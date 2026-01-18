Колко пари е спечелила Ники Глейзър за остроумните си шеги на наградите „Златен глобус“

Наградите „Златен глобус“ сякаш започват да възвръщат част от старата си слава, след като преди няколко години интересът към тях значително намаля, предава Lifestyle.bg.

През последните две години обаче ситуацията се променя, а голяма заслуга за това има комедиантката Ники Глейзър, която бе водеща на последните две церемонии. Нейният монолог и острите шеги са сред най-обсъжданите моменти на събитието и често предизвикват най-силни реакции от публиката.

За тези, които се питат колко е получила Глейзър за ролята си на водещ, информацията е по-конкретна. През миналата година тя призна пред People, че хонорарът ѝ е бил по-нисък от този на един от предишните водещи - Джеръд Кармайкъл, който открито заяви, че е получил 500 000 долара за воденето на церемонията през 2023 г.

Според източници на Deadline, тази година Ники Глейзър е получила над 400 000 долара, за да забавлява звездите в залата и да води цялото събитие. Сумата се твърди, че е значително по-голяма в сравнение с това, което е получила през миналата година.