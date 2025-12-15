В Русия разкриха има ли здравословна доза алкохол

За приемлива доза алкохол обикновено се счита 50-70 грама силен алкохол или чаша вино. Дори това количество обаче оказва допълнително натоварване върху сърцето, кръвоносните съдове и черния дроб, посочва кардиологът Николай Гуляев.

„Съществува устойчиво убеждение, че малките дози алкохол – 50-70 грама силен алкохол или чаша добро вино – имат благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система, намаляват психоемоционалния стрес, нормализират съдовия тонус и забавят прогресията на атеросклерозата. Това убеждение е особено силно сред кардиолозите“, каза той.

Според Гуляев науката и независимите изследвания потвърждават, че безопасни дози алкохол не съществуват.

„Дори чаша вино „за кръвоносни съдове“ не е превантивна мярка, а потенциален рисков фактор. Затова е най-добре да избягвате алкохола, а ако не успявате, пийте само от време на време – веднъж или два пъти месечно, в минимални дози, а не като „лекарство“ за сърцето“, препоръча кардиологът.