Париж: Заплахите на Тръмп са икономическа война

Делегираният министър в Министерството на въоръжените сили на Франция Алис Рюфо заяви, че заплахите на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита на европейски държави, които се противопоставят на анексирането на Гренландия от Съединените щати, представляват "форма на икономическа война", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Навлизаме в пространство на принуда от страна на Съединените щати. САЩ имат желание да прокарват политика чрез особено насилствено икономическо отмъщение. Това е форма на икономическа война", каза Рюфо в интервю за телевизия "Франс 3".

Тя определи заплахите като "абсурдни", тъй като според нея евентуалните мита биха "наказали" съюзници, които по същество искат същото като САЩ - по-силен ангажимент в Арктика.

Рюфо подчерта, че въпреки предупрежденията на Тръмп "Европа не е обезоръжена - нито дипломатически, нито икономически, нито търговски".

Ако американските заплахи се реализират, френският президент Еманюел Макрон възнамерява да поиска активирането на инструмента на Европейския съюз срещу икономическата принуда, отбелязва АФП.

"Имаме оръжия, имаме инструменти. Ще видим как ще ги използваме, но това трябва да стане по единен и последователен начин", обобщи Алис Рюфо.