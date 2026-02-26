A$AP Rocky украси с диаманти президентски апартамент за 38-мия рожден ден на Риана

Риана отпразнува своя 38-ми рожден ден по наистина незабравим начин, благодарение на любимия си A$AP Rocky.

Световноизвестният рапър се погрижи празникът на певицата да бъде изпълнен с разкош и стил, като организира изискана вечеря и украси президентски апартамент с ослепителни диаманти, съобщава Page Six. За специалния повод Rocky нае разкошен апартамент в петзвезден хотел, където атмосферата беше пропита с лукс и романтика. Вечерта започна с интимна вечеря в прочутия ресторант Giorgio Baldi в Санта Моника.

За да бъде празникът още по-вълнуващ, двойката се наслади на уединение в частна зала, пищно декорирана със сребристи балони, носещи посланието „Честит рожден ден“. Десетки балони се рееха над масата, създавайки приказна обстановка.

Феновете на звездната двойка не спират да обсъждат романтичната изненада, която със сигурност ще остане в сърцето на Риана като един от най-специалните ѝ рождени дни. Луксозната атмосфера, блясъкът на диамантите и внимателно подбраните детайли превърнаха празника в истинско събитие, достойно за музикална икона като Риана.