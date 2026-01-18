Олга Данилович спря Винъс Уилямс още на старта в Мелбърн

Сръбската тенисистка Олга Данилович се класира за втория кръг на Откритото първенство на Австралия, след като отстрани легендарната Винъс Уилямс в драматичен мач от първия кръг, съобщава БТА. Данилович надделя над 45-годишната американка с 6:7(5), 6:3, 6:4 за два часа и 19 минути игра, като направи впечатляващ обрат в решителния сет, в който изоставаше с 0:4.

Уилямс, седемкратна шампионка от турнири от Големия шлем, се завърна на корта след дълго отсъствие и получи „уайлд кард“ за участие в надпреварата. Така тя се превърна в най-възрастната тенисистка, играла в основната схема на сингъл в Мелбърн след петгодишна пауза от турнира.

Подкрепяна от публиката, американката започна силно двубоя и поведе с 2:0 в първия сет, преди Данилович да възстанови равенството. В тайбрека Винъс показа класата си и го спечели със 7:5. Във втората част обаче инициативата бе изцяло на страната на сръбкинята, която я затвори само за половин час.

В решителния сет Уилямс отново пое контрола и дръпна с 4:0, но Данилович демонстрира характер и спечели шест поредни гейма, за да си осигури място във втория кръг.

Успешен старт в турнира записа и британката Ема Ръдукану. Шампионката от US Open 2021 и №28 в схемата се справи с Мананчая Савангкаев от Тайланд с 6:4, 6:1 за 71 минути, след като навакса изоставане от 2:4 в първия сет. Така Ръдукану за пета поредна година достига до втория кръг в Мелбърн, където ще срещне Анастасия Потапова.

Рускинята, която заема 55-о място в световната ранглиста, осъществи впечатляващ обрат срещу нидерландката Сузан Ламенс – 3:6, 7:5, 6:2, след като бе на крачка от отпадане при 1:5 във втория сет.

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка също научи името на следващата си съперничка. Беларуската тенисистка ще играе срещу китайската квалификантка Чжосюан Бай, която се завърна след контузия и записа първа победа в основна схема на турнир от Големия шлем след „Уимбълдън“ 2024. Бай, заемаща 702-о място в света, спаси мачбол в тайбрека и елиминира Анастасия Павлюченкова с 6:4, 2:6, 7:6(10).