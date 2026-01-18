Париж: Заплахите на Тръмп са икономическа война

Делегираният министър в Министерството на въоръжените сили на Франция Алис Рюфо заяви, че заплахите на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита на европейски държави, които се противопоставят на анексирането на Гренландия от Съединените щати, представляват "форма на икономическа война", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Навлизаме в пространство на принуда от страна на Съединените щати. САЩ имат желание да прокарват политика чрез особено насилствено икономическо отмъщение. Това е форма на икономическа война", каза Рюфо в интервю за телевизия "Франс 3".
Тя определи заплахите като "абсурдни", тъй като според нея евентуалните мита биха "наказали" съюзници, които по същество искат същото като САЩ - по-силен ангажимент в Арктика.
Рюфо подчерта, че въпреки предупрежденията на Тръмп "Европа не е обезоръжена - нито дипломатически, нито икономически, нито търговски".
Ако американските заплахи се реализират, френският президент Еманюел Макрон възнамерява да поиска активирането на инструмента на Европейския съюз срещу икономическата принуда, отбелязва АФП.
"Имаме оръжия, имаме инструменти. Ще видим как ще ги използваме, но това трябва да стане по единен и последователен начин", обобщи Алис Рюфо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:50 18.01.2026
2 Копейки,
Коментиран от #22
17:51 18.01.2026
3 пък баба му имала простата на тоя
бабата дето има простата ще го бие пак
17:51 18.01.2026
4 жив ли е зеления пигмей?
17:52 18.01.2026
5 Госあ
Коментиран от #11
17:52 18.01.2026
6 Госあ
Коментиран от #8
17:54 18.01.2026
7 Дас Хаген
Коментиран от #9
17:56 18.01.2026
8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #6 от "Госあ":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #14, #16, #33
17:58 18.01.2026
9 Питам
До коментар #7 от "Дас Хаген":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #18, #19, #26
17:58 18.01.2026
10 горски
на на наш е много...
17:59 18.01.2026
11 Соваж бейби
До коментар #5 от "Госあ":Има още да изгонят или наложат супер голям данък на Амазон този нещастник имаш ли информация колко пари на ден печели само от Европа ?Да си направим Европейски Амазон защо ни е американски нали вече сме цяла Европа и по евтино ще ни излиза.Нетфликс ,хранителните им вериги ,техника скапания айфон да ги махат както каза на руснаците не им излязоха циреи и не умряха като затвори Макдоналдс например даже по добре няма затлъстяване като при американците.Санкция за Америка и изгонване от НАТО ,така е по лесна за атака и за Русия ,Китай ...за когото искаш се сещай.Стискам палци Дончо да не излиза от делир сам ще разпадне Америка.
Коментиран от #20
17:59 18.01.2026
12 ДрайвингПлежър
Пратете Урсулица пак да подпише! Тя поне е дашна!!! Отдавна трябваше да сте в Русия и да говорите с Путин и Си и Тръмпона нямаше да има полезен ход - сега всички са претаковани щото сте безполезни идиоти!
18:00 18.01.2026
15 Макарон
18:01 18.01.2026
16 Стамат Ма. гарето
До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Нали ако избегаме евроатлантските въш. кари ше изпукате от глад.
18:01 18.01.2026
17 Факт
18:02 18.01.2026
18 Прокопи Катъра
До коментар #9 от "Питам":Споко дедо. Пусни си порно, изпишкай се и легай да спиш.
18:02 18.01.2026
19 Дас Хаген
До коментар #9 от "Питам":Вие забравихте и Путин и Зеленски!
18:02 18.01.2026
20 Госあ
До коментар #11 от "Соваж бейби":Да, добро допълнение за амазон !
18:03 18.01.2026
21 Невероятно, но факт !
Коментиран от #38, #39
18:05 18.01.2026
22 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Копейки,":Как пък нито една копейка не отиде да живее или да работи в Русия.
18:06 18.01.2026
23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:09 18.01.2026
25 Ужас
18:11 18.01.2026
26 ТИГО
До коментар #9 от "Питам":А тебе кога ще те извлекат от наннай катти г300 ?
18:11 18.01.2026
27 Европа
18:11 18.01.2026
29 Гонете американски посланици
18:14 18.01.2026
30 Ало луната,
18:16 18.01.2026
31 йзкьк
18:17 18.01.2026
32 Бай Дончо
Коментиран от #35
18:17 18.01.2026
33 А на запад
До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":На запад отидоха главно клепарите и циганите. И причините са прости- повече пари за една и съща работа. А защо са повече парите- справка Венецуела.
18:18 18.01.2026
34 Аре да видим обаче дали
18:18 18.01.2026
35 А България
До коментар #32 от "Бай Дончо":България за колко я продаваш на Ердоган?
18:19 18.01.2026
36 Лицемерни 60клуци
18:21 18.01.2026
37 макарончо
18:22 18.01.2026
38 Ами
До коментар #21 от "Невероятно, но факт !":Аляска не е продавана, а е отдадена за 99 години като компенсация
от Русия на САЩ за това, че САЩ премахват робството.
И това в САЩ много добе го знаят. Просто помислете малко.
Няма как две години след гражданската война САЩ да извадят
7 милиона и то в злато за да си купят "куфар с лед".
Това не е плодородната Луизиана. Това са камани и лед.
По онова време никой не е знаел, че там има петрол.
18:22 18.01.2026
39 Невероятно, но факт!
До коментар #21 от "Невероятно, но факт !":Не ми кради ника,колега.Толкова ли си зле,че пишеш с чужд ник?
18:22 18.01.2026