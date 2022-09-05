Кой има имен ден днес, 5 септември 2025 г. Честито!

На 5 септември православната църква отбелязва Св. пророк Захария и праведна Елисавета, родители на Св. Йоан Кръстител. Захарий бил син на свещеник Варахия, Елисавета - сестра на Анна, майка на св. Дева Мария.

Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара на Иродовите войници, задето не казал къде е синът му - детето Йоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци. Света Елисавета, пазена от Бога, заедно със сина си живеела в разтворилата се планина.

По Божие повеление за тях там се устроила пещера, избликнал извор с вода, а над пещерата израсла финикова палма, отрупана с обилен плод. Когато майката и синът искали да ядат, дървото се наклонявало, давайки им плодовете си за храна, а след това отново се изправяло.

Четиридесет дни след убийството на Захария Света Елисавета, майката на Предтечата, се представила в тази пещера, а Свети Йоан бил хранен от ангел до достигането на пълнолетие и пазен в пустинята до деня на явяването си пред израилтяните.

На 5 септември имен ден имат Захари и Елисавета, а също така и производните Зарко, Светлозар, Светлозара, Ели, Елза, Изабела, Хари, пише edna.bg.