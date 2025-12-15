Новини
Социалните мрежи отслабват способността за концентрация на децата

Социалните мрежи отслабват способността за концентрация на децата

15 Декември, 2025

Специалистите смятат, че на това се дължат повишените случаи на хиперактивност

Социалните мрежи отслабват способността за концентрация на децата - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Социалните мрежи може да лишат децата от възможността им да се концентрират, сочи ново проучване, цитирано от ЮПИ.

Деца, които прекарват много време в Интаграм, Снапчат, ТикТок, Фейсбук, Туитер или Месинджър постепенно губят способността си да се фокусират или да внимават, се казва в проучване, публикувано в Pediatrics Open Science, предава БТА..

Това може и частично да обясни защо се увеличават диагнозите, свързани със Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) сред децата в последните години, сочат изследователите.

„Нашето проучване показва, че специално социалните медии са тези, които засягат способността на децата да се концентрират“, казва старши изследователят Торкел Клингберг, професор по когнитивна неврология в Каролинския институт в Швеция.

„Социалните медии постоянно отвличат вниманието със съобщения или известия и дори най-малката мисъл дали е пристигнало съобщението, може да действа като разсейване за ума“, казва Клингберг в прессъобщение. „Това засяга способността да се поддържа концентрация“, добавя той.

За новото проучване учените проследили над 8300 деца в САЩ на възраст между 9 и 10 години в продължение на четири години. Децата редовно докладвали колко време са прекарали в социалните медии, гледали са телевизия или са играли видеоигри, а родителите оценявали нивата на внимание, хиперактивността и импулсивността на своите деца. По време на проучването средното време за социални медии нараснало от 30 минути на ден за 9-годишните до 2,5 часа за 13-годишните, показват резултатите.

Според изследователите дори нормалното използване на социалните медии затруднява способността на децата да се концентрират и ефектът нараства с времето. Освен това деца, които вече имат проблем с вниманието, не започват да използват социалните медии повече време. Това показва, че употребата на социални медии води до трудности при фокусирането, а не обратното, казват учените.

Не е намерена връзка между липсата на внимание и гледането на телевизия или играенето на видеоигри.

Освен това връзката между липсата на внимание и социалните медии не се влияе от социоикономическото положение на децата или генетични предразположения, свързани със СДВХ.

Учените не намерили увеличение и при хиперактивността или импулсивното поведение, което е друг белег на СДВХ.

„По-голямото използване на социални медии може частично да обясни увеличението, което наблюдаваме при диагностицирането на СДВХ, дори когато СДВХ се свързва и с хиперактивността, която не е нараснала в нашето проучване“, каза Клингберг.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
