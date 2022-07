Джони Деп посвещава песни от новия си албум на Амбър

Джони Деп използва последния си издаден албум, за да изрази мислите и емоциите си от спечелването на спорния процес за клевета срещу бившата си съпруга Амбър Хърд, според доклад.

"Мисля, че казахте достатъчно за една нощ", пее той в записа, който направи с легендарния британски китарист Джеф Бек, който ще бъде издаден в петък, съобщава лондонският Sunday Times, цитира life.dir.bg.

Деп е написал две песни в албума, озаглавен "18". Песните изглежда разкриват как той може би се е чувствал по време на изтощителния, няколкоседмичен съдебен процес, който разкри пред света проблемния семеен живот на двойката.

59-годишният актьор се присъедини към 76-годишния Бек по време на поредица от турнета в Обединеното кралство през юни.

След двете песни на Деп останалите парчета от албума са кавъри, включително "Caroline, No" на Брайън Уилсън от Beach Boys и "Venus and Furs" на Лу Рийд от Velvet Underground, според The Times.

Успешната актьорска кариера на Деп дълги години засенчва неговата музикална история. Наскоро той обяви, че лятото ще тръгне на турне със своята рок супергрупа, която се състои от Деп, Джо Пери, Алис Купър и Томи Хенриксен.

Миналия месец Деп постигна победа в делото срещу 36-годишната Хърд, която той съди за клевета. След съдебен процес, излъчен по националната телевизия, седемчленното жури присъди на Деп 10 млн. долара обезщетение и 5 млн. долара наказателни щети - въпреки че законът на Вирджиния ограничава наказателните щети до 350 000 долара.