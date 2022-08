Възпитаниците на Darbi College с отлични резултати от A Level изпитната сесия май-юни 2022 г.

На 11 август 2022 г. най-големият международен изпитен борд Cambridge International публикува A Level оценките от изпитна сесия май-юни 2022 г. за кандидатите от над 10 000 училища в повече от 160 държави, включително и учениците на международното училище в София – Darbi College.

Въпреки по-строгите изисквания за тази сесия на изпитния борд, учениците постигнаха значително по-високи резултати, което освен повод за гордост е и показател за високото качество на преподаване в колежа.

Датата бе дългоочаквана за учениците на Darbi College, които тръпнеха да разберат дали са приети в желаните от тях университети и специалности в чужбина, а след обявяването на резултатите от изпитите, радостните новини не закъсняха.

Международно признатата диплома, с която учениците завършват Darbi College, им осигури прием в едни от най-реномираните университети в света като: Franklin University в Швейцария; Georgia Institute of Technology и Georgetown University в САЩ; Loughborough University, Queen Mary University of London и University of Kent във Великобритания; Hanze University of Applied Sciences, TU Eindhoven, University of Amsterdam, University of Groningen и Utrecht University в Нидерладия; SRH Berlin University of Applied Sciences в Германия и др.

Високите постижения на учениците от изпитната сесия и последващият прием в едни от най-престижните висши учебни заведения са резултат от работата на отдадения екип от преподаватели и ментори в Darbi College, които отделят индивидуално внимание и грижа на всеки възпитаник и показват изключителен професионализъм във всеки аспект от работата си. Сред тях има съавтори на серия учебници и учебни материали за Cambridge International AS and A Level Economics и оценители, поканени лично от изпитния борд Cambridge Assessment International Education да оценяват изпитни работи.

Учениците на Darbi College оставят зад гърба си една от най-успешните изпитни сесии в 15-годишната история на училището, въпреки завишените критерии, и се отправят към следващото голямо приключение, в което ще се впуснат подготвени и уверени, защото те са лидерите на утрешния ден!

*A Level е английската диплома за средно образование, а Cambridge International е най-всеобхватната институция с външно оценяване, която издава английските дипломи, с които зрелостниците кандидатстват в университети по цял свят.