Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Рискът от ескалация в Европа остава въпреки коледното примирие
  Тема: Украйна

Орбан: Рискът от ескалация в Европа остава въпреки коледното примирие

23 Декември, 2025 13:11 941 52

  • унгария-
  • европа-
  • виктор орбан-
  • украйна-
  • примирие

Унгарският премиер критикува решението на ЕС за заем за Украйна и отказа участието на Будапеща

Орбан: Рискът от ескалация в Европа остава въпреки коледното примирие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви, че въпреки че Коледа преминава без военни действия, опасността от ескалация в Европа все още не е отминала. Това съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

Орбан посочи, че макар Европейският съюз да се е въздържал от използването на замразените руски активи, общата политика на Брюксел остава непроменена. По думите му, с изключение на Чехия, Унгария и Словакия, останалите държави членки продължават да „вървят към война“.

Още новини от Украйна

Унгарският премиер направи това изявление във връзка с решението на повечето страни от ЕС да поемат заем и да предоставят на Украйна 90 милиарда евро за следващите две години. Той изрази убеждението си, че средствата няма да бъдат възстановени и че в крайна сметка дългът ще бъде поет от държавите членки.

Орбан подчерта, че Унгария, заедно със Словакия и Чехия, е заявила отказ да участва в гарантирането на подобен заем. „Няма да използваме нито един форинт от парите на нашите данъкоплатци за такава съмнителна транзакция“, заяви той, като допълни, че подобна „маневра на Брюксел“ би струвала на унгарските семейства около 400 милиарда форинта.

По думите на Орбан Будапеща ще продължи да стои настрана от подобни финансови ангажименти.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    9 14 Отговор
    братушките превзеха ли Купянск???

    Коментиран от #17, #31

    13:12 23.12.2025

  • 2 Механик

    7 16 Отговор
    отдавна се видя,че от руснака войник не става

    13:13 23.12.2025

  • 3 Асдф

    10 5 Отговор
    Орбан е приятел на Бойко Тиквата Борисов.

    13:15 23.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 10 Отговор
    С този заем от 400 млрд лева за Украйна ЕС е с двата крака във войната.Няма път назад.

    13:15 23.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Орбан е мъж

    16 6 Отговор
    А не е Тиква или прасе

    Коментиран от #15

    13:15 23.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво на Орбан

    10 7 Отговор
    Останалото леш унищожаващо Европа и страните си!

    13:17 23.12.2025

  • 11 Лудият от портиерната

    4 6 Отговор
    Този е еврейска подллога, но поне знае как да защитава интересите на страната си

    13:17 23.12.2025

  • 12 доктор

    7 9 Отговор
    Като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #16

    13:18 23.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мдаа

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    27 генерала при Кобзон.Досега.

    Коментиран от #19

    13:19 23.12.2025

  • 15 Европеец

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "Орбан е мъж":

    Прав си, Виктор Орбан е мъж и си гледа итересите на държавата, а не като нашите продажници.... На България и трябват държавници като Орбан, а бг политиците трябва да бъдат изхвърлени на бунището.....

    Коментиран от #21

    13:19 23.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Димяща ушанка

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Утре влизам в Киев!Със сигурност от над 200%

    13:20 23.12.2025

  • 18 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Не знам дали това са думи на Фидел Кастро, но е вярно написаното....

    Коментиран от #22, #23

    13:21 23.12.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    А стотици уркккоооннаццциссттккииии офицери наториха урккиияяя

    13:21 23.12.2025

  • 20 А ше цокаш

    4 5 Отговор
    Ли рвропари бре Унгарски смех.

    13:21 23.12.2025

  • 21 Българин

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    На теб ти стига една тесла.

    13:21 23.12.2025

  • 22 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Негови са

    Коментиран от #30

    13:22 23.12.2025

  • 23 Само да те

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Питам в Русия действителността е по зле от фашизъм и да ми кажеш къде освен в Русия има ъакова нещо.

    Коментиран от #24, #29

    13:23 23.12.2025

  • 24 Кога се върна от там

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Само да те":

    там глупаци като теб не виреят! Айде троили и не ме карай да те подритвам по сополивият нос. Анадъмо?

    13:25 23.12.2025

  • 25 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    5 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:25 23.12.2025

  • 26 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    3 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:25 23.12.2025

  • 27 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    3 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:25 23.12.2025

  • 28 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    5 3 Отговор
    Танкерът със суров петрол , който е под санкциите на САЩ, принадлежи на Гвиана и е свързан с Иран, избяга в Атлантическия океан след като властите на САЩ се опитаха да го прихванат в южната част на Карибско море
    За бягството на танкера от преследването на ВМС на САЩ съобщава ABC News. По-рано стана известно, че въпреки съобщението на Bloomberg за успешното прихващане на нефтен танкер, капитанът и екипажът на кораба отказаха да предадат танкера и започнаха да извършват маневри. Великия американски флот стана за смях

    Коментиран от #51

    13:26 23.12.2025

  • 29 Руснак

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Само да те":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    13:26 23.12.2025

  • 30 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Не бях сигурен, но ще го имам вече в предвид.... Света щеше да си бъде добре ,ако не се беше появил един белязан негодяй- най мразения в страните от бившия съветски съюз , А и не само там....

    13:27 23.12.2025

  • 31 Оооо... Отдавна..

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    В момента са на магистралата за Лисабон.

    13:29 23.12.2025

  • 32 Урсулата и Кая

    4 4 Отговор
    имат зъб на Путин , че с тази СВО той унищожи COVID19 и не можаха да продължат да лапат комисионни от ваксините ! И затова сега санкции , санкции , санкции за Русия . Ама стези санкции всичко ни поскъпва ! Трябва да бъдат свалени най-накрая ! 2 некомпетентни кукувици да се разпореждат с финансите на цяла Европа !

