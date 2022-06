Откриха странен обект, въртящ се около центъра на Млечния път (СНИМКА)

Опитни астрономи успяха да надникнат в центъра на Млечния път и откриха нещо, което изглежда е миниатюрна спираловидна галактика, която се върти лакомо около една голяма звезда, предава БТА.



Звездата, която е разположена на около 26 000 светлинни години от Земята близо до плътния и прашен галактически център, е около 32 пъти по-масивна от Слънцето и се намира в огромен диск от завихрен газ, известен като "протозвезден диск". (Самият диск е широк около 4000 астрономически единици - или 4000 пъти разстоянието между Земята и Слънцето). Такива дискове са широко разпространени във Вселената и служат като звездно гориво, което помага на младите звезди да се превърнат в големи и ярки слънца - процес, който продължава милиони години.



Но астрономите никога досега не са виждали подобен диск: галактика в миниатюра, обикаляща опасно близо до центъра на нашата галактика, както съобщи Сайънс Алерт“.



Как се е появила тази миниспирала и има ли още такива?



Според ново изследване, публикувано в списание Nature Astronomy, отговорите може да се крият в мистериозен обект, около три пъти по-масивен от земното слънце, който се спотайва точно извън орбитата на спиралния диск.



С помощта на наблюдения с висока разделителна способност, направени с телескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в Чили, изследователите откриват, че дискът не изглежда да се движи по начин, който би му придал естествена спирална форма. По-скоро, пишат те, дискът изглежда е бил буквално разбъркан от близък сблъсък с друго тяло - вероятно мистериозният обект с размер на тройно слънце, който все още се вижда в близост до него.

