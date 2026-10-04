Световният ден на животните: София с две инициативи

София отбелязва Световния ден на животните с програма в зоопарка и благотворително бягане в Борисовата градина. Темата на тазгодишната инициатива е „Виж света през техните очи“ – призив хората да забавят темпото и да погледнат по различен начин на животните.

В Софийския зоопарк специалната програма е между 11 и 16 ч. Акцентът е върху ролята на зоопарка като център за опазване на биоразнообразието.

Бягане с кауза в Борисовата градина

От 10 ч. в Борисовата градина започва регистрацията за благотворителното бягане, организирано от сдружение КАЖИ. Самото събитие започва в 11 ч., а предвиденото разстояние е 5 километра.

В инициативата са добре дошли и четириноги участници. За тях няма изискване да изминат цялото трасе. Събраните средства ще бъдат насочени към различни кампании на сдружението.

„Искаме да разширим кръга на състраданието си към всички тях“, заяви Петя Алтимирска от КАЖИ пред „Хоризонт“.

По думите ѝ мотото „Широкият кръг на любовта“ насочва вниманието не само към домашните любимци, но и към животните в индустриалните ферми и лабораториите, както и към дивите и водните животни.

Инициативата започва преди 101 години

През 2026 г. се навършват 101 години от началото на Световния ден на животните. Инициативата е започната от кинолога Хайнрих Цимерман в Берлин. Първоначално за ден на животните е избран 24 март, но по-късно датата е преместена на 4 октомври.

Новата дата съвпада с деня за почит на Свети Франциск от Асизи, който е смятан за покровител на животните. Така денят съчетава образователни и благотворителни инициативи с призив за по-отговорно отношение към животните.

Източници: БНР