В Русия разкриха има ли здравословна доза алкохол

В Русия разкриха има ли здравословна доза алкохол

15 Декември, 2025 08:17 1 115 17

Науката и независимите изследвания потвърждават, че безопасни дози алкохол не съществуват

В Русия разкриха има ли здравословна доза алкохол - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За приемлива доза алкохол обикновено се счита 50-70 грама силен алкохол или чаша вино. Дори това количество обаче оказва допълнително натоварване върху сърцето, кръвоносните съдове и черния дроб, посочва кардиологът Николай Гуляев.

„Съществува устойчиво убеждение, че малките дози алкохол – 50-70 грама силен алкохол или чаша добро вино – имат благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система, намаляват психоемоционалния стрес, нормализират съдовия тонус и забавят прогресията на атеросклерозата. Това убеждение е особено силно сред кардиолозите“, каза той.

Според Гуляев науката и независимите изследвания потвърждават, че безопасни дози алкохол не съществуват.

„Дори чаша вино „за кръвоносни съдове“ не е превантивна мярка, а потенциален рисков фактор. Затова е най-добре да избягвате алкохола, а ако не успявате, пийте само от време на време – веднъж или два пъти месечно, в минимални дози, а не като „лекарство“ за сърцето“, препоръча кардиологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вярно

    2 1 Отговор
    Е! Здравословната доза е точно 50-70 грама - десет пъти.

    08:20 15.12.2025

  • 2 Разбира се, че има

    3 5 Отговор
    Всичко що гори и да е над 2л... Колхозника знае това!

    Коментиран от #11

    08:21 15.12.2025

  • 3 си дзън

    3 6 Отговор
    Всички руснаци на фронта са непрекъснато трезви...

    Коментиран от #6

    08:22 15.12.2025

  • 4 коко

    3 3 Отговор
    Това е вярно но не се отнася за самогона и бояришника ...

    08:23 15.12.2025

  • 5 1488

    5 2 Отговор
    току що се пенсионирах от мевере
    кажете сметката на руското посолство
    искам да даря 30 заплати

    Коментиран от #15

    08:24 15.12.2025

  • 6 А пък

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Паветниците сте само на смутита от цвекло и люцерна, защо тогава се търкаляте и изпускате от семеринга?

    08:25 15.12.2025

  • 7 Ма н аф

    4 3 Отговор
    75% от нашенските алкохолици на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт.

    Коментиран от #9

    08:31 15.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Уау

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ма н аф":

    Паветник си, нали? Да беше станал алкохолик, поне щеше да имаш оправдание за глупотията си. И без друго паветниците сте много по безполезни от алкохолиците

    08:36 15.12.2025

  • 10 Димата

    1 2 Отговор
    Адна бутилачка Финландия ,е малката ми доза

    08:36 15.12.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбира се, че има":

    И англичанете са най добрите!!!

    Коментиран от #12

    08:40 15.12.2025

  • 12 Камила Паркър - Боулс

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Йес, май дарлинг. Боготворя алкохола, защото без него Чарли никога нямаше да Лов Ми.

    08:44 15.12.2025

  • 13 Стойчо

    0 0 Отговор
    За тях е литър

    08:44 15.12.2025

  • 14 Руски колхозник

    1 2 Отговор
    В Русия пият,за да са здрави.👍🤣

    Коментиран от #16

    08:45 15.12.2025

  • 15 Пенсионирал

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    си се от към акъл

    08:49 15.12.2025

  • 16 Дааа

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Руски колхозник":

    И най много умират здрави

    08:51 15.12.2025

  • 17 Някой казал

    1 0 Отговор
    Дали има по-голямо наказание от "здравословният" живот? Набор от ограничения с едничката цел, да прекараш по-дълго от тази страна. Един път може, но всеки път...

    08:51 15.12.2025