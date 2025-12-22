Самозван Дядо Мраз бе арестуван и глобен в Русия за "незаконно предприемачество"

Полицията в град Анапа в Краснодарския край на Русия задържа мъж, облечен като Дядо Мраз, както в страната наричат Дядо Коледа, предаде Telegram канал 112.
Мъжът, облечен като Дядо Мраз, окупирал фотозоната на Театралния площад на града. Той убедил почиващите, че шейната, разположена в центъра на града, е негова и е поискал пари за фотосесии.
Полицията задържала нарушителя и го отвела в полицейското управление. Самозваният Дядо Мраз се оказа 28-годишен мъж. Органите на реда са му наложили глоба за "незаконно предприемачество".
„Дядото очевидно е решил да спечели малко допълнителни пари, за да купи овес за тройката, за да може да разнася подаръци на деца в цялата страна навреме, но служителите на реда са провалили плановете му за почивка“, пошегуваха се създателите на канала.
1 Атина Палада
09:15 22.12.2025
2 1488
като НАТО и ОТАН
09:16 22.12.2025
3 1488
Коментиран от #9
09:17 22.12.2025
4 Му пагади
09:18 22.12.2025
5 Дядо Коледа
09:22 22.12.2025
6 Тервел
09:22 22.12.2025
7 Възраждане
09:28 22.12.2025
8 Факт
09:29 22.12.2025
9 Продължаваме Промяната
До коментар #3 от "1488":Защото сме евроатлантици и нямаме нищо общо с руския мир. Понимаеш?????
09:29 22.12.2025
10 Фифи сладката
09:30 22.12.2025
11 шам фъстък
Коментиран от #13, #17
09:33 22.12.2025
12 няма и снежанка с него
Коментиран от #14
09:37 22.12.2025
13 Величие
До коментар #11 от "шам фъстък":Нали! Трябва да кажем твърдо Не на натрупаните от запада "Свети" Валентин, Хелоуин, Великден и Дядо Коледа. В България си имаме кукерите
09:42 22.12.2025
14 Разбирач
До коментар #12 от "няма и снежанка с него":Виж снежанката какво са я правили в следствието не се споменава в статията
09:43 22.12.2025
15 1111
10:17 22.12.2025
16 Ццц
10:21 22.12.2025
17 Факти
До коментар #11 от "шам фъстък":Дядо Мраз пък ни го натрапиха руснаците. Все тая. То заради глобалното затопляне Мраз вече няма. Снежанка и тя се разтопи. Сега поне има свобода и всеки може да празнува каквото и както си иска. По комунизма на Великден пускаха американски филми и концерти по телевизията за да не ходят хората на църква. Жалка история...
Коментиран от #18
10:41 22.12.2025
18 Възраждане
До коментар #17 от "Факти":Да, но хлябът беше 20 стотинки, а киселото мляко 8.
10:46 22.12.2025