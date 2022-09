„Прасето Пепа“ представи първата еднополова двойка в анимацията

Любимото на всички деца анимационно филмче „Прасето Пепа“ представи първото еднополово семейство, съобщи CNN.

По време на новия епизод, озаглавен "Семейства", който беше излъчен за първи път във вторник по Канал 5 във Великобритания, жизнерадостната Пепа беше представена на майките на приятелката си Пени - полярната мечка.

Докато рисува портрет на семейството си, Пени обяснява: "Живея с моята мама и другата ми мама. Едната мама е лекар, а другата готви спагети. Обичам спагети".

