи танцуващи кифлета ще има ли златна "халка"?

    18:39 08.10.2025