Новини
Свят »
Франция »
Париж: Заплахите на Тръмп са икономическа война
  Тема: Войната на митата

Париж: Заплахите на Тръмп са икономическа война

18 Януари, 2026 17:48 766 39

  • сащ-
  • гренландия-
  • франция-
  • доналд тръмп-
  • еманюел макрон-
  • нато

Ако американските заплахи се реализират, френският президент Еманюел Макрон възнамерява да поиска активирането на инструмента на Европейския съюз срещу икономическата принуда, отбелязва АФП

Париж: Заплахите на Тръмп са икономическа война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Делегираният министър в Министерството на въоръжените сили на Франция Алис Рюфо заяви, че заплахите на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита на европейски държави, които се противопоставят на анексирането на Гренландия от Съединените щати, представляват "форма на икономическа война", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Навлизаме в пространство на принуда от страна на Съединените щати. САЩ имат желание да прокарват политика чрез особено насилствено икономическо отмъщение. Това е форма на икономическа война", каза Рюфо в интервю за телевизия "Франс 3".

Тя определи заплахите като "абсурдни", тъй като според нея евентуалните мита биха "наказали" съюзници, които по същество искат същото като САЩ - по-силен ангажимент в Арктика.

Рюфо подчерта, че въпреки предупрежденията на Тръмп "Европа не е обезоръжена - нито дипломатически, нито икономически, нито търговски".

Ако американските заплахи се реализират, френският президент Еманюел Макрон възнамерява да поиска активирането на инструмента на Европейския съюз срещу икономическата принуда, отбелязва АФП.

"Имаме оръжия, имаме инструменти. Ще видим как ще ги използваме, но това трябва да стане по единен и последователен начин", обобщи Алис Рюфо.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    Вермахта избяга от Гренландия.Френският Легион кога?

    17:50 18.01.2026

  • 2 Копейки,

    15 6 Отговор
    Професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    Коментиран от #22

    17:51 18.01.2026

  • 3 пък баба му имала простата на тоя

    16 2 Отговор
    и другото му око скоро ще е зачервено ако прдължава да вдига малкото си юмруче тоя пендеел

    бабата дето има простата ще го бие пак

    17:51 18.01.2026

  • 4 жив ли е зеления пигмей?

    16 4 Отговор
    зеленски добре ли е днес? че не намирам статия за заеления наркоман днес?

    17:52 18.01.2026

  • 5 Госあ

    10 5 Отговор
    Първо изхвърляме разплащателната им система, социалните мрежи и Гугъл и след това ЕС започва да си прави оръжия. Щом краварника, Русия и Китай могат и ЕС може. Швабата ше саботира, обаче ! Даже и окупационните войски нема да изФърлат.

    Коментиран от #11

    17:52 18.01.2026

  • 6 Госあ

    9 3 Отговор
    Франсетата да си гледат отношенията с Пекин и Москва ! Че дори с Лондон ! Швабата е винаги срещу Европа. Дай им на тях пинизи и золуми да правят

    Коментиран от #8

    17:54 18.01.2026

  • 7 Дас Хаген

    8 2 Отговор
    Макрон сега се пери, но когато Тръмп се обърне лично към него ще клекне като мишока Мерц! НАТО се разпада!

    Коментиран от #9

    17:56 18.01.2026

  • 8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #14, #16, #33

    17:58 18.01.2026

  • 9 Питам

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Дас Хаген":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #18, #19, #26

    17:58 18.01.2026

  • 10 горски

    9 0 Отговор
    Брей,икономичекиге санкции мита водели до икономичека война или били такава.Когато ЕС налага същите мерки към други държави,какво са.....Или да си спомним приказката-И сто тояги на чужд гръб са малко,а ед
    на на наш е много...

    17:59 18.01.2026

  • 11 Соваж бейби

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Има още да изгонят или наложат супер голям данък на Амазон този нещастник имаш ли информация колко пари на ден печели само от Европа ?Да си направим Европейски Амазон защо ни е американски нали вече сме цяла Европа и по евтино ще ни излиза.Нетфликс ,хранителните им вериги ,техника скапания айфон да ги махат както каза на руснаците не им излязоха циреи и не умряха като затвори Макдоналдс например даже по добре няма затлъстяване като при американците.Санкция за Америка и изгонване от НАТО ,така е по лесна за атака и за Русия ,Китай ...за когото искаш се сещай.Стискам палци Дончо да не излиза от делир сам ще разпадне Америка.

