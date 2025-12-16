Новини
Русия обяви групата „Пуси райът“ за екстремистка организация

16 Декември, 2025 16:58, обновена 17 Декември, 2025 09:44 760 16

Съдът в Москва забранява на групата да изпълнява дейност в страната

Русия обяви групата „Пуси райът“ за екстремистка организация - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Русия определи популярната пънк група „Пуси райът“ за екстремистка организация. Това гласи на съобщение на московски съд в Телеграм.

Съгласно дефиницията на групата се забранява дейност в Русия, пише БТА.

Пънк рок бандата на няколко пъти се противопостави на Владимир Путин чрез зрелищни артистични пърформанси. Тя си спечели световна слава през 2012 г. с пънк молитва в московската катедрала „Христос Спасител“. Тогава членовете на групата призоваха Богородицата да изгони руския президент от власт. В резултат две представителки на групата се озоваха в наказателна колония.

Актуалното решение на московски съд за обявяване на „Пуси райът“ за екстремистка организация беше очаквано от членовете ѝ.

„Тези идиоти работят от години върху това, поне от 2012 г.“, пише Надя Толоконикова в акаунта в “Екс“ на групата.

"Законът е направен, за да заличи „Пуси райът“ от съзнанието на руските граждани“, заяви още в началото на месеца групата в акаунта си във Фейсбук, когато стана ясно, че има планове тя да бъде обявена за екстремистка.

Голяма част от членовете на „Пуси райът“ са осъдени за активизма си и днес живеят в изгнание.

През 2021 г. Мария Альохина от групата, застрашена от присъда, напусна нелегално страната, дегизирана като доставчик на храна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    8 8 Отговор
    в Матушка е пълна свобода и демокрация

    Коментиран от #3, #7, #11

    09:45 17.12.2025

  • 2 Някой

    20 6 Отговор
    А защо не? Виждали ли стеги как изглеждат? Какви са изявите им? Какви идеи прокламират? Напълно са си за забрана.
    А и Тръмп цяла държава нарече терористична и нареди блокада, тук сте тръгнали да се тръшкате за 2 дегенерата.

    09:45 17.12.2025

  • 3 Някой

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    То същото и в ЕС - наказват хора, за това, че не мислят като Урсула и Кая.

    09:46 17.12.2025

  • 4 Ами да!

    14 6 Отговор
    Тези некадърнички освен да се чекнат в църквите, нищо стойностно нямат! Не липсват, да ги махат в Украйна да си шмъркат със Зелю !

    09:47 17.12.2025

  • 5 Механик

    12 3 Отговор
    Това го писахте преди 2 дни и от тогава го повтаряте всеки ден.
    Ако го напишете и утре, таман ще ви е за първи път.

    09:47 17.12.2025

  • 6 Българин

    5 10 Отговор
    руска коч..а

    09:47 17.12.2025

  • 7 Механик

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    В "матушка" забраниха една група и ти ревна. А на нас ни забраниха да гледам руска телевизия, да слушаме реуска музика... напъ са да забранят и менделеевата таблица.
    Та, така е в демокрацията.

    09:49 17.12.2025

  • 8 Жъф

    9 2 Отговор
    Явно на никого няма да липсват.

    09:50 17.12.2025

  • 9 Да бе , да ! 🤔

    13 4 Отговор
    Помним ги : извратенячки , които снимаха клипове с части на пилета и полови актове . Ами да , в духа на евроатлантическите ценности са !

    09:53 17.12.2025

  • 10 Куки

    8 1 Отговор
    Денят започва с хубави новини

    10:01 17.12.2025

  • 11 Аоо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Урсула и кая да си ги вземат у дома за възпитателки на техните деца.

    10:02 17.12.2025

  • 12 Георги

    3 0 Отговор
    а Тръмп обяви правителството на Венецуела за терористична организация !

    10:10 17.12.2025

  • 13 леля Пиги

    6 0 Отговор
    А какво означава името в превод?Все пак официален език е българския.Трябва ли да чета заобиколена от речници?

    10:17 17.12.2025

  • 14 Пенчо

    5 0 Отговор
    Некви объркани шамандури от Русия няма да могат повече да досаждат на хората.

    10:21 17.12.2025

  • 15 събке

    5 0 Отговор
    що е тва „Пуси райът“
    иначе изглежда че кифлите искат безредици с котетата си

    10:33 17.12.2025

  • 16 и тук има Баандерхов певицата

    2 0 Отговор
    други полит певци са скандау , славейчо , тя лена го осъди , ся на нова година нло немогат , а от чужбина не идат . ще има някой про евровизия . с помаците и герберите е краси рядков . и това са всичките . Да .

    10:39 17.12.2025