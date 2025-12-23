В Чехия изровиха келтски монети и украшения на 2 500 години

В западната част на Чехия археолози откриха голямо съкровище, датиращо от ранната желязна епоха, съобщи ECO News.

Сред откритите предмети са стотици миниатюрни златни и сребърни монети, както и фрагменти от благородни метали и бижута. Всички тези артефакти, чиято възраст се оценява на приблизително 2 500 години, датират от периода на активно келтско присъствие в Централна Европа. Според Ян Марик, директор на Института по археология към Чешката академия на науките, основната цел на проекта е била „да се спасят движими археологически находки, застрашени от незаконно търсене на съкровища, оран и природни бедствия“.

Учените отбелязват, че естеството на находките показва, че това място не е било постоянно селище. Липсата на основи на къщи и улици предполага сезонен пазар или място за ритуални събирания, където хората са обменяли стоки и са си плащали.

За да се защити мястото на разкопките от иманяри, точното му местоположение се пази в тайна. Някои от находките вече са изложени в Музея и галерията в северната част на Пилзенския край, докато най-ценните предмети се съхраняват на сигурно място за подробно проучване. Учените все още не са анализирали произхода на метала и стила на предметите, което би могло да промени разбирането ни за търговските пътища и политическата организация в този регион в древността.