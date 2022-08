Мъж нахлу в клетката на лъв, животното го разкъса

Лъв разкъса мъж в зоопарка в Акра, Гана, предаде „Ройтерс”. Фаталната случка се е разиграла, след като мъжът влязъл в клетката при дивото животно. Все още не е ясно защо го е направил, пише Нова ТВ.

При рутинна проверка служител в зоопарка забелязал мъж на средна възраст, който е прескочил високата мрежеста ограда, обграждаща лъвовете в парка.

„Един от нашите помощник-управители по време на рутинната си обиколка на зоологическата градина забеляза, че някой е влязъл в заграждението на мъжкия лъв“, каза ръководителят на горското стопанство на Гана, Джон Алотей, добавяйки, че мъжът е починал от нараняванията си, след като е бил открит.

WATCH: A male adult was killed by a lion at the Achimota Zoo, after the deceased allegedly jumped into the lion's cage.

