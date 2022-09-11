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Кой има имен ден днес, 11 септември 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 11 септември 2026 г. Честито!

11 Септември, 2022 07:10, обновена 10 Септември, 2026 19:51 59 953 18

  • света теодора александрийска-
  • почит-
  • памет-
  • имен ден

Почитаме паметта на една светица, чиито труден и изпълнен с превратности житейски път е пример за смирение, покаяние и силна вяра

Кой има имен ден днес, 11 септември 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 11 септември почитаме паметта на една светица, чиито труден и изпълнен с превратности житейски път е пример за смирение, покаяние и силна вяра.

През 5 век в Александрия живяла млада и красива жена на име Теодора. Тя била щастливо омъжена, но случило се така, че изневерила на своя съпруг. На следващия ден след изневярата младата Теодора била толкова гузна и се срамувала от своята постъпка, че отишла при игуменката на близкия манастир, за да потърси съвет. След разговора с игуменката, Света Теодора решила, че ще стане монах в мъжкия манастир, който се намирал на около 18 км от дома на младата жена.

Речено – сторено. Рано сутринта съпругът на Света Теодора тръгнал за работа, а тя остригала своята буйна коса и облечена като мъж се запътила към мъжкия манастир. Похлопала на входната врата. Вече било вечерта. Вратарят обадил на игумена, че млад мъж желае да постъпи в манастира.

Игуменът отказал да приеме Света Теодора още същата нощ. Поръчал младият мъж да спи вън от портите на Светата обител. През нощта разни демони обикаляли около младата жена, но Света Теодора не се изплашила. На следващата сутрин тя била приета сред манастирското братство с името Теодор. Монасите се чудели на усърдието на младия монах, с което се моли, прави поклони и спазва всички манастирски правила.

Минали 8 години. Игуменът на манастира изпратил Света Теодора до града, за да купи жито за Светата обител. Поръчал на монаха ако закъснее, да спи в близкия до града манастир. Точно така се случило, но Света Теодора не подозирала, че в другия манастир ще ѝ се случи много неприятна случка. Племеничката на игумена била в манастира и като видяла младия монах Теодор, влюбила се в него и го пожелала. Започнала да ухажва монаха, а Света Теодора нямало как да разкрие, че не е мъж. Въпреки това, успяла да отблъсне похотливата натрапница.

Минали 9 месеца и племеницата на игумена се появила в манастира, където Света Теодора живеела и заявила, че бебето, което е донесла, е от монаха Теодор. Игуменът не повярвал на обясненията и изпъдил Света Теодора с бебето извън манастира. Тя се настанила в една колиба недалеко. Не можела да се крие в близката гора или в пустинята, защото там живеели зверове. До колибата живеели пастири и давали мляко за бебето, за да живее. Монасите постоянно се подигравали на монаха за греха, който не е сторил.

Минали 7 години. Игуменът получил внушение Свише, че Света Теодора не е баща на бебето и той върнал обратно монаха в манастира. Настанили детето и мнимия монах в една килия. Минали години. Настанала страшна суша. Всички реки и езера наоколо пресъхнали. Игуменът изпратил Света Теодора до един кладенец, за който се говорело, че не пресъхва. По пътя до кладенеца Света Теодора постоянно се молела на Всевишния в кладенеца да има вода. Когато пристигнала, той бил пълен с чиста вода. Когато занесла на монасите, казала, че кладенецът не е пресъхнал, благодарение молитвите на игумена.

Минали още години, настъпили последните дни на Света Теодора. След като се простила с момчето, за което се грижела толкова години, Света Теодора предала Богу дух. Игуменът получил видение, че монахът Теодор всъщност е жена. Решил да провери бездиханното тяло и като видял женските гърди, започнал да ридае, защото осъзнал, че несправедливо прогонил праведната с бебето. Момчето, за което Света Теодора се грижела, пораснало и станало монах с името Теодор. След години той бил избран за игумен на същия манастир.

Имен ден празнуват: Теодора, Теди, Дора, Теодор, Тео


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    46 6 Отговор
    Интересна история на Света Теодора! В днешно време някои жени биха забогатели, ако можеха да продадат, като ловни трофеи рогата на мъжете си.

    07:22 11.09.2022

  • 2 Страшна басня,направо трепи всичко...

    20 11 Отговор
    Защо бебето са го връчили на монаха?Абе от къде я намери тази история Тихомирчо?Голема работа са журналистите на Фукти......

    13:23 11.09.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 воденМАДАГАВУР

    14 5 Отговор
    А кога е Б0ЙКОВ ден , та да сведем глави в почит към нашенското божество ?

    21:53 11.09.2022

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не подвеждайте хората

    17 7 Отговор
    Нещо сте се объркали, тези имена нямат имен ден на 11 септември

    06:18 12.09.2022

  • 7 Всъщност

    8 6 Отговор
    Добре , човешки разказана история ! Изпъква пред ежедневните патетични клишета при такива статии .

    06:43 11.09.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха

    11 7 Отговор
    Даже и цензурирате .Но пак ще попитам: А кушии правят ли се?

    07:09 11.09.2024

  • 10 Ха ха

    19 5 Отговор
    По логиката на Тихомир Гергьовден ,Ивановден,Димитровден и т.н.трябва да са поне 10 пъти в годината.Защо размиваме традициите?

    07:12 11.09.2024

  • 11 кулите близнаци имат имен ден

    9 4 Отговор
    днес празнуват евреите направили атентата срешу кулите близнаци за да могат да си започнат война която искаха !!! това че сте пуснали някалва анкета с въпроси не изтрива реалността още на първия въпрос я отказах тази анкета защото нямаше правилния отговор…

    11:22 11.09.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вай

    2 2 Отговор
    Бойков ден,всеки ден,откак е на власт!!!И тъка до края на света.

    12:10 11.09.2025

  • 14 Баба Гуси

    3 1 Отговор
    Ние сме монахини дружки теменужки. В женските манастири, Бачковския, Рилския, Троянския.

    Коментиран от #16

    12:58 11.09.2025

  • 15 Аз друго съм чувал

    3 1 Отговор
    За таз Теодора че е преспивала със десетина войника от охраната на вечер и то не еднократно.

    19:07 11.09.2025

  • 16 Дядо Курти

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Баба Гуси":

    Ако слеза пак Христос на земята, първо ще захване пак от храмове и манастири да трепе...ще ми карат Линкълни и часовници колкото една гарсониера на ръката. После ние сме били безбожници...ами вярващи сме но на църква повече не ходим да им пълним гушите.

    19:14 11.09.2025

  • 17 Ужас

    0 0 Отговор
    Има епидемия от спин на улица симеон в софия където пребивават арабите от сивия сектор 🤣😅🍾🤭🥳

    05:59 11.09.2026

  • 18 Анита и бети неудачниците

    0 0 Отговор
    Няма ли някой негър който дс ни заведе на почивка в гърция

    06:03 11.09.2026