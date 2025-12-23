Новини
Queen пуска неиздавана коледна песен отпреди 50 години

23 Декември, 2025 11:11 600 5

Кога ще бъде пусната в стрийминг платформите, не се съобщава

Queen пуска неиздавана коледна песен отпреди 50 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Queen извадиха от архивите "изгубена" коледна песен, която бандата записва през 1974 г., съобщи БТА.

Парчето с името Not for Sale (Polar Bear) първоначално е записано, когато групата работи върху втория си албум Queen II, но не е било избрано за окончателния списък с песни. Оттогава то е събирало прах в архивите на Queen, отбелязва Far Out Magazine. Сега песента най-накрая ще бъде официално пусната при преиздаването на Queen II през 2026 г., но преди това прозвуча за пръв път тази вечер по британската радиостанция Planet Rock. Кога ще бъде пусната в стрийминг платформите, не се съобщава.

В изявление Брайън Мей каза, че "хората вероятно са чували пиратска версия на Not for Sale (Polar Bear) от група Smile (предшественик на Queen, в която свирят Мей и Роджър Тейлър - б.ред.) - това е песен, която e изминала дълъг път, и, доколкото знам, никой не е чувал тази версия".

Queen II е вторият студиен албум на Queen, издаден три години след като Фреди Меркюри се присъединява към Тейлър и Мей. Успехът все още предстои - той ще дойде в края на същата година с третия им албум Sheer Heart Attack.

"Работата продължава и парчето ще се появи в предстоящото преиздаване на албума Queen II, който ще бъде пуснат следващата година, но съм го включил в специалното издание на Planet Rock, защото искам да знам какво мислят хората за него. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година", добавя китаристът на Queen.

Освен че почитателите чуха Not for Sale (Polar Bear) за пръв път, радиото включи в програмата си и селекция на любимите празнични песни на Брайън Мей, изпълнени от групите "Слейд", Чък Бери, "Бед нюз" и The Crystals.


