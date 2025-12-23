Орбан: Рискът от ескалация в Европа остава въпреки коледното примирие

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви, че въпреки че Коледа преминава без военни действия, опасността от ескалация в Европа все още не е отминала. Това съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

Орбан посочи, че макар Европейският съюз да се е въздържал от използването на замразените руски активи, общата политика на Брюксел остава непроменена. По думите му, с изключение на Чехия, Унгария и Словакия, останалите държави членки продължават да „вървят към война“.

Още новини от Украйна

Унгарският премиер направи това изявление във връзка с решението на повечето страни от ЕС да поемат заем и да предоставят на Украйна 90 милиарда евро за следващите две години. Той изрази убеждението си, че средствата няма да бъдат възстановени и че в крайна сметка дългът ще бъде поет от държавите членки.

Орбан подчерта, че Унгария, заедно със Словакия и Чехия, е заявила отказ да участва в гарантирането на подобен заем. „Няма да използваме нито един форинт от парите на нашите данъкоплатци за такава съмнителна транзакция“, заяви той, като допълни, че подобна „маневра на Брюксел“ би струвала на унгарските семейства около 400 милиарда форинта.

По думите на Орбан Будапеща ще продължи да стои настрана от подобни финансови ангажименти.