    Коментиран от #38

    13:30 23.12.2025

  • 33 Милена

    1 5 Отговор
    Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви готовността на няколко страни от ЕС да изпратят войски в Украйна, за да осигурят отбраната на страната в случай на нарушаване на мирните споразумения от страна на Русия, след като те бъдат постигнати.
    Това си е информационно подготовка за предстоящото вкарване на Европа във война с Русия.

    В нашия случай ( България), както и на пръв поглед да звучи невероятно, но спасяващ вариант ще е излизането на страната ни от ЕС и НАТО.

    Коментиран от #37, #40, #42

    13:33 23.12.2025

  • 34 Зеленски използва Коледното Примирие

    2 2 Отговор
    Да го Заредят с Оръжия и Муниции, това се знае и от другата Страна! Нищо ново!

    Коментиран от #39

    13:33 23.12.2025

  • 35 Демократ

    2 2 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #43

    13:35 23.12.2025

  • 36 Руснаков

    5 1 Отговор
    Троянец,нали си гъстак с Кремълският Бандит,кажи му да спре войната, защо само хокаш Украйна и ЕС...кажи му бе гиди тартаванино...

    13:35 23.12.2025

  • 37 Имаш 8 дни и 7 часа

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Милена":

    Да спасяваш лева.

    Коментиран от #41

    13:36 23.12.2025

  • 38 да ти кажа ...🤣🤣

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Урсулата и Кая":

    у НАС ПОСКЪПВАТ, ВЕРНО...АМА В РУСИЯ ПОЧНАХА ДА ПИТАТ - А ЗАЩО ПАПУАСИТЕ В нОВА гВИНЕЯ СА С ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ОТ РУСНАЦИТЕ?

    Коментиран от #44

    13:45 23.12.2025

  • 39 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Зеленски използва Коледното Примирие":

    МАЙ САМО ТИ НЕ СИ РАЗБРАЛ, ЧЕ КОЛЕДНО ПРИМИРИЕ НЯМА ДА ИМА..СПОРЕД ПУТИН..

    13:47 23.12.2025

  • 40 Миленче

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Милена":

    Влез в кухнята и внимавай да не загориш боба, геополитиката не е твоята област.

    13:48 23.12.2025

  • 41 Ти се моли

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Имаш 8 дни и 7 часа":

    да разкарат скоро урсулите, че както я бутат, ще разпаднат ЕС и тогава ще те питам без евро и без лев ко ще виеш. Да се радваш когато те лъжат, не е умно, но няма и как да го разбереш.

    Коментиран от #46

    13:51 23.12.2025

  • 42 да ти кажа ...🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Милена":

    Сега ше ти обЯсна едно положение...следиш ли ми мисълта..? Излизаме от НАТО.. и след десетина дена пак влизаме, само че като 81ви вилает на Турция..но ти явно знаеш турски, та не ти прави впечатление..

    13:52 23.12.2025

  • 43 Демократина Иван и приятеля му...

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Демократ":

    .. Асан, ние горещо подкрепяме основната демократична ценност🇧🇬🇪🇺👍... Весели празници!... ЕС и БГ ще пребъдат! 🇧🇬🇪🇺

    13:53 23.12.2025

  • 44 Ти русначе ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "да ти кажа ...🤣🤣":

    Щото нас българите ни вълнува, че унищожават Европа и България.

    Коментиран от #48

    13:53 23.12.2025

  • 45 дончичо

    1 1 Отговор
    За Гренландия мълчите...защо ли!?!?
    ААааа, не са спуснали още какво да пишете...
    Правилната позиция е мълчаливата позц...
    ДААА, ТЪЙ ЬЙЕ

    13:55 23.12.2025

  • 46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ти се моли":

    Споко, няма безизходна ситуация..ако се разпадне ЕС и няма ни лев, ни евро, наш колко бързо ше приемеш турската лира.....мм?Между другото..еврото е втория мейджър сред световните валути, та тая, дето си мислиш ше стане, ама га чуеш гущер да пръдне

    Коментиран от #49

    13:56 23.12.2025

  • 47 Оракулът

    0 1 Отговор
    Вятърът на разведряването вее от САЩ. Доналд Тръмп ще назначи Орбан на мястото на Урсула, а Фицо на мястото на Кая. Мирът с Русия е нужен на цялото прогресивно човечеството.

    13:57 23.12.2025

  • 48 Да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ти русначе ли си":

    е, и ако съм русначе, това теб кефи ли те?Като гледам, не си се много загрижил, ни за България, ни за Европа..иначе нямаше да се оставиш да те сварят като малко жабче с това евро

    Коментиран от #50

    13:59 23.12.2025

  • 49 Лесно ви е на вас

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    мразещите да мислят, но действителности не е такава. За да си унищожиш лева, са необходими само няколко месеца. За да го върнеш обратно, ще ти трябват няколко години, а междувременно апокалипсис. Да се качиш с лъжа на потъващ кораб е върха на глупостта. Може само да се надяваме да разкарат продажните урсули и да не ги заменят с други като тях.

    14:01 23.12.2025

  • 50 Въпроса е като гледаш

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да питам":

    да знаеш какво виждаш. На това наблегни.

    Коментиран от #52

    14:02 23.12.2025

  • 51 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    🤣🤣..ама с теб верно е весело....

    14:03 23.12.2025

  • 52 да ти кажа ...🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Въпроса е като гледаш":

    Ами..като те гледам, виждам един лешпер, гол шаран дето на бастун го хванаха..

    14:07 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания