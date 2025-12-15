В Русия разкриха има ли здравословна доза алкохол

За приемлива доза алкохол обикновено се счита 50-70 грама силен алкохол или чаша вино. Дори това количество обаче оказва допълнително натоварване върху сърцето, кръвоносните съдове и черния дроб, посочва кардиологът Николай Гуляев.
„Съществува устойчиво убеждение, че малките дози алкохол – 50-70 грама силен алкохол или чаша добро вино – имат благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система, намаляват психоемоционалния стрес, нормализират съдовия тонус и забавят прогресията на атеросклерозата. Това убеждение е особено силно сред кардиолозите“, каза той.
Според Гуляев науката и независимите изследвания потвърждават, че безопасни дози алкохол не съществуват.
„Дори чаша вино „за кръвоносни съдове“ не е превантивна мярка, а потенциален рисков фактор. Затова е най-добре да избягвате алкохола, а ако не успявате, пийте само от време на време – веднъж или два пъти месечно, в минимални дози, а не като „лекарство“ за сърцето“, препоръча кардиологът.
1 Вярно
08:20 15.12.2025
2 Разбира се, че има
Коментиран от #11
08:21 15.12.2025
3 си дзън
Коментиран от #6
08:22 15.12.2025
4 коко
08:23 15.12.2025
5 1488
кажете сметката на руското посолство
искам да даря 30 заплати
Коментиран от #15
08:24 15.12.2025
6 А пък
До коментар #3 от "си дзън":Паветниците сте само на смутита от цвекло и люцерна, защо тогава се търкаляте и изпускате от семеринга?
08:25 15.12.2025
7 Ма н аф
Коментиран от #9
08:31 15.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Уау
До коментар #7 от "Ма н аф":Паветник си, нали? Да беше станал алкохолик, поне щеше да имаш оправдание за глупотията си. И без друго паветниците сте много по безполезни от алкохолиците
08:36 15.12.2025
10 Димата
08:36 15.12.2025
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Разбира се, че има":И англичанете са най добрите!!!
Коментиран от #12
08:40 15.12.2025
12 Камила Паркър - Боулс
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Йес, май дарлинг. Боготворя алкохола, защото без него Чарли никога нямаше да Лов Ми.
08:44 15.12.2025
13 Стойчо
08:44 15.12.2025
14 Руски колхозник
Коментиран от #16
08:45 15.12.2025
15 Пенсионирал
До коментар #5 от "1488":си се от към акъл
08:49 15.12.2025
16 Дааа
До коментар #14 от "Руски колхозник":И най много умират здрави
08:51 15.12.2025
17 Някой казал
08:51 15.12.2025