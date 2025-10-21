Новини
Любопитно »
На 40 г. Жана Бергендорф се чувства по-спокойна във връзка с жена

На 40 г. Жана Бергендорф се чувства по-спокойна във връзка с жена

21 Октомври, 2025 13:31 1 469 28

  • жана бергендорф-
  • връзка-
  • жена-
  • лесбовръзка-
  • лесбийки-
  • певица

Певицата сподели, че с новата си партньорка се познават от 7 години, но едва наскоро разкрили и новите си по-дълбоки чувства

На 40 г. Жана Бергендорф се чувства по-спокойна във връзка с жена - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалната и непредсказуема Жана Бергендорф наскоро изуми общността с неочакван ход в личния си живот. Певицата открито сподели в ефира на bTV, че има интимна връзка с жена — Светослава Петкова, с която се познават от цели седем години.

"С нея се познаваме от седем години, но едва сега се случиха някои неща. Тази връзка ми дава спокойствие и повече любов", сподели Жана с усмивка и видимо по-спокойна и уравновесена, въпреки проблемите със закона и реда през последните години.

Новата ѝ половинка се оказала и причината Жана Бергендорф да се установи в Бургас, където прекара цяло лято и планира да остане и през зимата.

"Зимният Слънчев бряг е като призрачен град, но аз за първи път оставам да си говоря с морето. Тук намирам спокойствие и бягам от свръхемоциите", поясни певицата.

Жана признава, че през годините често е била въвлечена в скандали, но днес гледа на това с ирония и самоирония: "Имам този талант да се забърквам в неподходящи неща. Не ми е лесно, не се гордея с всичко, но вярвам, че вече съм по-дисциплинирана."

Жана не крие, че синът ѝ Леон, който е вече на 15, е нейната най-голяма опора. Макар да живеят отделно, двамата поддържат постоянна връзка.

"Чуваме се по няколко пъти на ден. Той знае, че съм луда глава, но и че мога да бъда "лошата мама", казва с усмивка певицата.

По думите ѝ Леон е спокоен и уверен тийнейджър, който не обръща внимание на публичния ѝ образ: "На него не му пука за това какво се пише. Просто знае, че майка му е истинска."

Освен в личния си живот, Жана има повод за радост и у дома — майка ѝ най-сетне се е омъжила за партньора си след 28 години заедно. "Много съм щастлива, че мама вече носи халка", казва тя и добавя, че този път няма да празнува шумно рождения си ден, а само с любимата си Светослава. Певицата стана на 40 години, но не робува на суеверията, а просто вече цени спокойствието.

Изненадващо, певицата е открила и страст към готвенето. "Обожавам да готвя — пълнени чушки, мусака, яйца по панагюрски. Напоследък съм запалена и по азиатската кухня,“ признава Жана Бергендорф, като добавя, че това ѝ носи спокойствие, подобно на музиката.

За финал тя споделя и тайната на новата си визия — минус 11 килограма това лято: "Повече ходене пеш, без хляб, с повече супички — и нещата се случват."


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 0 Отговор
    Правилно.Такива не трябва да се размножават.

    13:32 21.10.2025

  • 2 Пич

    44 0 Отговор
    Това не е въпрос на избор ! От зор е , защото вече няма мъж който да си го прежали и да и го пъхне!

    13:35 21.10.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    32 3 Отговор
    Снимката е от филм на ужасите направо.Мъжете са го разбрали,Сега и някой жени ще...

    13:35 21.10.2025

  • 4 Ура,,Ура

    34 0 Отговор
    Това чудо на снимката, ако някой заяви, че му харесва, значи е много сбъркан.

    13:36 21.10.2025

  • 5 Малката Мута

    32 0 Отговор
    Какъв е тоя вълк

    Коментиран от #7

    13:36 21.10.2025

  • 6 отец Жан Вължан

    29 0 Отговор
    Ми какво да прави Жана като никой мъж не ще да я съйдиса.

    13:37 21.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малката Мута":

    НАПРАВО ВЪРКОЛАК!

    13:39 21.10.2025

  • 8 Фиър

    20 0 Отговор
    Пускам си Страх от тъмното на Мейдън

    13:40 21.10.2025

  • 9 нужно ли е

    21 0 Отговор
    Да правите реклама на подобни личности?

    13:44 21.10.2025

  • 10 Колю-маркуча

    20 1 Отговор
    То тва мъж ше го вземе ли ? Трябва да не изтрезнява, ако го направи.

    Коментиран от #14

    13:45 21.10.2025

  • 11 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Преди пандемията кака Жана пак беше на 40.

    13:45 21.10.2025

  • 12 123456

    19 1 Отговор
    Скрийте го тоя спинозен вампир , бе , ! Кой го бута постоянно в лицата ни ! Да прави квото ще , ако ще да мре !

    13:47 21.10.2025

  • 13 лесбос

    14 1 Отговор
    Кукувица!

    13:49 21.10.2025

  • 14 истина ти казвам

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Колю-маркуча":

    Меко казано!!! Ква е таа птицечовка???

    13:51 21.10.2025

  • 15 ахоййййййййй

    15 1 Отговор
    А бе на кому пука за такива надрусани бърсалки , че изобщо да ни занимавате с тях ???

    13:52 21.10.2025

  • 16 Един

    12 1 Отговор
    Ще ходя да ми леят куршум.

    Коментиран от #17

    13:54 21.10.2025

  • 17 истина ти казвам

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Един":

    И аз се замислям дали да не ида като го каза???!!!!!😨

    13:59 21.10.2025

  • 18 Бай Амет

    13 1 Отговор
    Ко туй нящу на картинката?

    Коментиран от #27

    14:01 21.10.2025

  • 19 Въпрос

    13 1 Отговор
    И какво да я правим тази пошла информация?

    14:07 21.10.2025

  • 20 На тази госпожа

    10 1 Отговор
    Белото и показа тъмната страна много здраво

    14:16 21.10.2025

  • 21 Умен

    7 1 Отговор
    Какъв е тоя таласъм

    14:17 21.10.2025

  • 22 АХ18

    4 1 Отговор
    Абе да ви питам, някой eбaл ли е Мика Зайкова?

    14:22 21.10.2025

  • 23 МП4

    3 2 Отговор
    Много талантлива , беше ,НО белото е разсипа ;)

    14:25 21.10.2025

  • 24 Файърфлай

    5 1 Отговор
    Като стане на 50 й препоръчвам връзка с антилопа гну,а на 60 е най-подходяща връзката с мъжки планински павиан-ще са си лика-прилика,и пак ще я пишат по форумите.

    14:27 21.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Скандална и непредсказуема ли?

    3 2 Отговор
    Или просто често е падала на главата си, но близките ѝ не са ѝ обърнали внимание навреме и не са я завели на лекар? Няма ли кой да я посъветва да си стои у дома, да готви яйца по панагюрски и да не се излага по медиите?

    14:35 21.10.2025

  • 27 истина ти казвам

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Амет":

    Една от девиците дето те чакат при пророка!🤣

    14:37 21.10.2025

  • 28 Леле, мале…

    0 0 Отговор
    И тая ни я давате за пример, така ли? Защо иначе, точно нея ще показвате по телевизията? И синът й нямал проблеми с нейните дивотии - егати наивницата!

    15:14 21.10.2025