Порицаха Мис България Венцислава Тафкова, тя отвърна: Не мога ли да се забавлявам?!

Мис България 2020 Венцислава Тафкова се разгневи в мрежата с коментар за противоречив клип с нейно участие. Пловдивската топ красавица се вбеси на грозните подмятания относно клипче, изтекло в интернет от рождения ден на популярния коафьор Емилио Стефано, пише Хот Арена.
Във видеото Тафкова е снимана как танцува на чалга парче, качена на масата. Клипчето бе изтълкувано от зложелатели като непристойно и неетично за една носителка на короната „Мис България“.
„И какво толкова има на това клипче? Снимана съм как танцувам с близки на рожден ден на приятел. Това, че съм Мис на държавата, съвсем не означава, че нямам право да се забавлявам. И откога да играеш на поп фолк парче е по-съществена новина от случващото се в държавата ни?“, ядоса се моделката.
Факт е, че освен носителка на короната, Венцислава е и поп фолк певица, като в края на миналата година издаде първия си хит. Така че няма нищо нелогично и изненадващо да се забавлява на песни от жанрa, в който самата тя твори, защитиха я нейни фенове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
13:03 18.12.2025
2 Пешо
13:05 18.12.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
13:07 18.12.2025
4 Евалата
13:07 18.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лоло
Коментиран от #9
13:14 18.12.2025
9 Някоя си
До коментар #8 от "Лоло":На твойто полуживо червейче няма да се качи!
Коментиран от #11
13:21 18.12.2025
10 БгРеалност
13:22 18.12.2025
11 Някокоя
До коментар #9 от "Някоя си":Има логика. Трябва да са поне три във всяка дyпка, че от толкова порене, един вече няма ѝ стигне.
13:31 18.12.2025