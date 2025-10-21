На 40 г. Жана Бергендорф се чувства по-спокойна във връзка с жена

Скандалната и непредсказуема Жана Бергендорф наскоро изуми общността с неочакван ход в личния си живот. Певицата открито сподели в ефира на bTV, че има интимна връзка с жена — Светослава Петкова, с която се познават от цели седем години.
"С нея се познаваме от седем години, но едва сега се случиха някои неща. Тази връзка ми дава спокойствие и повече любов", сподели Жана с усмивка и видимо по-спокойна и уравновесена, въпреки проблемите със закона и реда през последните години.
Новата ѝ половинка се оказала и причината Жана Бергендорф да се установи в Бургас, където прекара цяло лято и планира да остане и през зимата.
"Зимният Слънчев бряг е като призрачен град, но аз за първи път оставам да си говоря с морето. Тук намирам спокойствие и бягам от свръхемоциите", поясни певицата.
Жана признава, че през годините често е била въвлечена в скандали, но днес гледа на това с ирония и самоирония: "Имам този талант да се забърквам в неподходящи неща. Не ми е лесно, не се гордея с всичко, но вярвам, че вече съм по-дисциплинирана."
Жана не крие, че синът ѝ Леон, който е вече на 15, е нейната най-голяма опора. Макар да живеят отделно, двамата поддържат постоянна връзка.
"Чуваме се по няколко пъти на ден. Той знае, че съм луда глава, но и че мога да бъда "лошата мама", казва с усмивка певицата.
По думите ѝ Леон е спокоен и уверен тийнейджър, който не обръща внимание на публичния ѝ образ: "На него не му пука за това какво се пише. Просто знае, че майка му е истинска."
Освен в личния си живот, Жана има повод за радост и у дома — майка ѝ най-сетне се е омъжила за партньора си след 28 години заедно. "Много съм щастлива, че мама вече носи халка", казва тя и добавя, че този път няма да празнува шумно рождения си ден, а само с любимата си Светослава. Певицата стана на 40 години, но не робува на суеверията, а просто вече цени спокойствието.
Изненадващо, певицата е открила и страст към готвенето. "Обожавам да готвя — пълнени чушки, мусака, яйца по панагюрски. Напоследък съм запалена и по азиатската кухня,“ признава Жана Бергендорф, като добавя, че това ѝ носи спокойствие, подобно на музиката.
За финал тя споделя и тайната на новата си визия — минус 11 килограма това лято: "Повече ходене пеш, без хляб, с повече супички — и нещата се случват."
