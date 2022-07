Agency "Snob" провежда кастинг за нови модели

Agency "Snob" (Something New On Balkan) е модна агенция за модели и е с над 11-сет години опит в модната сфера. Ние, посредничим между модели и компании както на вътрешния пазар така и по света.

Наш представител за България, ще бъде красивата и талантлива млада- Мария-Микаела Вълчева.

Модната агенция активно набира нови модели и провежда кастинг за нови лица в град София.

Ако, желаете да станете модели, заповядайте на нашият кастинг, който ще се проведе в хотел "Драгалевци" на 01.08.2022 г. от 19.00ч.

За тези, които нямат търпение да станат част от нас, могат да кандидатстват онлайн на имейл: (sofia@agencysnob.com).

Необходимо е да изпратите пет ваши снимки в профил и цял ръст, височина и вашите мерки.

Официалният сайт на агенцията е: www.AgencySNOB.com

Очакваме ви, с огромно удоволствие!