Гладна мечка отказа да участва в шоу и нападна работник в зоопарк за храна (ВИДЕО)

Работник в китайски зоопарк бе нападнат от гладна малайска мечка по време на представление в Паркa за диви животни в Ханджоу, провинция Джъдзян, след като животното се опита да достигне до храна, която мъжът носел. Инцидентът е заснет от свидетели и бързо привлече международно внимание.

В началото на представлението мечката, изправена на задни лапи, спокойно се приближава към дресьора – типично поведение за вида, който често буди асоциации с човек в мечешки костюм. Ситуацията внезапно ескалира, когато животното поваля мъжа на земята и започва да се добира до лакомствата, които той държи.

Видеото показва как друг служител се опитва да прекрати атаката, използвайки малък баскетболен кош като импровизирана преграда. След секунди към мястото се втурват още работници, въоръжени с дървени пръти и табуретки, които се опитват да спрат озверялата гладна мечка. Един от тях дори пристига, държейки на ръката си ара — голям папагал, който очевидно не допринася за овладяването на ситуацията.

След кратка борба екипът успява да отдели животното от мъжа. Според официалната информация няма пострадали, но шоуто е отменено на място.

От PETA Asia коментираха, че подобни инциденти не са изненадващи, като подчертaха, че методите за обучение на животни за сценични представления често включват насилие и жестоки практики, включително глад. Организацията призовава туристите да не подкрепят атракции, в които животни са принудени да изпълняват номера.

Според разпространено от зоопарка съобщение експерти ще извършат оценка на мерките за безопасност и условията на работа след инцидента.