Порицаха Мис България Венцислава Тафкова, тя отвърна: Не мога ли да се забавлявам?!

Мис България 2020 Венцислава Тафкова се разгневи в мрежата с коментар за противоречив клип с нейно участие. Пловдивската топ красавица се вбеси на грозните подмятания относно клипче, изтекло в интернет от рождения ден на популярния коафьор Емилио Стефано, пише Хот Арена.

Във видеото Тафкова е снимана как танцува на чалга парче, качена на масата. Клипчето бе изтълкувано от зложелатели като непристойно и неетично за една носителка на короната „Мис България“.

„И какво толкова има на това клипче? Снимана съм как танцувам с близки на рожден ден на приятел. Това, че съм Мис на държавата, съвсем не означава, че нямам право да се забавлявам. И откога да играеш на поп фолк парче е по-съществена новина от случващото се в държавата ни?“, ядоса се моделката.

Факт е, че освен носителка на короната, Венцислава е и поп фолк певица, като в края на миналата година издаде първия си хит. Така че няма нищо нелогично и изненадващо да се забавлява на песни от жанрa, в който самата тя твори, защитиха я нейни фенове.