Бианка Ченсори обясни защо носи толкова разголени тоалети

Съпругата на Кание Уест, Бианка Ченсори, обясни защо носи публично толкова шантави тоалети и буквално е гола.

Бившата архитектка проведе по странен начин срещата си със списание Interview, като използваше друга жена, за да говори от нейно име. Красавицата се опита да обясни причината за привличащия вниманието външен вид. Това не е за пресата, а по-скоро начин един артист да изрази себе си. И тя не се обижда, когато хората я обиждат. И макар че признава, че има негативна реакция към нейния провокативен външен вид, тя казва, че вниманието не е нейната "цел".

"Една публична жена е принудена да гледа как различни нейни версии се мултиплицират без нейно съгласие", казва говорителката на Ченсори. "Хората проектират, хората измислят, хората заличават. Така тя извайва версиите, които те създават", добави тя.

Ченсори се е появявала в някои много необичайни тоалети, вариращи от прозрачни рокли до тиксо върху гърдите и интимните части. Често съпругата на рапъра Ye носи единствено бельо на публични места, което е на ръба на закона на много места.

Ченсори предизвика значителни противоречия и се сблъска с потенциални правни проблеми по време на лятното си пътуване до Италия през 2023 г. с Уест заради изключително разголеното си облекло. Местните жители нарекоха визията ѝ "вулгарна".

По време на интервюто си говорителката на Ченсори каза, че звездата само регенерира образа си. "Това не е признание, че се чувства като в капан. Това е акт на откупване. Тя регенерира неоторизираните клонинги. Тя не е в капан в образа си. Тя го мултиплицира, докато оригиналът не се превърне в мит", е загадъчният отговор на говорителката на Бианка към авторката Таманта Райън.

Що се отнася до троловете, жената казва, че Ченсори, която често копира стила на бившата съпруга на Уест, Ким Кардашиян, не реагира емоционално. "Бианка гледа на социалните медии неутрално, не като на нещо, в което е емоционално инвестирана, а като на пространство, където възприятието мутира бързо и публично", отговаря дамата. "Тя не търси похвала или негативна реакция, но обръща внимание на това как и двете се формират и разпространяват. Те са две страни на един и същ перцептивен механизъм и контрастът между тях е полезен."

Бианка гледа на вниманието към странните ѝ облекла, както би направил социолог. Социологът изучава човешкото общество, за да анализира тенденциите.

"Негативната реакция не е цел, но е показателна. Тя показва къде се намират културните чувствителности и какво хората не могат или не желаят да назоват директно. Крайната цел на Бианка е себеизразяването", отбеляза дамата.

30-годишната австралийка започна да се среща с 48-годишния Уест през 2022 г. Те тайно се женят на 20 декември 2022 г.