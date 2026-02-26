Новини
A$AP Rocky украси с диаманти президентски апартамент за 38-мия рожден ден на Риана

26 Февруари, 2026 12:16 458 4

  • a$ap rocky-
  • риана-
  • диаманти-
  • парти-
  • рожден ден

Световноизвестният рапър се погрижи празникът на певицата да бъде изпълнен с разкош и стил

A$AP Rocky украси с диаманти президентски апартамент за 38-мия рожден ден на Риана - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Риана отпразнува своя 38-ми рожден ден по наистина незабравим начин, благодарение на любимия си A$AP Rocky.

Световноизвестният рапър се погрижи празникът на певицата да бъде изпълнен с разкош и стил, като организира изискана вечеря и украси президентски апартамент с ослепителни диаманти, съобщава Page Six. За специалния повод Rocky нае разкошен апартамент в петзвезден хотел, където атмосферата беше пропита с лукс и романтика. Вечерта започна с интимна вечеря в прочутия ресторант Giorgio Baldi в Санта Моника.

За да бъде празникът още по-вълнуващ, двойката се наслади на уединение в частна зала, пищно декорирана със сребристи балони, носещи посланието „Честит рожден ден“. Десетки балони се рееха над масата, създавайки приказна обстановка.

Феновете на звездната двойка не спират да обсъждат романтичната изненада, която със сигурност ще остане в сърцето на Риана като един от най-специалните ѝ рождени дни. Луксозната атмосфера, блясъкът на диамантите и внимателно подбраните детайли превърнаха празника в истинско събитие, достойно за музикална икона като Риана.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Винелино ма

    1 1 Отговор
    Чи6а

    12:31 26.02.2026

  • 4 Циганска работа

    2 1 Отговор
    Кич като нашите цигани...направил си панелката с тапети Версаче

    12:32 26.02.2026