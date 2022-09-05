Новини
Кой има имен ден днес, 5 септември 2025 г. Честито!

5 Септември, 2022

Кой има имен ден днес, 5 септември 2025 г. Честито!

  • имен ден-
  • захари-
  • елисавета

На 5 септември имен ден празнуват Захари и Елисавета

Кой има имен ден днес, 5 септември 2025 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

На 5 септември православната църква отбелязва Св. пророк Захария и праведна Елисавета, родители на Св. Йоан Кръстител. Захарий бил син на свещеник Варахия, Елисавета - сестра на Анна, майка на св. Дева Мария.

Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара на Иродовите войници, задето не казал къде е синът му - детето Йоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци. Света Елисавета, пазена от Бога, заедно със сина си живеела в разтворилата се планина.

По Божие повеление за тях там се устроила пещера, избликнал извор с вода, а над пещерата израсла финикова палма, отрупана с обилен плод. Когато майката и синът искали да ядат, дървото се наклонявало, давайки им плодовете си за храна, а след това отново се изправяло.

Четиридесет дни след убийството на Захария Света Елисавета, майката на Предтечата, се представила в тази пещера, а Свети Йоан бил хранен от ангел до достигането на пълнолетие и пазен в пустинята до деня на явяването си пред израилтяните.

На 5 септември имен ден имат Захари и Елисавета, а също така и производните Зарко, Светлозар, Светлозара, Ели, Елза, Изабела, Хари, пише edna.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Диабет Захариев

    4 7 Отговор
    Имен ден празнуват Том, Дик и Хариет.

    07:45 05.09.2022

  • 2 Перо

    2 5 Отговор
    Изпрати поздравителна телеграма на Елена,ако Изабел е Изабела, а не е име дер юде!

    08:41 05.09.2022

  • 3 българин 777

    4 0 Отговор
    много харита има в бг особено маалите както и зоро и рамбо 😁

    07:24 05.09.2024

  • 4 Захари и Елисавета

    4 1 Отговор
    Са юдеи
    Защо ние православните да празнуваме юдейски празник

    Коментиран от #5

    09:21 05.09.2024

  • 5 Елисавета

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Захари и Елисавета":

    Е сестра на Мария майката на Христос
    И двете са въведени в храма
    В кой храм?
    Тогава църкви не е имало и Христос не е бил роден християнството не е съществувало значи те са въведени в синагога тоест те са юдеи

    09:23 05.09.2024

  • 6 Гост666

    1 0 Отговор
    Интересна фантастика това за отворената планина и дървото. Интересна митологична добавка към живота на най обикновени хора.

    06:11 05.09.2025