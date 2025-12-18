Новини
Порицаха Мис България Венцислава Тафкова, тя отвърна: Не мога ли да се забавлявам?!

18 Декември, 2025 12:59 1 208 11

  • мис българия 2020-
  • венцислава тафкова-
  • чалга-
  • поп фолк-
  • певица-
  • танци

Миската, която стана поп фолк певица, бе заснета да танцува на маса на фона на чалга парче

Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мис България 2020 Венцислава Тафкова се разгневи в мрежата с коментар за противоречив клип с нейно участие. Пловдивската топ красавица се вбеси на грозните подмятания относно клипче, изтекло в интернет от рождения ден на популярния коафьор Емилио Стефано, пише Хот Арена.

Във видеото Тафкова е снимана как танцува на чалга парче, качена на масата. Клипчето бе изтълкувано от зложелатели като непристойно и неетично за една носителка на короната „Мис България“.

„И какво толкова има на това клипче? Снимана съм как танцувам с близки на рожден ден на приятел. Това, че съм Мис на държавата, съвсем не означава, че нямам право да се забавлявам. И откога да играеш на поп фолк парче е по-съществена новина от случващото се в държавата ни?“, ядоса се моделката.

Факт е, че освен носителка на короната, Венцислава е и поп фолк певица, като в края на миналата година издаде първия си хит. Така че няма нищо нелогично и изненадващо да се забавлява на песни от жанрa, в който самата тя твори, защитиха я нейни фенове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    14 0 Отговор
    Мис Чалгария🙄

    13:03 18.12.2025

  • 2 Пешо

    5 0 Отговор
    Порицаха Мис България Венцислава Тафкова, тя отвърна: Не мога ли да се забавлявам? !Можеш обади ми се!

    13:05 18.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    Бравос,зимай го и на устата!💋👩🤣🥳🖕

    13:07 18.12.2025

  • 4 Евалата

    5 4 Отговор
    Мацо! Тури си ги.....ааа......тури ми ги на мойта работа тия, които ти дават акъл как да ти е гот!

    13:07 18.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лоло

    5 2 Отговор
    Ми тогава да беше се качила да се клати на някой yp, вместо на масата, че да се забавлява още повече, ceлянката

    Коментиран от #9

    13:14 18.12.2025

  • 9 Някоя си

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Лоло":

    На твойто полуживо червейче няма да се качи!

    Коментиран от #11

    13:21 18.12.2025

  • 10 БгРеалност

    4 0 Отговор
    простотия с корона ......

    13:22 18.12.2025

  • 11 Някокоя

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някоя си":

    Има логика. Трябва да са поне три във всяка дyпка, че от толкова порене, един вече няма ѝ стигне.

    13:31 18.12.2025