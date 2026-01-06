Новини
Кристен Стюарт е готова за римейк на "Здрач", но в друга роля

6 Януари, 2026 17:01 457 2

Този път актрисата е по-склонна да режисира сагата по Стефани Майър

Кристен Стюарт е готова за римейк на "Здрач", но в друга роля - 1
Снимка: Shutterstock
Актрисата и режисьор Кристен Стюарт заяви в интервю за „Entertainment Tonight“, че би искала да режисира римейк на филма Здрач, който през 2008 г. постави началото на кариерата ѝ в Холивуд.

„Бих се радвала. Харесвам това, което направи Катрин Хардуик, харесвам работата на Крис Уайц, както и подхода на всички режисьори, участвали във филмите“, каза Стюарт. По думите ѝ всеки от тях е внесъл собствен почерк в поредицата в период, когато проектът все още е търсел своята идентичност, преди да се превърне в световен феномен.

Актрисата уточни, че при хипотетичен римейк би искала да разполага със „значителен бюджет“ и силна подкрепа от страна на феновете. „Да, бих направила римейк. Заинтересована съм“, допълни тя.

Стюарт участва в поредицата „Здрач“ заедно с Робърт Патинсън и Тейлър Лаутнър. След оригиналния филм излязоха още четири заглавия – „Новолуние“ (2009), „Затъмнение“ (2010), „Зазоряване – част 1“ (2011) и „Зазоряване – част 2“ (2012). Общите приходи на франчайза в световния боксофис надхвърлят 3 млрд. долара.

Потенциалното завръщане към историята обаче може да не срещне единодушна подкрепа от целия актьорски състав. Робърт Патинсън заяви пред GQ през 2022 г., че по време на снимките често е изпитвал напрежение, тъй като студиото не е споделяло неговата визия за по-артистичен и мрачен тон на филма.

Междувременно Кристен Стюарт направи своя режисьорски дебют с филма The Chronology of Water, в който участват Имоджен Путс, Тора Бърч и Джим Белуши. Лентата разказва историята на жена, която се справя с травмите от детството си чрез плуване и писане. Проектът донесе на Стюарт място в селекцията „10 режисьори, които да следим“ на Variety за 2026 г.


