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Учени възстановиха лицето на един от най-древните хора отпреди 315 000 години (ВИДЕО)

Учени възстановиха лицето на един от най-древните хора отпреди 315 000 години (ВИДЕО)

29 Септември, 2026 17:58 1 258 18

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  • хомо сапиенс-
  • възстановка-
  • лице

Останките на Хомо сапиенса са открити в Мароко

Учени възстановиха лицето на един от най-древните хора отпреди 315 000 години (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени създадоха дигитална реконструкция на лицето на един от най-древните известни представители на Homo sapiens, живял на територията на днешно Мароко преди около 315 000 години.

Реконструкцията е направена въз основа на фосили от археологическия обект Джебел Ирхуд, който съдържа едни от най-старите останки, приписвани на съвременния човешки вид. Резултатите са публикувани в научното списание Heritage.

Екипът, ръководен от бразилския специалист по 3D реконструкции Сисеро Мораес, използва дигитални технологии, за да възстанови структурата на черепа и приблизителните меки тъкани на лицето.

Полученият цветен портрет показва мъж с тъмна кожа, черна коса, гъста брада, дълбоко разположени очи, широк нос и плътни устни. Учените обаче подчертават, че част от тези характеристики, включително цветът на кожата, косата и брадата, не могат да бъдат установени директно от фосилите и представляват научно обоснована визуална интерпретация.

Черепът, известен като Irhoud 1, е открит през 60-те години на XX век при минни дейности в Джебел Ирхуд. Първоначално останките са смятани за значително по-млади и са свързвани с неандерталците.

Нови изследвания променят тази картина. През 2017 г. международен екип учени датира находките от Джебел Ирхуд на приблизително 315 000 години и ги определя като ранни представители на Homo sapiens.

Това откритие е важно и за разбирането на човешката еволюция, тъй като показва, че ранни представители на нашия вид са живели в Северна Африка много по-рано, отколкото се приемаше в по-старите модели за произхода на Homo sapiens.

За новата лицева реконструкция учените комбинират триизмерни сканирания, снимки и видеоматериали на Irhoud 1 с данни от челюсти и зъби, открити на същия археологически обект. Така е изграден подробен 3D модел на черепа.

След това изследователите използват анатомичен модел на съвременен човек, който дигитално адаптират към формата на древните останки. Върху него са добавени приблизителни слоеве мускули, мастна тъкан и кожа.

Как може да е изглеждал ранният Homo sapiens

Екипът създава две версии на лицето. Първата е научна реконструкция в сивата гама, предназначена да покаже връзката между структурата на черепа и възстановените меки тъкани. Втората представлява реалистичен цветен портрет с кожа, коса и брада. Именно при нея има повече художествена интерпретация.

Авторите предупреждават, че фосилите не позволяват надеждно да бъдат определени прическата, окосмяването на лицето, точният цвят на кожата и други характеристики на външността. Тези детайли са добавени въз основа на антропологични данни и са предназначени да покажат правдоподобен, а не доказан образ на човек, живял в Северна Африка преди повече от 300 000 години.

Има и друго важно ограничение. Моделът не трябва да се възприема като точен портрет на конкретен праисторически човек. Част от фосилния материал, използван за допълване на реконструкцията, произхожда от различни индивиди от Джебел Ирхуд.

Затова дигиталното лице е по-скоро научна визуализация на ранния Homo sapiens, основана на наличната анатомична информация, отколкото фотографски еквивалент на човек, живял преди 315 000 години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    11 0 Отговор
    Е загадката! Над 300 000 години човека се шматка безцелно, и изведнъж от нищото се появява Шумер!?

    18:04 29.09.2026

  • 2 Ромо Сапиенс

    12 1 Отговор
    Прилича на активист на дъпъсъ.

    18:09 29.09.2026

  • 3 Хахаха

    7 4 Отговор
    Горе долу мъжете не сте се променили😂🤣🤣

    Коментиран от #13, #14

    18:11 29.09.2026

  • 4 Тоа гледа

    9 5 Отговор
    като Кандев, коги се прави на страшен мъш.

    18:12 29.09.2026

  • 5 Мара Джамбазовата Патка

    5 7 Отговор
    Този череп си има даже и име.
    Казва се Лили Иванова.

    Коментиран от #7

    18:12 29.09.2026

  • 6 Фотограф

    15 4 Отговор
    Ивайло Мирчев?

    18:20 29.09.2026

  • 7 Стига бе

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мара Джамбазовата Патка":

    този е младеж.

    18:21 29.09.2026

  • 8 Баба Гошка

    19 1 Отговор
    Прилича на високоплатен футболист.

    18:22 29.09.2026

  • 9 Владо

    15 3 Отговор
    Тоя е от ГЕРБ

    Коментиран от #12

    18:23 29.09.2026

  • 10 Лили Шпекова 🥒

    10 5 Отговор
    Убавец е,много прилича на Кандев!🦍🥳🤣👍

    18:29 29.09.2026

  • 11 !!!?

    8 12 Отговор
    Няма голяма разлика...!!!?

    18:30 29.09.2026

  • 12 не знам

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Владо":

    По челото на Ивайло Мирчев ми прилича.

    18:43 29.09.2026

  • 13 Да бе !

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Вярно казваш! Обаче, и жените са били същите като този.
    И сега не са се променили и са си същите, само където са се научили да се гримират!

    18:50 29.09.2026

  • 14 мъж

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Ами не сме се променили.
    Не сме под дебел слой шпаколовка и отгоре декоративна замазка.
    Не се тунинговаме всеки ден по 3 часа. Не носим перуки като средновековни перове.
    Каквито сме , таквиз.
    И пак не можем се отрървем от жадни за либоф милфки. Хайде къш къш, батко ще гледа мач, ще пие бира и ще спиии!

    19:01 29.09.2026

  • 15 Нека да пиша

    1 4 Отговор
    Пак са извика ли баба Лили Иванова

    19:04 29.09.2026

  • 16 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Дядото Изглежда много по добре от съвременните джендъри

    19:07 29.09.2026

  • 17 Иван

    1 0 Отговор
    В реконструкцията е добавена и огромна доза политкорекност

    19:25 29.09.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    НЯКОЙ ЛИЦА НЕ СА ПРОМЕНЕНИ И ДО ДНЕС ........................ НАПРИМЕР НАСЕЛЕНИЕТО В АФРИКА ......................... ФАКТ !

    19:26 29.09.2026