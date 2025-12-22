Новини
Самозван Дядо Мраз бе арестуван и глобен в Русия за "незаконно предприемачество"

22 Декември, 2025 09:14

Мъжът, облечен като Дядо Мраз, окупирал фотозоната на Театралния площад на града

Самозван Дядо Мраз бе арестуван и глобен в Русия за "незаконно предприемачество" - 1
Снимка: Полицейско управление на гр. Анапа
Ели Стоянова

Полицията в град Анапа в Краснодарския край на Русия задържа мъж, облечен като Дядо Мраз, както в страната наричат Дядо Коледа, предаде Telegram канал 112.

Мъжът, облечен като Дядо Мраз, окупирал фотозоната на Театралния площад на града. Той убедил почиващите, че шейната, разположена в центъра на града, е негова и е поискал пари за фотосесии.

Полицията задържала нарушителя и го отвела в полицейското управление. Самозваният Дядо Мраз се оказа 28-годишен мъж. Органите на реда са му наложили глоба за "незаконно предприемачество".

„Дядото очевидно е решил да спечели малко допълнителни пари, за да купи овес за тройката, за да може да разнася подаръци на деца в цялата страна навреме, но служителите на реда са провалили плановете му за почивка“, пошегуваха се създателите на канала.


  • 1 Атина Палада

    8 2 Отговор
    руский мир.....

    09:15 22.12.2025

  • 2 1488

    2 3 Отговор
    666 е 666 наопаки
    като НАТО и ОТАН

    09:16 22.12.2025

  • 3 1488

    4 5 Отговор
    абе що в православна бг празнуват католическата коледа

    Коментиран от #9

    09:17 22.12.2025

  • 4 Му пагади

    4 0 Отговор
    Ни дед Мароз пагади!

    09:18 22.12.2025

  • 5 Дядо Коледа

    5 1 Отговор
    Когато бях много млад ме канеха да играя дядо Коледа в различни детски градини! От това време помня, че няколко възпитателки и една директорка предприеха незаконни действия срещу меме! Ама търпях....... не се оплаквах! Какво ли не прави човек заради едната работа!

    09:22 22.12.2025

  • 6 Тервел

    6 0 Отговор
    Ехааа каква новина . Някъде из степите на края на света в блатната държава ,нещо се е случило .

    09:22 22.12.2025

  • 7 Възраждане

    1 0 Отговор
    Правилно. Да се правиш на някого, който е в нацистката католическа култура е чиста измама. В православието такъв "Дядо Коледа" не съществува

    09:28 22.12.2025

  • 8 Факт

    2 0 Отговор
    След като живее в Лапландия, по-логично е да се казва Дядо Мраз.

    09:29 22.12.2025

  • 9 Продължаваме Промяната

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Защото сме евроатлантици и нямаме нищо общо с руския мир. Понимаеш?????

    09:29 22.12.2025

  • 10 Фифи сладката

    0 0 Отговор
    Дед Мароз с краснъй нос.

    09:30 22.12.2025

  • 11 шам фъстък

    0 2 Отговор
    "Дядо ти Коледа" ни го натрапиха ония западняци от Брюксела,и нашите "политици-заплатици за стотици хилядници"се умълчаха и ни го наложиха. Дядо Мраз е,естественно!

    Коментиран от #13, #17

    09:33 22.12.2025

  • 12 няма и снежанка с него

    4 0 Отговор
    самозванец . ходел да граби хората .

    Коментиран от #14

    09:37 22.12.2025

  • 13 Величие

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "шам фъстък":

    Нали! Трябва да кажем твърдо Не на натрупаните от запада "Свети" Валентин, Хелоуин, Великден и Дядо Коледа. В България си имаме кукерите

    09:42 22.12.2025

  • 14 Разбирач

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "няма и снежанка с него":

    Виж снежанката какво са я правили в следствието не се споменава в статията

    09:43 22.12.2025

  • 15 1111

    0 0 Отговор
    Как не ви е срам да арестувате Дядо Мраз?

    10:17 22.12.2025

  • 16 Ццц

    0 0 Отговор
    След отвратителния пример на и.ф. президент на Украйна всеки самозванец и нехранимайко ще пробва да ползва чужд инвентар, за да забогатее. Много вероятно и този дядо Мраз да е руснак от покрайнините.

    10:21 22.12.2025

  • 17 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "шам фъстък":

    Дядо Мраз пък ни го натрапиха руснаците. Все тая. То заради глобалното затопляне Мраз вече няма. Снежанка и тя се разтопи. Сега поне има свобода и всеки може да празнува каквото и както си иска. По комунизма на Великден пускаха американски филми и концерти по телевизията за да не ходят хората на църква. Жалка история...

    Коментиран от #18

    10:41 22.12.2025

  • 18 Възраждане

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Да, но хлябът беше 20 стотинки, а киселото мляко 8.

    10:46 22.12.2025