Бебе алпака пристигна в Зоопарка в София (СНИМКИ)

8 Декември, 2025 12:01 355 2

  • бебе-
  • алпака-
  • зоопарк-
  • зоологическа градина-
  • софия-
  • обитател

Бебето Инди и майка му са отделени, за да могат да се адаптират спокойно към новия живот в зоопарка

Бебе алпака пристигна в Зоопарка в София (СНИМКИ) - 1
Снимки: Зоопарк София
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Софийският зоопарк представи своя най-нов обитател – бебето алпака Инди, което дойде на бял свят тази есен и внесе още живот, нежност и любопитство в пространството на Южноамериканската експозиция. Официалното му име е Снежко, но екипът от гледачи бързо започна да го нарича Инди, от independent, като нежна закачка към символичния ден на неговото раждане - 22 септември, Деня на независимостта.

Алпаките се нареждат сред най-обичаните животни в зоопарка заради спокойния си нрав, изразителните очи и меката вълна, а появата на ново бебе неизменно предизвиква вълнение както сред служителите, така и сред посетителите. В момента семейството от алпаки в Софийския зоопарк наброява шест животни: Марти, Делчо, Шампанско, Сивушка, Ива и най-малкият член – Инди.

След раждането Инди и майка му бяха временно отделени в по-тих сектор, където малкото да получава спокойствие, постоянен контрол и специализирани грижи. На този етап Инди се захранва с висококачествен млекозаместител, който покрива всички хранителни потребности на новородените алпаки. Гледачите и ветеринарните специалисти следят изключително внимателно развитието му, от теглото и апетита, до поведението и адаптацията.

Състоянието му е стабилно, а след като укрепне напълно, той ще бъде постепенно върнат при останалите членове на експозиционната група, за да изгради естествените социални връзки, характерни за вида.

Какво включва менюто и грижата за алпаките?

В Софийския зоопарк алпаките се отглеждат по специално разработена диета, съобразена с физиологичните нужди на вида. Животните получават:

  • • висококачествено ливадно сено
  • • свежа зелена маса
  • • разнообразни зеленчуци
  • • специализирана гранулирана смеска
  • • минерални добавки

При подходящи условия животните могат да пасат свободно в заграждението. Когато настъпи моментът за подстригване, събраната вълна не се изхвърля – тя се предоставя на сектор „Птици“, където някои видове я използват за гнездене.

„За нас в Столичната община и в екипа на Софийския зоопарк качествената грижа за животните винаги е основен приоритет. В същото време работим активно за модернизация на сградите и експозициите, за да осигурим по-добри условия за обитателите и по-устойчиво функциониране на зоопарка. С изграждането на новата фотоволтаична инсталация направихме важна стъпка към енергийна ефективност, а в рамките на бюджета за 2026 г., предстоят още ключови проекти – изграждането на нов жирафарник, както и нови експозиционни зони за „Брадат лешояд“ и „Евроазиатски рис“. Така зоопаркът ще стане още по-модерен, комфортен и устойчив за животните и по-привлекателен за посетителите”., сподели Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столичната община в направление „Зелена система, екология и земеползване“

Инди не е единственото ново попълнение сред обитателите на Зоопарка за 2025 г. През тази година се появиха на бял свят множество малки представители на различни видове – гривести козирози, камерунски кози, патагонски мари, зебричка, бизонче, сурикати, видри, ханумански лангур, лапундер и др. Семейството на животните в зоопарка продължава да се разширява, а екипът работи активно за осигуряване на най-добрите условия за всяко новородено.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алпака?

    0 1 Отговор
    Или Опака?

    12:04 08.12.2025

  • 2 Ццц

    1 0 Отговор
    Да се кръсти Урсула, за да има и интелигентен бозайник с това име! Друга разлика очевидно няма!

    12:06 08.12.2025