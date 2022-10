7 жени пропаднаха под земята по време на купон (ВИДЕО)

В Бразилия седем жени пропаднаха под земята по време на оживен танц на парти за рожден ден, съобщи Daily Mail, цитира БГНЕС.

Кадри, заснети от очевидец, показват как жените образуват малък кръг, прегърнати с ръце около раменете си, и подскачат в такт с музиката.

В един момент асфалтът започнал да се напуква под краката им, след това рухнал и жените се озовали в дупка. Тук видеото прекъсва.

На помощ на пострадалите веднага се притекли мъжете, които били на купона. Никой от падналите в дупката не е получил сериозни наранявания.

Интересно е, след като били извадени, жените се преоблекли и продължили празника.

