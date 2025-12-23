Банкси "представи" нова творба в Лондон

В понеделник британският уличен художник Банкси представи новата си творба, изобразяваща деца, облечени в зимни дрехи, легнали на земята. Смята се, че новият стенопис е посветен на детската бездомност.

Художникът публикува снимки в Instagram. Творбата изобразява две деца, легнали на земята, носещи гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони. Едното от тях сочи към небето.

Новият графит е разположен на стената на сграда на Queen's Mews в центъра на Лондон, на втория етаж. Достъпът до него се осъществява чрез катерене на покрива на съседна сграда. Потребителите на социалните мрежи вече публикуват снимки, на които позират до творбата.

Идентични графити се появи и на високата сграда Centre Point на New Oxford Street в центъра на Лондон, но художникът все още не е признал авторството. Сградата, която е празна от около 10 години, преди това е била място на протести, посветени на проблема с бездомността.

За последно през септември се появи нова картина на Банкси. Тя беше нарисувана върху сградата на Кралския съд и изобразява съдия, размахващ чукче срещу протестиращ. Малко след появата си стенописът бе скрит и след това премахнат от сградата. Останало е само сиво петно, чиито очертания все още разкриват сюжета. Лондонската полиция е започнала криминално разследване на щетите по сградата, която е включена в списъка на културното наследство.