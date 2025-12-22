Самозван Дядо Мраз бе арестуван и глобен в Русия за "незаконно предприемачество"

Полицията в град Анапа в Краснодарския край на Русия задържа мъж, облечен като Дядо Мраз, както в страната наричат Дядо Коледа, предаде Telegram канал 112.

Мъжът, облечен като Дядо Мраз, окупирал фотозоната на Театралния площад на града. Той убедил почиващите, че шейната, разположена в центъра на града, е негова и е поискал пари за фотосесии.

Полицията задържала нарушителя и го отвела в полицейското управление. Самозваният Дядо Мраз се оказа 28-годишен мъж. Органите на реда са му наложили глоба за "незаконно предприемачество".

„Дядото очевидно е решил да спечели малко допълнителни пари, за да купи овес за тройката, за да може да разнася подаръци на деца в цялата страна навреме, но служителите на реда са провалили плановете му за почивка“, пошегуваха се създателите на канала.