„Сълзите на Зеленски“: Нова водка в руските магазини (ВИДЕО)

Сред руските марки водка има такива, които се наричат „Путинка“, „Медведевка“ и „Елцинка“. Отскоро обаче по рафтовете на руските магазини се появи нов вид водка - "Сълзите на Зеленски".

Това се потвърждава от видео, което циркулира в социалните мрежи, пише „Newsweek“, цитиран от БГНЕС.

