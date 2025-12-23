Орбан: Рискът от ескалация в Европа остава въпреки коледното примирие

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви, че въпреки че Коледа преминава без военни действия, опасността от ескалация в Европа все още не е отминала. Това съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.
Орбан посочи, че макар Европейският съюз да се е въздържал от използването на замразените руски активи, общата политика на Брюксел остава непроменена. По думите му, с изключение на Чехия, Унгария и Словакия, останалите държави членки продължават да „вървят към война“.
Унгарският премиер направи това изявление във връзка с решението на повечето страни от ЕС да поемат заем и да предоставят на Украйна 90 милиарда евро за следващите две години. Той изрази убеждението си, че средствата няма да бъдат възстановени и че в крайна сметка дългът ще бъде поет от държавите членки.
Орбан подчерта, че Унгария, заедно със Словакия и Чехия, е заявила отказ да участва в гарантирането на подобен заем. „Няма да използваме нито един форинт от парите на нашите данъкоплатци за такава съмнителна транзакция“, заяви той, като допълни, че подобна „маневра на Брюксел“ би струвала на унгарските семейства около 400 милиарда форинта.
По думите на Орбан Будапеща ще продължи да стои настрана от подобни финансови ангажименти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #17, #31
13:12 23.12.2025
2 Механик
13:13 23.12.2025
3 Асдф
13:15 23.12.2025
4 Последния Софиянец
13:15 23.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Орбан е мъж
Коментиран от #15
13:15 23.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Браво на Орбан
13:17 23.12.2025
11 Лудият от портиерната
13:17 23.12.2025
12 доктор
Коментиран от #16
13:18 23.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мдаа
До коментар #8 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":27 генерала при Кобзон.Досега.
Коментиран от #19
13:19 23.12.2025
15 Европеец
До коментар #6 от "Орбан е мъж":Прав си, Виктор Орбан е мъж и си гледа итересите на държавата, а не като нашите продажници.... На България и трябват държавници като Орбан, а бг политиците трябва да бъдат изхвърлени на бунището.....
Коментиран от #21
13:19 23.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Димяща ушанка
До коментар #1 от "Атина Палада":Утре влизам в Киев!Със сигурност от над 200%
13:20 23.12.2025
18 Европеец
До коментар #7 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Не знам дали това са думи на Фидел Кастро, но е вярно написаното....
Коментиран от #22, #23
13:21 23.12.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #14 от "Мдаа":А стотици уркккоооннаццциссттккииии офицери наториха урккиияяя
13:21 23.12.2025
20 А ше цокаш
13:21 23.12.2025
21 Българин
До коментар #15 от "Европеец":На теб ти стига една тесла.
13:21 23.12.2025
22 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #18 от "Европеец":Негови са
Коментиран от #30
13:22 23.12.2025
23 Само да те
До коментар #18 от "Европеец":Питам в Русия действителността е по зле от фашизъм и да ми кажеш къде освен в Русия има ъакова нещо.
Коментиран от #24, #29
13:23 23.12.2025
24 Кога се върна от там
До коментар #23 от "Само да те":там глупаци като теб не виреят! Айде троили и не ме карай да те подритвам по сополивият нос. Анадъмо?
13:25 23.12.2025
25 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:25 23.12.2025
26 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
13:25 23.12.2025
27 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
13:25 23.12.2025
28 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
За бягството на танкера от преследването на ВМС на САЩ съобщава ABC News. По-рано стана известно, че въпреки съобщението на Bloomberg за успешното прихващане на нефтен танкер, капитанът и екипажът на кораба отказаха да предадат танкера и започнаха да извършват маневри. Великия американски флот стана за смях
Коментиран от #51
13:26 23.12.2025
29 Руснак
До коментар #23 от "Само да те":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
13:26 23.12.2025
30 Европеец
До коментар #22 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Не бях сигурен, но ще го имам вече в предвид.... Света щеше да си бъде добре ,ако не се беше появил един белязан негодяй- най мразения в страните от бившия съветски съюз , А и не само там....
13:27 23.12.2025
31 Оооо... Отдавна..
До коментар #1 от "Атина Палада":В момента са на магистралата за Лисабон.
13:29 23.12.2025
32 Урсулата и Кая
Коментиран от #38
13:30 23.12.2025
33 Милена
Това си е информационно подготовка за предстоящото вкарване на Европа във война с Русия.
