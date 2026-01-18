Принцеса Юджини прекъсва връзката с баща си след скандала с Джефри Епстийн

Принцеса Юджини е прекъснала всякакви контакти с баща си, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, след скандала с Джефри Епстийн, съобщава британският „Daily Mail“, предава Vesti.bg.

Бившият принц, лишен от кралските си титли през октомври заради връзките си с обвинения във педофилия финансист, е „съкрушен“ от отдалечаването на по-малката си дъщеря. Решението на Юджини идва след поредица от разкрития през изминалата година за отношенията между Андрю и Епстийн.

Според източници, 35-годишната принцеса отказва да разговаря с баща си и дори не го е посетила по Коледа. Юджини, която основа организацията The Anti-Slavery Collective за борба с трафика на хора с цел сексуална експлоатация, изразява силно неодобрение към нежеланието на баща си да се извини на жертвите на Епстийн.

Информатор пред Mail on Sunday сравнява разривa с този в семейството на Бекъм: „Няма никакъв контакт. Нивото е като при Бруклин Бекъм - тя напълно го е отрязала.“

В същото време по-голямата ѝ сестра, принцеса Беатрис, проявява по-умерен подход. Тя се стреми да запази връзка с баща си, без да застрашава положението си в кралското семейство. Миналия месец Беатрис е поканила Андрю на кръщенето на 11-месечната си дъщеря Атина в Лондон, но той не се е появил на последвалото празненство в местен пъб. Не е ясно дали Юджини е била в контакт с баща си по време на церемонията.

„Беатрис се опитва да балансира между това да не се отрече от баща си и да остане близка с кралското семейство. Юджини обаче не прави никакви опити за баланс – тя изобщо не говори с него“, коментира източник.

Разпадането на отношенията между баща и дъщеря добавя още унижение за Андрю, който се подготвя да напусне Royal Lodge – дома си в Уиндзор, в който е живял последните две десетилетия. Миналата седмица на имота е забелязан камион за преместване, докато той започва да опразва вещите си. Очаква се Андрю временно да се премести в имот на Сандрингам в Норфолк, докато приключат ремонтите на близката ферма Marsh Farm, която ще стане новият му дом около Великден.

Според съобщения Андрю е бил посъветван да остане в Лондон по Коледа, за да избегне близост с кралските особи, които са празнували в Сандрингам.

И двете сестри са били изправени пред труден избор къде да прекарат Коледа. В крайна сметка те са посетили коледната служба на кралското семейство в Норфолк, а след това са се присъединили към роднините си в Сандрингам.

Поканата е дошла от крал Чарлз, който се стреми да защити двете принцеси. Въпреки това наблюдатели в социалните мрежи отбелязаха напрежение по време на събитието. Според някои, принц Уилям е избягвал зрителен контакт с Юджини по време на традиционната разходка след службата, а някои дори използват термина „шалосване“ - когато той наглася шала си, за да избегне конкретен човек.

Друг източник уверява, че Уилям е „прекарал време“ с Юджини и Беатрис по Коледа и че между тях няма враждебност.