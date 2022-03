Хавиер Бардем работил като стриптизьор... пред майка си (ВИДЕО)

По време на гостуването си в шоуто на Елън ДеДженерис в сряда, 9 март, Хавиер Бардем разказа за смущаваща част от миналото му, когато си изкарвал прехраната с разсъбличане пред публика, в която били майка му и сестра му, предава E!News.

По думите на Хавиер, който по това време е бил на 20 години, той е получил възможност за работа, след като изпълнил импровизиран номер за съпругата на свой приятел, докато те са празнували в местна дискотека.

"Изпълних отново съчетанието си на дансинга на дискотеката, а собственикът на дискотеката каза: "Ще го правиш ли всеки петък?". И аз казах: "Да, разбира се! Защото бях пиян", разказва Хавиер. "И ме наеха! Трябваше да изнеса представление следващия петък и бях толкова притеснен, че се обадих на майка ми и на сестра ми да ме придружат на стриптийз номера ми."

По време на шоуто, Хавиер споделя, че е имало само няколко души, които са присъствали, за да видят как танцува под ритмите на класиката "You Can Leave Your Hat On" на Джо Кокър в смокинг, който се разкъсва с едно движение. "Нямаше никой, мисля, че бяха около трима души, и ми беше много неудобно, но се справих", каза той. "Все пак съм изпълнител и дадох думата си, така че бях стриптизьор за един ден".

Когато Елън ДеДженерис го попита дали има интерес да се включи в следващия филм от поредицата "Професия: Стриптийзьор", актьорът бързо отхвърли предложението. "Да, помолиха ме да изиграя ролята, в която старецът влиза и се опитва да направи нещо, а те го спират", пошегува се той. "Не, тези момчета знаят какво правят.", завърши разказа си Бардем.