В нашия случай ( България), както и на пръв поглед да звучи невероятно, но спасяващ вариант ще е излизането на страната ни от ЕС и НАТО.
Коментиран от #37, #40, #42
13:33 23.12.2025
34 Зеленски използва Коледното Примирие
Коментиран от #39
13:33 23.12.2025
35 Демократ
Коментиран от #43
13:35 23.12.2025
36 Руснаков
13:35 23.12.2025
37 Имаш 8 дни и 7 часа
До коментар #33 от "Милена":Да спасяваш лева.
Коментиран от #41
13:36 23.12.2025
38 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #32 от "Урсулата и Кая":у НАС ПОСКЪПВАТ, ВЕРНО...АМА В РУСИЯ ПОЧНАХА ДА ПИТАТ - А ЗАЩО ПАПУАСИТЕ В нОВА гВИНЕЯ СА С ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ОТ РУСНАЦИТЕ?
Коментиран от #44
13:45 23.12.2025
39 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #34 от "Зеленски използва Коледното Примирие":МАЙ САМО ТИ НЕ СИ РАЗБРАЛ, ЧЕ КОЛЕДНО ПРИМИРИЕ НЯМА ДА ИМА..СПОРЕД ПУТИН..
13:47 23.12.2025
40 Миленче
До коментар #33 от "Милена":Влез в кухнята и внимавай да не загориш боба, геополитиката не е твоята област.
13:48 23.12.2025
41 Ти се моли
До коментар #37 от "Имаш 8 дни и 7 часа":да разкарат скоро урсулите, че както я бутат, ще разпаднат ЕС и тогава ще те питам без евро и без лев ко ще виеш. Да се радваш когато те лъжат, не е умно, но няма и как да го разбереш.
Коментиран от #46
13:51 23.12.2025
42 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #33 от "Милена":Сега ше ти обЯсна едно положение...следиш ли ми мисълта..? Излизаме от НАТО.. и след десетина дена пак влизаме, само че като 81ви вилает на Турция..но ти явно знаеш турски, та не ти прави впечатление..
13:52 23.12.2025
43 Демократина Иван и приятеля му...
До коментар #35 от "Демократ":.. Асан, ние горещо подкрепяме основната демократична ценност🇧🇬🇪🇺👍... Весели празници!... ЕС и БГ ще пребъдат! 🇧🇬🇪🇺
13:53 23.12.2025
44 Ти русначе ли си
До коментар #38 от "да ти кажа ...🤣🤣":Щото нас българите ни вълнува, че унищожават Европа и България.
Коментиран от #48
13:53 23.12.2025
45 дончичо
ААааа, не са спуснали още какво да пишете...
Правилната позиция е мълчаливата позц...
ДААА, ТЪЙ ЬЙЕ
13:55 23.12.2025
46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #41 от "Ти се моли":Споко, няма безизходна ситуация..ако се разпадне ЕС и няма ни лев, ни евро, наш колко бързо ше приемеш турската лира.....мм?Между другото..еврото е втория мейджър сред световните валути, та тая, дето си мислиш ше стане, ама га чуеш гущер да пръдне
Коментиран от #49
13:56 23.12.2025
47 Оракулът
13:57 23.12.2025
48 Да питам
До коментар #44 от "Ти русначе ли си":е, и ако съм русначе, това теб кефи ли те?Като гледам, не си се много загрижил, ни за България, ни за Европа..иначе нямаше да се оставиш да те сварят като малко жабче с това евро
Коментиран от #50
13:59 23.12.2025
49 Лесно ви е на вас
До коментар #46 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":мразещите да мислят, но действителности не е такава. За да си унищожиш лева, са необходими само няколко месеца. За да го върнеш обратно, ще ти трябват няколко години, а междувременно апокалипсис. Да се качиш с лъжа на потъващ кораб е върха на глупостта. Може само да се надяваме да разкарат продажните урсули и да не ги заменят с други като тях.
14:01 23.12.2025
50 Въпроса е като гледаш
До коментар #48 от "Да питам":да знаеш какво виждаш. На това наблегни.
Коментиран от #52
14:02 23.12.2025
51 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #28 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":🤣🤣..ама с теб верно е весело....
14:03 23.12.2025
52 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #50 от "Въпроса е като гледаш":Ами..като те гледам, виждам един лешпер, гол шаран дето на бастун го хванаха..
14:07 23.12.2025