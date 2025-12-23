Новини
Любопитно »
В Чехия изровиха келтски монети и украшения на 2 500 години

В Чехия изровиха келтски монети и украшения на 2 500 години

23 Декември, 2025 13:26 552 5

  • чехия-
  • монети-
  • украшения-
  • бижута-
  • келтски

Всички тези артефакти датират от периода на активно келтско присъствие в Централна Европа

В Чехия изровиха келтски монети и украшения на 2 500 години - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В западната част на Чехия археолози откриха голямо съкровище, датиращо от ранната желязна епоха, съобщи ECO News.

Сред откритите предмети са стотици миниатюрни златни и сребърни монети, както и фрагменти от благородни метали и бижута. Всички тези артефакти, чиято възраст се оценява на приблизително 2 500 години, датират от периода на активно келтско присъствие в Централна Европа. Според Ян Марик, директор на Института по археология към Чешката академия на науките, основната цел на проекта е била „да се спасят движими археологически находки, застрашени от незаконно търсене на съкровища, оран и природни бедствия“.

Учените отбелязват, че естеството на находките показва, че това място не е било постоянно селище. Липсата на основи на къщи и улици предполага сезонен пазар или място за ритуални събирания, където хората са обменяли стоки и са си плащали.

За да се защити мястото на разкопките от иманяри, точното му местоположение се пази в тайна. Някои от находките вече са изложени в Музея и галерията в северната част на Пилзенския край, докато най-ценните предмети се съхраняват на сигурно място за подробно проучване. Учените все още не са анализирали произхода на метала и стила на предметите, което би могло да промени разбирането ни за търговските пътища и политическата организация в този регион в древността.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край

    3 0 Отговор
    Келтски друг път. Това е рестото на Орце Келтоски останало му от покупка на македонска наденица.

    13:29 23.12.2025

  • 2 Асдф

    2 0 Отговор
    Бойко покрай тези магистрали колко злато изрови 🙂

    13:33 23.12.2025

  • 3 Аз монетиине виждам

    2 0 Отговор
    Виждам един мобилен телефон.

    13:41 23.12.2025

  • 4 Спиро

    0 0 Отговор
    Това съкровище на мобифон ми прилича, от мутринските, от едно време..

    13:48 23.12.2025

  • 5 Браво

    0 0 Отговор
    Снимката на монетите е един път!

    13:59 23.12.2025