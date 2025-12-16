Русия обяви групата „Пуси райът“ за екстремистка организация

Русия определи популярната пънк група „Пуси райът“ за екстремистка организация. Това гласи на съобщение на московски съд в Телеграм.
Съгласно дефиницията на групата се забранява дейност в Русия, пише БТА.
Пънк рок бандата на няколко пъти се противопостави на Владимир Путин чрез зрелищни артистични пърформанси. Тя си спечели световна слава през 2012 г. с пънк молитва в московската катедрала „Христос Спасител“. Тогава членовете на групата призоваха Богородицата да изгони руския президент от власт. В резултат две представителки на групата се озоваха в наказателна колония.
Актуалното решение на московски съд за обявяване на „Пуси райът“ за екстремистка организация беше очаквано от членовете ѝ.
„Тези идиоти работят от години върху това, поне от 2012 г.“, пише Надя Толоконикова в акаунта в “Екс“ на групата.
"Законът е направен, за да заличи „Пуси райът“ от съзнанието на руските граждани“, заяви още в началото на месеца групата в акаунта си във Фейсбук, когато стана ясно, че има планове тя да бъде обявена за екстремистка.
Голяма част от членовете на „Пуси райът“ са осъдени за активизма си и днес живеят в изгнание.
През 2021 г. Мария Альохина от групата, застрашена от присъда, напусна нелегално страната, дегизирана като доставчик на храна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #3, #7, #11
09:45 17.12.2025
2 Някой
А и Тръмп цяла държава нарече терористична и нареди блокада, тук сте тръгнали да се тръшкате за 2 дегенерата.
09:45 17.12.2025
3 Някой
До коментар #1 от "Атина Палада":То същото и в ЕС - наказват хора, за това, че не мислят като Урсула и Кая.
09:46 17.12.2025
4 Ами да!
09:47 17.12.2025
5 Механик
Ако го напишете и утре, таман ще ви е за първи път.
09:47 17.12.2025
6 Българин
09:47 17.12.2025
7 Механик
До коментар #1 от "Атина Палада":В "матушка" забраниха една група и ти ревна. А на нас ни забраниха да гледам руска телевизия, да слушаме реуска музика... напъ са да забранят и менделеевата таблица.
Та, така е в демокрацията.
09:49 17.12.2025
8 Жъф
09:50 17.12.2025
9 Да бе , да ! 🤔
09:53 17.12.2025
10 Куки
10:01 17.12.2025
11 Аоо
До коментар #1 от "Атина Палада":Урсула и кая да си ги вземат у дома за възпитателки на техните деца.
10:02 17.12.2025
12 Георги
10:10 17.12.2025
13 леля Пиги
10:17 17.12.2025
14 Пенчо
10:21 17.12.2025
15 събке
иначе изглежда че кифлите искат безредици с котетата си
10:33 17.12.2025
16 и тук има Баандерхов певицата
10:39 17.12.2025