Жители на „Лагера“ протестират заради опасно кръстовище

Жители на столичния квартал „Лагера“ подготвят протест за обезопасяване на кръстовището на улиците „Хайдушка поляна“ и „Житница“. Демонстрацията е насрочена за 7 октомври от 18:00 часа, а организаторите са подали необходимите заявления и заявки за провеждането ѝ.

В сутрешните часове движението в района е натоварено. По думите на живеещите в квартала пресечката създава риск за пешеходците и затруднява автомобилите, които излизат от двата квартала и се включват в улица „Житница“.

„Проблемът е, че създава опасност за пешеходците, които преминават, тъй като не е регулирано добре. А колите, които излизат от двата квартала да се включат на „Житница“, също изпитват големи затруднения“, казва Радослав Иванов пред bTV.

Председателят на сдружение „Лагера“ Иван Голев посочва, че граждани са публикували повече от седем-осем сигнала за инциденти и ситуации, при които по-сериозен сблъсък е бил избегнат. По думите му още през есента на 2023 година са внесени документи за изграждане на светофар, но до решение не се е стигнало.

„Ние просто апелираме, преди да стане наистина сериозен инцидент, да се вземат мерки“, заявява Голев.

Той твърди, че институциите си препращат отговорността, а на официалните писма на гражданите не е отговорено. Част от жителите обаче не смятат, че светофарът непременно е най-подходящият вариант. Според тях наклонът на улицата може да създаде допълнителни затруднения при спирането на автомобилите.

97% подкрепят промяна на организацията

В анкета на местна група са гласували повече от 350 души. Деветдесет и седем процента от участниците са подкрепили необходимостта на кръстовището да бъде направена промяна. Като възможни решения жителите посочват светофар, кръгово кръстовище или друга организация на движението.

„Дали ще е светофар, кръгово или някакво друго урегулиране, това вече е хубаво компетентните органи да се изкажат“, казва Иван Голев.

Сдружението поддържа паркове и площадки

Обезопасяването на кръстовището е част от по-широките инициативи на сдружение „Лагера“. Доброволци облагородяват паркови пространства, площадки и чешми. В парк „Лагера“ е поставена временна тоалетна, а гражданите са внесли заявление за изграждане на постоянно съоръжение.

В парк „Гъбките“ е поставено осветление, но жители са подали сигнали до дирекция „Зелена система“ и районната община за устойчивостта на стълбовете и въздушното окабеляване.

Сред ежегодните инициативи на сдружението са „Лагера празнува“, „Лагера спортува“ и „Лагера коледува“. Жителите настояват институциите да се произнесат както за опасното кръстовище, така и за останалите проблеми в квартала.

Източници: bTV