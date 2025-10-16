Джим Кери с неочаквана роля - на Джордж Джетсън от футуристичната анимация "The Jetsons"

Джим Кери е в напреднали преговори с Warner Bros. Pictures за участие в предстоящия филм по класическия анимационен сериал „The Jetsons“ (Семейство Джетсън), съобщава Variety. Проектът се планира като игрална продукция, а режисурата се очаква да бъде поверена на Колин Тревъроу, известен с работата си по „Jurassic World Dominion“.

Тревъроу и сценаристът Джо Епстийн са в процес на финализиране на договора за написването на сценария. Засега не са разкрити подробности относно сюжета, но според източници проектът ще бъде модерна адаптация на оригиналната концепция за футуристичното семейство Джетсън.

Последният филм, посветен на „The Jetsons“, излезе през 1990 г. под формата на анимация. Оттогава Warner Bros. неколкократно прави опити да създаде игрална версия — сред тях проектите на Адам Шанкман от 2003 г., CGI версията на Робърт Родригес от 2007 г. и анимационен римейк от 2017 г., които така и не достигат до реализация.

Оригиналният сериал „The Jetsons“ дебютира през 1962 г. и се превръща в културен феномен. Историята следва семейство Джордж и Джейн Джетсън и техните деца Джуди и Елрой, заедно с кучето Астро, които живеят във футуристичния град Орбит Сити. Сериалът е известен с технологичните си предвиждания — видеоразговори, домашни роботи и летящи автомобили, които днес вече не изглеждат фантастика.

Ако преговорите приключат успешно, това ще бъде първото голямо екранно завръщане на Джим Кери след ролята му в хитовата поредица "Соник". Кери, който през последните години се появява по-рядко на екран, е познат с превъплъщенията си в емблематични персонажи като Гринч в „Как Гринч открадна Коледа“ и Стенли Ипкис в „Маската“.

Колин Тревъроу, освен „Jurassic World Dominion“, е режисирал и филмите „The Book of Henry“, „Jurassic World“ и независимата продукция „Safety Not Guaranteed“. Ако проектът бъде одобрен, „The Jetsons“ ще бележи първото му завръщане към научнофантастичен жанр след успеха на „Джурасик свят“.

Warner Bros. все още не е обявила дата за начало на снимките или премиера на филма.