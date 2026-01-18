Новини
Любопитно »
Колко пари е спечелила Ники Глейзър за остроумните си шеги на наградите „Златен глобус“

Колко пари е спечелила Ники Глейзър за остроумните си шеги на наградите „Златен глобус“

18 Януари, 2026 16:55 852 7

  • ники глейзър-
  • златен глобус-
  • пари-
  • хонорар

Комедиантката получава внушителен хонорар за водене на церемонията

Колко пари е спечелила Ники Глейзър за остроумните си шеги на наградите „Златен глобус“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Наградите „Златен глобус“ сякаш започват да възвръщат част от старата си слава, след като преди няколко години интересът към тях значително намаля, предава Lifestyle.bg.

През последните две години обаче ситуацията се променя, а голяма заслуга за това има комедиантката Ники Глейзър, която бе водеща на последните две церемонии. Нейният монолог и острите шеги са сред най-обсъжданите моменти на събитието и често предизвикват най-силни реакции от публиката.

За тези, които се питат колко е получила Глейзър за ролята си на водещ, информацията е по-конкретна. През миналата година тя призна пред People, че хонорарът ѝ е бил по-нисък от този на един от предишните водещи - Джеръд Кармайкъл, който открито заяви, че е получил 500 000 долара за воденето на церемонията през 2023 г.

Според източници на Deadline, тази година Ники Глейзър е получила над 400 000 долара, за да забавлява звездите в залата и да води цялото събитие. Сумата се твърди, че е значително по-голяма в сравнение с това, което е получила през миналата година.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уааааауууу

    5 0 Отговор
    Това е толкова неворотна новина. Лелееее! Страхотно!!! Продължавай да ни радваш ,все така, невероятно!!!

    17:00 18.01.2026

  • 2 Днес

    3 0 Отговор
    секция "Любопитно " се тресе от разстърсващи съзнанието на читателите, невероятни статии, невороятен талант. Продължавай, все така. Уааааууу.

    17:05 18.01.2026

  • 3 Явно

    0 2 Отговор
    Жената е кадърна и си заслужава парите! Тук коментирам професионализъм и хич не ми се провиквайте колко е хубава!

    Коментиран от #5

    17:15 18.01.2026

  • 4 Весело

    3 0 Отговор
    С работа се изкарват по $30 - $50 долара на час. За да искараш повече трябва да крадеш.

    Правилно е да се каже за няколко часа е успяла да открадне $500 000 долара.

    17:21 18.01.2026

  • 5 Любопитко

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Явно":

    Я дай пример за някоя грозна и кадърна, коята не е спортистка и изкарва толкова пари с акъл.

    На Наталия Киселова, колко живога работа ще и трябнат за да изкара $500 000 с акъл?

    Коментиран от #6

    17:27 18.01.2026

  • 6 Ето

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитко":

    Ти пример - Сузане Клатен! А са търси в Нета!

    17:30 18.01.2026

  • 7 Фют

    0 0 Отговор
    Браво! На шега, на майтап, най-сладко се забогатява.

    18:14 18.01.2026