Учени възстановиха лицето на един от най-древните хора отпреди 315 000 години (ВИДЕО)

Учени създадоха дигитална реконструкция на лицето на един от най-древните известни представители на Homo sapiens, живял на територията на днешно Мароко преди около 315 000 години.

Реконструкцията е направена въз основа на фосили от археологическия обект Джебел Ирхуд, който съдържа едни от най-старите останки, приписвани на съвременния човешки вид. Резултатите са публикувани в научното списание Heritage.

Екипът, ръководен от бразилския специалист по 3D реконструкции Сисеро Мораес, използва дигитални технологии, за да възстанови структурата на черепа и приблизителните меки тъкани на лицето.

Полученият цветен портрет показва мъж с тъмна кожа, черна коса, гъста брада, дълбоко разположени очи, широк нос и плътни устни. Учените обаче подчертават, че част от тези характеристики, включително цветът на кожата, косата и брадата, не могат да бъдат установени директно от фосилите и представляват научно обоснована визуална интерпретация.

Un equipo internacional de investigadores logró reconstruir digitalmente el rostro de un homínido de Jebel Irhoud, en Marruecos, cuyos fósiles tienen aproximadamente 315.000 años.



Para recrearlo, los científicos utilizaron aproximación facial forense, fotogrametría y modelado… pic.twitter.com/vyYQEd7jTB — Radio Forever 92.5 FM (@925forever) September 28, 2026

Черепът, известен като Irhoud 1, е открит през 60-те години на XX век при минни дейности в Джебел Ирхуд. Първоначално останките са смятани за значително по-млади и са свързвани с неандерталците.

Нови изследвания променят тази картина. През 2017 г. международен екип учени датира находките от Джебел Ирхуд на приблизително 315 000 години и ги определя като ранни представители на Homo sapiens.

Това откритие е важно и за разбирането на човешката еволюция, тъй като показва, че ранни представители на нашия вид са живели в Северна Африка много по-рано, отколкото се приемаше в по-старите модели за произхода на Homo sapiens.

За новата лицева реконструкция учените комбинират триизмерни сканирания, снимки и видеоматериали на Irhoud 1 с данни от челюсти и зъби, открити на същия археологически обект. Така е изграден подробен 3D модел на черепа.

След това изследователите използват анатомичен модел на съвременен човек, който дигитално адаптират към формата на древните останки. Върху него са добавени приблизителни слоеве мускули, мастна тъкан и кожа.

Как може да е изглеждал ранният Homo sapiens

Екипът създава две версии на лицето. Първата е научна реконструкция в сивата гама, предназначена да покаже връзката между структурата на черепа и възстановените меки тъкани. Втората представлява реалистичен цветен портрет с кожа, коса и брада. Именно при нея има повече художествена интерпретация.

Digital Facial Approximation of Jebel Irhoud Composite Skull (~315,000 BP).

Moraes et al. (2026). pic.twitter.com/h6GLWjVxQD — Roberto Sáez (@robertosaezm) September 27, 2026

Авторите предупреждават, че фосилите не позволяват надеждно да бъдат определени прическата, окосмяването на лицето, точният цвят на кожата и други характеристики на външността. Тези детайли са добавени въз основа на антропологични данни и са предназначени да покажат правдоподобен, а не доказан образ на човек, живял в Северна Африка преди повече от 300 000 години.

Има и друго важно ограничение. Моделът не трябва да се възприема като точен портрет на конкретен праисторически човек. Част от фосилния материал, използван за допълване на реконструкцията, произхожда от различни индивиди от Джебел Ирхуд.

Затова дигиталното лице е по-скоро научна визуализация на ранния Homo sapiens, основана на наличната анатомична информация, отколкото фотографски еквивалент на човек, живял преди 315 000 години.