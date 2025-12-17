Новини
Любо Киров пусна анимирано ВИДЕО към песента "Говоря ти сериозно"

17 Декември, 2025

Певецът държи публиката му да обърне специално внимание на текста на песента

Любо Киров пусна анимирано ВИДЕО към песента "Говоря ти сериозно" - 1
Събина Андреева

Любо Киров представя ново видео към песента „Говоря ти сериозно“ – един от най-радиофоничните сингли в творчеството му. Клипът целенасочено е реализиран като анимирано лирик видео, за да постави фокус върху думите, като един от най-важните елементи в проекта. „Говоря ти сериозно“ е парче с фънки денс ритъм, поднесено с висока класа соул пеене – отличителен почерк на Любо Киров.

Проектът излиза именно сега, защото текстът му носи послание, което има актуален смисъл повече от всякога – независимо от това, че песента вече е позната на публиката от албума „Целуни ме“.

„Говоря ти сериозно“ заслужава внимание, защото всеки текст, всяка песен имат своето вярно време. И това време е сега“, споделя Любо Киров.

Той отново експериментира и доказва завидното си умение да вдига публиката на крака с енергия, стил и искреност, които го превръщат в един от най-значимите артисти у нас.

Видеото на „Говоря ти сериозно“ е в рамките на една изключително успешна творческа година за Любо Киров - с концерти на най-големите сцени в България, включително изпълнение на пълния Национален стадион „Васил Левски“. Двата му поредни концерта в Зала 1 на НДК от октомври пък ще бъдат излъчени на 31 декември от 13:30 часа по една от националните телевизии.

Извън музиката, Любо Киров последователно застава и зад множество благотворителни инициативи, превръщайки ангажираността си в лична кауза и пример.

„Нека сме различни, както казва текстът, но нека бъдем искрени – и в говоренето, и в помощта към другите“, разказва още за посланието на песента изпълнителят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Истината е че

    Този, заедно с Веселин Маринов, е най-блудкавият, най-лигав и най-безличен певец. Каква публика може да има и кой изобщо го слуша просто недоумявам?!?!!
    А текстовете на песните са му вкисната рядка боза. Абсолютно не запомнящи се.

  • 5 на мен ми харесва

    До коментар #4 от "Истината е че":

    Пусни си дуета му с Дара - "Вече няма как", може да си промениш мнението.