    Коментиран от #20

    17:59 18.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Амиииии?!!! Вие се сетихте бе!
    Пратете Урсулица пак да подпише! Тя поне е дашна!!! Отдавна трябваше да сте в Русия и да говорите с Путин и Си и Тръмпона нямаше да има полезен ход - сега всички са претаковани щото сте безполезни идиоти!

    18:00 18.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Макарон

    9 0 Отговор
    Какъв шамар ви изплющя само Тръмп! Сега към Украйна ли, към Гренландия ли! В НАТО ли сте или покрай него?

    18:01 18.01.2026

  • 16 Стамат Ма. гарето

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Нали ако избегаме евроатлантските въш. кари ше изпукате от глад.

    18:01 18.01.2026

  • 17 Факт

    1 7 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да се поклони и помоли на могъщите САЩ да пуснат приятеля му Мадуро, с което отново предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    18:02 18.01.2026

  • 18 Прокопи Катъра

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Питам":

    Споко дедо. Пусни си порно, изпишкай се и легай да спиш.

    18:02 18.01.2026

  • 19 Дас Хаген

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Питам":

    Вие забравихте и Путин и Зеленски!

    18:02 18.01.2026

  • 20 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соваж бейби":

    Да, добро допълнение за амазон !

    18:03 18.01.2026

  • 21 Невероятно, но факт !

    3 5 Отговор
    Русия е продала Аляска на САЩ за 7 милиона щатски долара ! Направо са подарили Аляска !

    Коментиран от #38, #39

    18:05 18.01.2026

  • 22 Град Козлодуй

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Копейки,":

    Как пък нито една копейка не отиде да живее или да работи в Русия.

    18:06 18.01.2026

  • 23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 0 Отговор
    Абе Баобаба ,дядо Бриджит само с един тупаник го активира .

    18:09 18.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ужас

    5 0 Отговор
    Господин макрон вече го бият не само в собственият му дом но и извън него. Колко ли още ще издържи.

    18:11 18.01.2026

  • 26 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Питам":

    А тебе кога ще те извлекат от наннай катти г300 ?

    18:11 18.01.2026

  • 27 Европа

    5 0 Отговор
    европа не може да живее в режим на санкции а руснаците имат повече от 40 000 такива Европа клекна сега чичо Дончо ще и обладае

    18:11 18.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гонете американски посланици

    3 0 Отговор
    И затваряйте посолства щом е икономическа война

    18:14 18.01.2026

  • 30 Ало луната,

    3 0 Отговор
    Едни психари са при Лора Крумова по Нова. Няма ли психиатрия а?

    18:16 18.01.2026

  • 31 йзкьк

    3 0 Отговор
    тоз русия перчем, искаше нобел за мир, а създава раздори и войни както всеки преди него

    18:17 18.01.2026

  • 32 Бай Дончо

    2 0 Отговор
    в момента предлага за тази пустош Гренландия 700 милиарда, което е много повече отколкото реално струва. Ако аз съм на мястото на Дания, ще поискам още 300 милиарда и за 1 трилион долара подписвам сделката. Това ще е най-изгодната сделка за всички времена в съвременната история.

    Коментиран от #35

    18:17 18.01.2026

  • 33 А на запад

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    На запад отидоха главно клепарите и циганите. И причините са прости- повече пари за една и съща работа. А защо са повече парите- справка Венецуела.

    18:18 18.01.2026

  • 34 Аре да видим обаче дали

    1 0 Отговор
    "Европа не е обезоръжена - нито дипломатически, нито икономически, нито търговски".

    18:18 18.01.2026

  • 35 А България

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Дончо":

    България за колко я продаваш на Ердоган?

    18:19 18.01.2026

  • 36 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор
    Няма излизане от ЕСл@йната,които изср@ха урсулите.

    18:21 18.01.2026

  • 37 макарончо

    0 0 Отговор
    Явно има по-големи т...ци от германския льохман ма дали са достатъчно големи и използващи се по предназначение са други теми на които отговорите ще са интересни

    18:22 18.01.2026

  • 38 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Невероятно, но факт !":

    Аляска не е продавана, а е отдадена за 99 години като компенсация
    от Русия на САЩ за това, че САЩ премахват робството.
    И това в САЩ много добе го знаят. Просто помислете малко.
    Няма как две години след гражданската война САЩ да извадят
    7 милиона и то в злато за да си купят "куфар с лед".
    Това не е плодородната Луизиана. Това са камани и лед.
    По онова време никой не е знаел, че там има петрол.

    18:22 18.01.2026

  • 39 Невероятно, но факт!

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Невероятно, но факт !":

    Не ми кради ника,колега.Толкова ли си зле,че пишеш с чужд ник?

    18:22 18.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания