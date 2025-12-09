Новини
Любопитно »
Гладна мечка отказа да участва в шоу и нападна работник в зоопарк за храна (ВИДЕО)

9 Декември, 2025 13:58 816 7

Случаят, който се е разминал без сериозен инцидент, е от Китай

Гладна мечка отказа да участва в шоу и нападна работник в зоопарк за храна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Работник в китайски зоопарк бе нападнат от гладна малайска мечка по време на представление в Паркa за диви животни в Ханджоу, провинция Джъдзян, след като животното се опита да достигне до храна, която мъжът носел. Инцидентът е заснет от свидетели и бързо привлече международно внимание.

В началото на представлението мечката, изправена на задни лапи, спокойно се приближава към дресьора – типично поведение за вида, който често буди асоциации с човек в мечешки костюм. Ситуацията внезапно ескалира, когато животното поваля мъжа на земята и започва да се добира до лакомствата, които той държи.

Видеото показва как друг служител се опитва да прекрати атаката, използвайки малък баскетболен кош като импровизирана преграда. След секунди към мястото се втурват още работници, въоръжени с дървени пръти и табуретки, които се опитват да спрат озверялата гладна мечка. Един от тях дори пристига, държейки на ръката си ара — голям папагал, който очевидно не допринася за овладяването на ситуацията.

След кратка борба екипът успява да отдели животното от мъжа. Според официалната информация няма пострадали, но шоуто е отменено на място.

От PETA Asia коментираха, че подобни инциденти не са изненадващи, като подчертaха, че методите за обучение на животни за сценични представления често включват насилие и жестоки практики, включително глад. Организацията призовава туристите да не подкрепят атракции, в които животни са принудени да изпълняват номера.

Според разпространено от зоопарка съобщение експерти ще извършат оценка на мерките за безопасност и условията на работа след инцидента.


  • 1 Ей,кво нещо!

    5 0 Отговор
    Тоя си носи и папагала за подкрепа

    14:10 09.12.2025

  • 2 хихи

    9 1 Отговор
    Гладна мечка, хоро не играе!

    14:10 09.12.2025

  • 3 Нека да пиша

    6 0 Отговор
    Това е,или Искра Фидосова ,или Дебелан Пеевски.!

    14:17 09.12.2025

  • 4 Някой

    3 1 Отговор
    Това на снимката не е малайска мечка. Нашата кафявата мечка е по-едра достига 180 кг, малайска мечка е по-дребна с тегло 35-60 кг. Това е като едро куче.

    Коментиран от #5

    14:22 09.12.2025

  • 5 Искра Фидосова

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    А,аз съм 300 кг.Не съм дебела а просто имам едър кокал. Преди бях и гимнастичка ,сега на моята любов Дебелан Пеевски ,му правя гимнастически номера ..

    14:26 09.12.2025

  • 6 Мечката има право

    3 0 Отговор
    Значи Меца е стачкувала. Ние си имаме поговорка "Гладна мечка хоро не играе!"

    14:26 09.12.2025

  • 7 Хе хе...

    2 0 Отговор
    Ненаконсумирала се биологична единица фолклор не интерпретира...

    14:34 09.12.2025